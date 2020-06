Barcelona vs. Leganés [DirecTV EN VIVO]: A qué hora juega y dónde ver apuestas por LaLiga

APUROGOL Barcelona vs Leganés EN VIVO vía Directv | HOY desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la Jornada 29 de LaLiga Santander. El encuentro se disputará en el Camp Nou y contará con el arbitraje de Juan Martínez Munuera. Síguelo también por Movistar+, beIN Sports y Directv Play.

MINUTO x MINUTO | Barcelona vs Leganés por DirecTV Sports

Sigue todas las incidencias del partido entre Barcelona y Leganés por DirecTV Sports.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' Transmisión en directo del juego Barcelona vs. Leganés.

- Josep Maria Batomeu: "Hoy vuelve el fútbol en el Camp Nou. Pero antes de que ruede el balón, queremos rendir un merecido homenaje a los socios, peñistas y aficionados que desgraciadamente nos han dejado a causa de la pandemia de la Covid-19. Permanecerán siempre en nuestro recuerdo".

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Barcelona y Leganés!

¿En qué canal juega el Barcelona hoy?

Barcelona juega hoy en el canal Movistar Plus (España), DirecTV Sports (Sudamérica) y Sky Sports (México).

Formaciones confirmadas Barcelona vs. Leganés

Barcelona: Ter Stegen, Gerard Piqué, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Sergi Roberto, Junior y Ansu Fati.

Leganés: Cuellar, Bustinza, Silva, Roque Mesa, Recio, Guerrero, Awaziem, Rodri Tarín, Eraso, Aitor y Rubén Pérez.

Últimos partidos del Barcelona

30-01-20 Barcelona 5-0 Leganés

23-11-19 Leganés 1-2 Barcelona

20-01-19 Barcelona 3-1 Leganés

26-09-19 Leganés 2-1 Barcelona

07-04-18 Barcelona 3-1 Leganés

18-11-17 Leganés 0-3 Barcelona

19-02-17 Barcelona 2-1 Leganés

17-09-16 Leganés 1-5 Barcelona

Próximo partido del Barcelona

El Barcelona juega hoy frente al Leganés.

Barcelona contra Leganés

El favoritismo en este cotejo es ampliamente del Barcelona, no solo por el nivel de las plantillas, sino también por el presente de ambos equipos. En este momento, el equipo de Quique Setién es el puntero absoluto con 61 unidades y la confianza está al tope tras la goleada 4-0 al Mallorca.

Leganés en tanto se complica y está obligado a ganar, dado que si no suma puntos esta tarde terminará en el último lugar, dependiendo de otros resultados. Las casas da apuestas, que se apoyan en estas circunstancias para proporcionar las cuotas, pagan por la victoria de Lionel Messi y compañía solo 1.20.

El FC Barcelona homenajeará a las víctimas por el coronavirus antes del partido de LaLiga que el equipo azulgrana disputará este martes contra el Leganés en el Camp Nou, donde sonará 'El cant dels ocells'.

Por los marcadores del estadio se proyectará un vídeo protagonizado por nueve violonchelistas de la Orquesta del Gran Teatre del Liceu que se emitirá en la previa del encuentro y en el que interpretarán, sobre el césped del estadio, la famosa melodía tradicional catalana popularizada por Pau Casals.

Y es que, a causa de la pandemia, los músicos no estarán físicamente en el Camp Nou tocando en directo, pues la pieza fue grabada el pasado jueves 10 de junio en el Camp Nou, siguiendo todos los protocolos sanitarios y de seguridad pertinentes.

Tras el homenaje a las víctimas, el balón tomará el protagonismo en un recinto sin público en las gradas. Aunque el equipo no contará con el apoyo de su afición, el FC Barcelona ha desplegado diversas acciones para que durante el partido los hombres de Setién no se sientan del todo solos.

El haber ganado siete duelos directos y con solo una caída indica que será un triunfo más para los azulgranas.

No obstante, si deseas arriesgar, un triunfo de visita de Leganés y hasta el empate están bien cotizados. Aquí te dejamos las valoraciones de las principales casas de apuestas:

Casa de apuestas Barcelona Empate Leganés Betsson 1.20 7.50 13.00 InkaBet 1.19 6.75 17.00 Bet365 1.16 7.00 17.00 betfair 1.15 7.00 17.00

Formaciones probables Barcelona vs. Leganés

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Arthur, Rakitic; Messi, Braithwaite y Griezmann.

Leganés: Cuéllar; Rosales, Bustinza, Omeruo, Awaziem, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Amadou, Kevin Rodrigues; Eraso y Carrillo.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano)

Estadio: Camp Nou

¿Qué día, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs. Leganés por LaLiga?

PARTIDO Barcelona vs. Leganés FECHA Martes 16 de junio ESTADIO Camp Nou, Barcelona HORARIO 3:30 p.m. (Barcelona)

Barcelona vs. Leganés: horarios y canales para ver en directo

Mira la programación del fútbol español.

Día Horario (Perú) Partidos de LaLiga Canales TV 16-06-2020 12:30 p. m. Getafe vs. Espanyol DirecTV Sports 16-06-2020 12:30 p.m. Villareal vs. Mallorca Movistar Laliga 16-06-2020 3:00 p. m. Barcelona vs. Leganés DirecTV Sports 17-06-2020 12:30 p. m. Eibar vs. Athletic Movistar LaLiga 17-06-2020 12:30 p. m. Real Valladolid vs. Celta Sky Sports 17-06-2020 3:00 p. m. Osasuna vs. Atlético Madrid ESPN 2 18-06-2020 12:30 p. m. Alavés vs. Real Sociedad Sky Sports 18-06-2020 3:00 p. m. Real Madrid vs. Valencia ESPN 2 15-06-2020 Terminado Levante 1-1 Sevilla DirecTV Sports 15-06-2020 Terminado Betis 2-2 Granada DirecTV Sports

Partidos de hoy LaLiga Santander

12:30 p. m. Getafe vs. Espanyol

12:30 p. m. Villarreal vs. Mallorca

3:00 p. m. Barcelona vs. Leganés

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Leganés por LaLiga?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México : Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay : Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España : Movistar Laliga 2, Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus y Barca TV.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela : DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Leganés?

Perú: 3:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Venezuela: 6:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m.

Bolivia: 6:00 p. m.

España: 11:00 p. m.

Alemania: 11:00 p. m.

Portugal: 11:00 p. m.

Reino Unido: 11:00 p. m.

Suecia: 11:00 p. m.

Rusia: 11:00 p. m.

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs Leganés? Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV

ArenaVision

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DirecTV Play

¿Qué es el FC Barcelona?

El Fútbol Club Barcelona, conocido popularmente como Barça,​ es una entidad polideportiva de Barcelona, España. Fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899 y registrado oficialmente el 5 de enero de 1903.

¿Qué es el Leganés?

El Club Deportivo Leganés es un club con sede en Leganés. La entidad fue fundada en 1928 y no destacó a nivel nacional hasta que en la temporada 1992-93 logró subir a Segunda División. El debut en la Liga de Fútbol Profesional supuso también la transformación en sociedad anónima deportiva a partir de 1995.

¿Qué es LaLiga Santander?

La Liga de España -conocida como LaLiga Santander por motivos de patrocinio, y oficialmente como Campeonato Nacional de Liga de Primera División- es la máxima categoría masculina del sistema de ligas de España y la principal competición a nivel de clubes del país

Google Maps: Camp Nou

El Camp Nou es un recinto deportivo propiedad del Fútbol Club Barcelona, ubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, España. Inaugurado el 24 de septiembre de 1957 y catalogado por la UEFA en 1998 como «estadio de élite, es el estadio con mayor capacidad de Europa y el cuarto de fútbol del mundo, con un aforo actual de 99 354 espectadores.

Programación fecha 29 de LaLiga Santander

La fecha 29 de LaLiga Santander se desarrollará de la siguiente manera.

Liga Santander - Tabla de posiciones

Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga Santander.

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs. Leganés? Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO Barcelona vs. Leganés?

Canales para ver Sevilla vs. Betis por satélite.

DirecTV Perú: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Chile: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

Sky Sports México: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports Argentina: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports República Dominicana: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Ecuador: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Star TV México: Canal 501

Canales para ver Barcelona vs. Leganés por cable

Telecentro Argentina: Canal 104 (SD) y Canal 1009 (HD).

Tigo Sports Bolivia: Canal 508 (SD) y Canal 701 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 22 (Analógico) y Canal 102 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 200 (SD) y Canal 730 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 504 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique).

VTR Chile: Canal 28 (Antofagasta).

VTR Chile: Canal 29 (Calama - Copiapó - La Serena).

VTR Chile: Canal 34 (Tocopilla).

VTR Chile: Canal 35 (Puerto Montt).

VTR Chile: Canal 37 (Talca).

VTR Chile: Canal 45 (Arica).

VTR Chile: Canal 47 (Osorno).

VTR Chile: Canal 48 (Santiago).

VTR Chile: Canal 50 (Temuco).

VTR Chile: Canal 51 (Valparaíso - Concepción).

VTR Chile: Canal 843 (HD).

CMET Chile: Canal 53.

Claro TV Chile: Canal 174 (SD) y Canal 474 (HD).

Claro TV Colombia Colombia: Canal 510 (SD) y Canal 1510 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Colcable Colombia - Cundinamarca, Meta y Tolima: Canal 16.

Netuno Venezuela - Barquisimeto: Canal 30.

Canales para ver Sevilla vs. Betis por IPTV.

Claro TV República Dominicana: Canal 301, Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 1510 (HD).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 102 (HD).

Gtd/Telsur: Canal 84.

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 200 (HD).

Zapping TV Chile: Canal 90.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs. Leganés?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Leganés?

Barcelona y Leganés juegan este martes 16 de junio por la fecha 29 de LaLiga.

Alineación Barcelona hoy

Según la información de Radio Barça, esta sería la alineación del Barcelona para el juego contra Leganés: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Messi, Luis Suárez y Griezman

Cuándo y dónde ver Barça-Leganés hoy en todo el mundo

Martes, 16 de junio

Canadá – Vancouver (1.00 PM) / Toronto (4.00 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona y www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_fra y www.fcbarcelona.fr

Canal: beIN Sports

Estados Unidos – Los Ángeles (1.00 PM) / Nueva York (4.00 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona y www.fcbarcelona.com

Canal: beIN Sports

América Latina – Ciudad de México (3.00 PM) / Bogotá (3.00 PM) / Santiago de Chile (4.00 PM) / Buenos Aires (5.00 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona_es y www.fcbarcelona.es

Canal: Sky Sports y DirecTV Sports.

Brasil – Brasilia (5.00 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona_br y www.fcbarcelona.com.br

Canal: ESPN y SKY Sports

África – Dakar (8.00 PM) / Yaoundé (9.00 PM) / Ciudad del Cabo (10.00 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_fra y www.fcbarcelona.fr

Reino Unido – Londres (9.00 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona y www.fcbarcelona.com

Canal: Premier Player y Premier Sports 2

Francia – París (10.00 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona_fra y www.fcbarcelona.fr

Canal: beIN Sports

Barcelona (10.00 PM)

FC Barcelona: www.fcbarcelona.cat, www.fcbarcelona.es, @fcbarcelona_cat y @fcbarcelona_es

Canal: Movistar LaLiga

Turquía – Estambul (11.00 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona_tr y www.fcbarcelona.com.tr

Canal: beIN Connect y Digiturk Play

Rusia – Moscú (11.00 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona y www.fcbarcelona.com

Países Árabes – la Meca (11.00 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_ara y www.arab.fcbarcelona.com

Canal: beIn Sports

Miércoles, 17 de junio

India – Nueva Delhi (1.30 AM)

FC Barcelona: @fcbarcelona y www.fcbarcelona.com

Indonesia – Yakarta (3.00 AM)

FC Barcelona: @fcbarcelona_id y www.fcbarcelona.co.id

Canal: beIN Sports

China – Pekín (4.00 AM)

FC Barcelona: fcbarcelona.qq.com

Canal:QQ Sports Live y iQiyi

Japón – Tokio (5.00 AM)

FC Barcelona: @fcbarcelona_jp y www.fcbarcelona.jp

Canal: DAZN

Australia – Sydney (6.00 AM)

FC Barcelona: @fcbarcelona y www.fcbarcelona.com

Canal: beIN Sports y Kayo Sports

¿Cómo activar Público Virtual en partido LaLiga Movistar?

- Canal principal de Movistar LaLiga: selecciona la opción del sonido ambiente del estadio y las gradas vacías.

- Canales multis Movistar LaLiga 1 y LaLiga 2: retransmisión del juego con sonido virtual simulado a cargo EA Sports. Podrás observas espectadores en las gradas. También está disponible para los juegos de LaLiga Smartbank.

Lionel Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Leo Messi, ​ es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista.​​ Ha desarrollado toda su carrera en el F. C. Barcelona de la Primera División de España y en la selección de Argentina, equipos de los que es capitán.

Luis Suárez

Luis Alberto Suárez Díaz, más conocido como Luis Suárez, es un futbolista ítalo-uruguayo, que juega como delantero en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España. Es internacional absoluto con la selección de fútbol de Uruguay, de la cual es el máximo goleador histórico.

Arturo Vidal

Arturo Erasmo Vidal Pardo, conocido deportivamente como Arturo Vidal, es un futbolista profesional chileno que se desempeña como mediocentro mixto y actualmente milita en el Fútbol Club Barcelona de Primera División de España.

Alineación Barcelona

Ter Stegen, Gerard Piqué, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Sergi Roberto, Junior y Ansu Fati.

Fútbol Club Barcelona

El FC Barcelona regresa al Camp Nou para enfrentarse al Leganés en LaLiga Santander.

