¿Bale y Zidane peleados? DT del Real Madrid habló de su relación con el jugador

Real Madrid se prepara para enfrentar a Valencia en el estadio Alfredo Di Stefano. Un duelo donde los blancos están en la obligación de sumar los tres puntos para seguir soñando con el título de LaLiga. Zinedine Zidane deberá de apostar por sus mejores jugadores y en esta lista figura el nombre de Gareth Bale.

A pesar de no entrenar a la par de sus compañeros, el entrenador francés decidió convocar a Bale. En la rueda de prensa, Zidane explicó su relación con el atacante y señaló que todo marcha bien. Ante los rumores de problemas en el vestuario, el estratega blanco indicó que Gareth es importante para el Real Madrid.

"Siempre hemos tenido una buena relación.Gareth es un jugador importante y cuando no juega se dice que es porque no tenemos una buena relación. Sabemos el jugador que es lo que ha hecho y no hay un antes y un después de Kiev", aseguró Zidane.

FOTO: AFP

Cuando el Real Madrid ganó al Liverpool en la final de la Champions League, los blancos cayeron en una irregularidad en su juego. Bale no pudo marcar una buena temporada y fue cruelmente cuestionado por los fanáticos por su bajo rendimiento y constantes lesiones.

"No va a cambiar nada de lo que pienso de Gareth de lo que ha hecho, lo respeto mucho pero no puedo controlar lo que se dice de nuestra relación", expresó el DT de los blancos, quien se mostró contento por el compromiso de Bale con el equipo.

"Está, como siempre, contento por volver a poder jugar. Ha tenido un poco de molestia en la espalda, por eso no está al cien por cien pero está entrenando bien y pensamos en los partidos que nos vienen. Para mañana estamos todos enfocados en el partido", finalizó.

Real Madrid vs Valencia por LaLiga

Real Madrid visita al Valencia en el Alfredo Di Stefano por la fecha 29 de LaLiga. este duelo está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana).