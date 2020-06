Partido Real Madrid - Valencia: en directo, juegan hoy desde el Alfredo Di Stefano

Partido de hoy Real Madrid vs. Valencia EN VIVO y EN DIRECTO será transmitido este jueves 18 de enero por las señales de Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus, ESPN 2 y Sky Sports. Los merengues buscarán hacerse con los tres puntos en el mítico estadio Alfredo Di Stefano, mientras el Santiago Bernabéu sigue en remodelación, frente al cuadro valenciano que aún aspira a puestos de torneos europeos. El juego se disputará en el marco de la jornada 30 de LaLiga. Revisa todas las incidencias del duelo de fútbol en vivo con todos los canales de televisión, los horarios del mundo y los videos de los goles vía STREAMING por INTERNET en el MINUTO x MINUTO de Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | Real Madrid vs. Valencia vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido Real Madrid vs. Valencia en directo por la señal de ESPN 2.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

- Así se encuentran las instalaciones del estadio Alfredo Di Stegano previo al juego contra Valencia.

💺✅¡Todo listo en el Di Stéfano!

⚽ No falta nada para que empiece el partido...@audispain | #HalaMadrid pic.twitter.com/knLujcbX7e — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 18, 2020

- Existen posibilidades para que Dani Carvajal arranque el día de hoy en el Real Madrid. Zidane baraja esta posibilidad luego de ver su buen rendimiento en la práctica de ayer.

- El embajador del Valencia, Ricardo Arias, ha confirmado que el club realizará un homenaje especial a la figura histórica del Real Madrid, Alfredo Di Stefano: "Alfredo ha sido una persona muy querida para el valencianismo, siempre que ha estado en el Valencia ha conseguido algo: campeonato de Liga, Recopa de Europa y el ascenso. Solamente hay palabras de agradecimento, de reconocimiento y sobre todo honrar su nombre porque todos el valencianismo le tenemos mucho que agradecer. Es una persona muy querida por los valencianistas y por los valencianos".

🦇 El @valenciacf recordará a Di Stéfano con motivo de la primera visita al estadio que lleva su nombre 🏟️



ℹ️ Más información 👉🏼 https://t.co/IrRI8aeo8G#RealMadridValencia 🦇 pic.twitter.com/YJFvXrD8Ty — Valencia CF 🦇💯 #AMUNTWorld 🌍 (@valenciacf) June 18, 2020

- El Real Madrid ha confirmado la baja de última de Isco Alarcón.

- "Tras las pruebas realizas hoy a nuestro jugador Isco Alarcón por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión isquiotibial del muslo derecho. PEndiente de evolución", informó el parte médico del club blanco.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Real Madrid y Valencia por LaLiga Santander!

Formaciones confirmadas Real Madrid vs. Valencia

Real Madrid:

Valencia:

Real Madrid contra Valencia

uego del triunfo (3-1) frente al Eibar, el Real Madrid espera consolidar su buen momento "en su nueva y antigua casa" para no perderle pisada al Barcelona, quien viene de vencer (2-0) al Leganés, en la tabla de posiciones de LaLiga Santander. El duelo ante el Valencia, que viene de cosechar un amargo empate (1-0) ante el Levante, será determinante para sus pretensiones al título al ser uno de los rivales más complicados del fútbol español.

A pocas horas de jugarse el partido contra el Valencia, el Real Madrid confirmó la baja de Isco Alarcón quien iba a ser titular en el Santiago Bernabéu. El talentoso jugador que brilló con la camiseta del Málaga sufrió una lesión isquiotibial en el muslo derecho y tendrá alrededor de tres semanas de baja. Zidane, técnico del conjunto blanco, no esperaba esta mala noticia ya que reservó al volante en el anterior encuentro frente al Eibar.

Por otro lado, Zinedine Zidane desmintió que su relación con el galés Gareth Bale esté rota y que haya "un antes y un después" desde la final de la Champions League de Kiev: "Siempre hemos tenido una buena relación. Gareth es un jugador importante y cuando no juega se dice que es porque no tenemos una buena relación. Sabemos el jugador que es, lo que ha hecho y no hay un antes y un después de Kiev", aseguró el estratega del Real Madrid en la previa del juego contra Valencia.

Zidane reconoció que Bale sufre unas molestias en la espalda que le impiden estar al máximo para el encuentro ante el Valencia. "Está como siempre, contento por volver a poder jugar. Ha tenido un poco de molestia en la espalda por eso no está al cien por cien pero está entrenando bien y pensamos en los partidos que nos vienen. Para mañana estamos todos enfocados en el partido del Real Madrid".

Por otro lado, el volante croata del Real Madrid Luka Modric afirmó que quiere retirarse en la Casa Blanca y que todavía puede jugar a su máximo nivel durante dos años, pero que todo dependerá de la dirección.

"Sé que puedo jugar al máximo nivel durante dos años más, luego ya veremos. Me gustaría terminar mi carrera en el Real, pero dependerá de la dirección", señaló en una entrevista que publicado en el diario deportivo "La Gazzetta dello Sport" de Italia.

PARTIDO Real Madrid vs. Valencia FECHA Jueves, 18 de junio ESTADIO Alfredo Di Stefano HORARIO 3:00 p. m. de Perú; 5:00 p. m. de Argentina; 3:00 p. m. de México; 10:00 p. m. de México

Formaciones probables del Real Madrid vs. Valencia

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Isco, Hazard y Benzema.

Valencia: Cillessen; Wass, Guillamón, Coquelin, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran; Rodrigo y Gameiro.

Estadio Alfredo Di Estefano

El Estadio Alfredo Di Stéfano es un estadio de fútbol español inaugurado en Madrid el 9 de mayo de 2006. Adopta este nombre en homenaje a Alfredo Di Stéfano, jugador del Real Madrid Club de Fútbol en los años 50 y 60, y considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial.

¿A qué hora y cuándo juegan Real Madrid vs. Valencia?

Desde las 3:00 p. m. hora peruana, Real Madrid vs. Valencia este jueves 18 de junio.

Real Madrid vs Valencia: horarios y canales en el mundo

Países del mundo Hora Canal Perú 3:00 p. m. ESPN 2 Argentina 5:00 p. m. ESPN 2 Chile 5:00 p. m. ESPN 2 España 10:00 p. m. Movistar LaLiga Italia 10:00 p. m. DAZN México 3:00 p. m. Sky Sports Colombia 3:00 p. m. ESPN 2 Uruguay 5:00 p. m. ESPN 2 Paraguay 5:00 p. m. ESPN 2 Ecuador 3:00 p. m. ESPN 2 Brasil 6:00 p. m. ESPN 2 Bolivia 4:00 p. m. ESPN 2 Venezuela 4:00 p. m. ESPN 2 República Dominicana 4:00 p. m. Sky Sports Panamá 3:00 p. m. Sky Sports Costa Rica 2:00 p. m. Sky Sports Honduras 2:00 p. m. Sky Sports Guatemala 2:00 p. m. Sky Sports El Salvador 2:00 p. m. Sky Sports

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Valencia?

Argentina: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Chile: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Colombia: ESPN Play Sur y ESPN2 Colombia.

Costa Rica: Sky HD.

Dominica: SportsMax App y SportsMax 2.

República Dominicana: SportsMax 2, Sky HD y SportsMax App.

Ecuador: ESPN Play Sur y ESPN 2.

El Salvador: Sky HD.

Francia beIN Sports 1, Free y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: TeleClub Sport Live y DAZN.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Voetbal.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

España: Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2 y Mitele Plus.

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA y beIN SPORTS CONNECT.

Uruguay: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur.

Programación fecha 29 de LaLiga Santander

La fecha 29 de LaLiga Santander se desarrolla de la siguiente manera.

Liga Santander - Tabla de posiciones

Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga Santander.

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Real Madrid vs. Valencia? Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Real Madrid vs. Valencia?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

ESPN PLAY

ESPN Play es una aplicación creada por la cadena ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo. Mira los mejores programas de ESPN TV completos. Con ESPN Play tienes el control de la programación a través de una experiencia interactiva tan rica como fácil de usar.

¿Dónde ver Sky Sports EN VIVO Real Madrid vs. Valencia en MÉXICO?

Sky Sports 1: Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3: Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

Blue To Go

Blue to go es una plataforma con series y películas on demand, canales y deportes en vivo qué, además, concentra tus suscripciones de FOX y HBO en una sola plataforma.

Lamentablemente hasta ahora este servicio está disponible únicamente para suscriptores SKY y no aplica para clientes de VeTV.

¿Cómo activar Blue To Go?

Para activar Blue to go debes hacerlo en la plataforma de servicios en línea de SKY en este link. Si ya estás registrado simplemente usa tu usuario y contraseña, de lo contrario sigue estos sencillos pasos:

1) Haz clic en "completar registro o ingresar por primera vez"

2) Llena tus datos de email, celular y número de cuenta

3) Acepta los términos y haz clic en continuar

4) Debes validar tu cuenta desde tu correo electrónico en el mail que envió SKY, si no está en tu bandeja de entrada busca en spam

5) Listo ya tienes cuenta de servicios en línea de SKY

Movistar Plus mes gratis

"Con el fin de facilitar el recreo y entretenimiento en el hogar, incrementaremos de manera gratuita nuestra oferta de entretenimiento mediante el refuerzo de los contenidos, especialmente contenidos infantiles y eventos deportivos, accesibles a través de la aplicación Movistar + Lite donde los clientes y no clientes podrán disfrutar de un mes gratis", anunció de Movistar

Ver los contenidos vía web a través de http://ver.movistarplus.es/?nv=2

MiTele Plus EN VIVO Real Madrid vs. Leganés

Mitele es un servicio de transmisión por Internet y televisión de Mediaset España. El servicio está disponible en una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes.​ Mediaset España está obligada a geobloquear en determinados países la emisión de algunos programas para cumplir sus compromisos contractuales.

Es posible ver los canales de televisión en directo además de poder ver programas, series, telefilmes, miniseries, películas, informativos, deportes, documentales y música3​, así como el canal 24 horas de Gran Hermano durante los meses de concurso. Igualmente, cuenta con los canales exclusivos Mitele Fun, Mitele Unplugged y Mitele Wala!, emitiendo el primero de ellos una recopilación de los mejores contenidos de humor emitidos en Mediaset; el segundo, series y programas que hicieron historia en el grupo audiovisual, y el tercero, contenidos destinados al público infantil y juvenil.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Valencia en ARGENTINA?

Real Madrid vs. Valencia se jugará desde las 5:00 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en ARGENTINA?

El partido se televisa en Argentina por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Valencia por LaLiga.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Valencia en COLOMBIA?

Real Madrid vs. Valencia se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Bogotá, Colombia. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en COLOMBIA?

El partido se televisa en Colombia por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Valencia por LaLiga.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Valencia en ECUADOR?

Real Madrid vs. Valencia se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Quito, Ecuador. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en ECUADOR?

El partido se televisa en Ecuador por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Valencia por LaLiga.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Valencia en México?

Real Madrid vs. Valencia se jugará desde las 3:00 p. m. hora de CDMX, México. La transmisión estará a cargo por los canales Sky Sports.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en México?

El partido se televisa en México por los canales Sky Sports y Blue To Go. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Valencia por LaLiga.

¿Cuándo juega Real Madrid?

Real Madrid juega hoy contra el Valencia en el Alfredo Di Stefano.

¿A qué hora juega el Real Madrid hoy?

El Real Madrid juega a partir de las 5:00 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina.

Real Madrid vs. Valencia: canal Colombia

Partido entre Real Madrid y Valencia será televisado por ESPN para Colombia.

Real Madrid Club de Fútbol

Considerado el mejor club de España y Europa, el Real Madrid es una de las más grandes instituciones deportivas del mundo.

Próximo partido del Real Madrid

El Real Madrid jugará su próximo partido frente al Valencia.

Real Madrid-Valencia, dónde verlo

En España, el partido Real Madrid vs. Valencia se podrá ver por las pantallas de Movistar LaLiga, Movistar Plus, Movistar Partidazo LaLiga y Mitele Plus.