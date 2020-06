Barcelona empató 0-0 ante Sevilla por la Liga Santander

Barcelona mastica su bronca, Real Madrid celebra a la distancia. El equipo de Quique Setién se estrelló en el campo del Sevilla y dejó la mesa servida para que su eterno rival le alcance en el liderato de la Liga Santander en caso le gane el domingo a la Real Sociedad.

Ahora bien, el punto logrado por el Barcelona en el Sánchez-Pizjuán no podría considerarse como malo. Y es que el Sevilla supo reponerse al dominio inicial de la visita y dejó escapar una victoria por falta de puntería y por culpa de Ter Stegen.

Con Lionel Messi dando superioridad por dentro, el Sevilla se vio superado en el mediocampo y no lograba conectar con sus atacantes en las transiciones, gracias a un correcto Semedo dando profundidad por derecha y haciendo un trabajo correcto para cerrar su banda.

Julen Lopetegui supo replantear y su Sevilla empezó a complicar al Barcelona en defensa. Ahora bien, lo mejor del club hispalense se vio en la segunda parte cuando ingresó Éver Banega y Fernando se incrustó entre los centrales para estar mejor resguardado ante Messi y Suárez.

El Sevilla empezó a crecer y a creer en el triunfo, pero Ter Stegen y la defensa del Barcelona apagaron cada intento de un equipo que se vio superado en el retroceso pero que supo recomponerse en su área.

Ahora bien, no menos se puede decir de la zaga del Sevilla. Entre Koundé y Diego Carlos se encargaron de anular a sus rivales, y alejar el peligro por arriba y por abajo.

En unos últimos minutos de infarto, Reguilón no supo definir un rebote en el área mientras el Barcelona se estrelló ante un muro que rechazó una y otra vez los envíos al área.

Con este resultado, Barcelona alcanza los 65 puntos y podría ser alcanzado por el Real Madrid en caso el sublíder de LaLiga le gane a domicilio a la Real Sociedad. Si aquello no fuera poco, si acabesen igualados en puntaje el título sería para el conjunto merengue por los duelos directos (triunfo en el Bernabéu y empate en el Camp Nou).

El Sevilla, por su parte, no pudo dispararse en su lucha por quedarse con uno de los cupos a la próxima Champions League. Apenas supera en tres puntos al Atlético de Madrid mientras Getafe, Real Sociedad y Villarreal acechan peligrosamente a cinco unidades.

Barcelona vs. Sevilla: minuto a minuto vía DirecTV

Sigue todas las incidencias del partido entre Barcelona y Sevilla en directo.

FINAL DEL PARTIDO

Minuto a minuto.

90'+1' ¡Se la pierde Reguilón! Un rebote le queda al lateral del Sevilla, pero le queda para la coja y remata débil, fácil para Ter Stegen.

90' Cinco minutos de adición.

88' Cambio en Barcelona: entra Riqui Puig, sale Rakitic.

87' ¡Se la pierde Suárez! Jordi Alba encuentra al uruguayo en el área, pero el zurdazo del atacante se va por encima del arco.

86' Semedo saca el centro desde la derecha, pero Reguilón desvía al córner. El Barcelona ya encima a su rival.

84' Cambio en Sevilla: entra 'Mudo' Vázquez, sale Lucas Ocampos.

82' ¡Se la pierde Sevilla! Ocampos queda mano a mano ante Ter Stegen, pero falla en el remate final.

80' Gran cierre de Koundé cuando Luis Suárez iba por un balón servido por Messi. Excelente el partido del central francés.

77' Minuto de rehidratación.

76' Cambio en Barcelona: entra Antoine Griezmann, sale Arturo Vidal.

75' ¡Providencial Jordi Alba! Contra del Sevilla, Ocampos llega hasta la línea del fondo y saca el centro rasante hacia el otro palo, pero el lateral evita que el balón lo supere cuando había dos posibles rematadores en el área.

73' Gran anticipación de Koundé contra Piqué cuando Messi buscaba el cabezazo de su compañero.

72' Fernando detiene con falta a Messi cerca del área. Tiro libre favorable para la visita.

70' Barcelona ha recuperado el balón con el ingreso de Arthur mientras el Sevilla ya no está haciendo mucho daño en las transiciones.

67' Cambio en Sevilla: entra Nemanja Gudelj, sale Joan Jordán.

67' Cambio en Sevilla: entra En-Nesyri, sale Luuk de Jong.

63' Cambio en Barcelona: entra Arthur, sale Braithwaite.

62' Amarilla para Banega (Sevilla) por una llegada tardía contra Busquets.

60' Otra vez intercepta Diego Carlos e inicia la contra, Suso recibe por derecha, saca el centro venenoso, pero Piqué desvía. Luego el balón le queda a Ocampos, pero su disparo colocado se va por encima del arco.

58' Cambio en Sevilla: entra Suso, sale Munir.

57' ¡Ocasión del Sevilla! Centro a la espalda de la defensa, Munir rompe y acelera hacia el área, el extremo tiene para habilitar a sus compañeros, pero apuesta por el disparo y responde bien Ter Stegen para alejar el peligro lejos de su área.

54' ¡UFFF! Falta de Braithwaite contra Navas cerca al córner, el lateral juega rápido y habilita a Ocampos en el área, el argentino fusila a Ter Stegen, pero el arquero del Barcelona alcanza a evitar el gol.

53' Sevilla la pierde en salida, Suárez intenta combinar con Messi, pero Diego Carlos intercepta bien y evita una contra peligrosa a favor del Barcelona.

50' Lateral del Barcelona, balón directo hacia Suárez, el uruguayo aguanta la marca de Koundé, pero luego se deja caer en el área. El árbitro no compra.

48' Sevilla profundiza por derecha, Navas centro el centro venenoso, Ter Stegen engaña con la salida y nadie alcanza a rematar aquel balón.

47' Messi recibe por banda derecha, levanta la cabeza y saca el centro pasado para Suárez, pero Vaclik se anticipa y se queda con el balón.

46' Cambio en Sevilla: entra Éver Banega, sale Óliver Torres.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45+3' El árbitro le perdona la amarilla a Messi luego de un claro empujón contra Diego Carlos.

45+2' Amarilla para Busquets (Barcelona) y Fernando (Sevilla) tras un jaloneo en una tángana entre jugadores.

45+1' Balón largo para la ruptura de De Jong, el holandés prefiere esperar a dos rivales antes que disparar y luego termina perdiendo el balón. Al final, el línea cobra el offside.

45' Tres minutos de adición.

43' El Sevilla encierra bien a Messi cuando el argentino se aproxima a la frontal, apenas le deja espacios y bloquea cualquier intento de disparo del 10.

41' Encuentro más equilibrado con un Sevilla más atrevido en ataque y con un Barcelona espeso en la elaboración.

38' Amarilla para Piqué (Barcelona) por una dura falta contra Munir.

35' Sevilla profundiza con Navas por derecha, pero su centro es desviado al córner.

33' Rakitic encara, se deja caer cerca del área de Sevilla, pero el árbitro no compra.

30' Minuto de rehidratación.

28' Sevilla logra acercase al arco del Barcelona tras una gran conducción de De Jong, pero Jordi Alba corta un pase filtrado peligrosísimo para Ocampos.

26' Amarilla para Reguilón (Sevilla) por detener con falta a Messi.

24' ¡Se salva el Sevilla! Centro venenoso de Suárez, Vaclik deja rebote, Braithwaite no puede y luego Rakitic saca un potente disparo que se va apenas desviado del arco.

21' ¡Providencial Koundé! Messi la coloca cerca del ángulo, pero el central del Sevilla retrocede y rechaza de cabeza un balón que tenía destino de gol.

19' Messi recibe por banda derecha, encara, se asocia con Suárez, pero Reguilón lo detiene con falta cuando iba al espacio. Tiro libre muy favorable para el Barcelona.

15' Buen partido de Semedo, el lateral está dando profundidad a su equipo y control por su banda, principalmente para no verse superado por Munir.

12' Semedo intenta profundizar por derecha, pero Munir lo detiene con falta y hay tiro libre lateral para el Barcelona.

10' ¡Se salva Barcelona! Un rebote le queda a Koundé, el central se perfila y le pega un derechazo cruzado, Ter Stegen se estira, pero no llega. Para su suerte, el balón se va rozando el poste.

9' Falta de Vidal contra Munir en banda izquierda cuando el atacante le había quitado el balón en una dividida.

8' Buen repliegue de Sevilla para evitar que Barcelona progrese por dentro y por fuera. Ahora bien, está que la pierde muy rápido en transición.

7' Gran lectura de Fernando para interceptar un pase de Braithwaite para Suárez en la frontal del área.

6' Buena marca de Jordán contra Messi, evita que el argentino lo supera y provoca la falta del 10 contra él.

4' Barcelona invita a salir al Sevilla e intenta jugar a su espalda. Lo ha logrado a la espalda de Reguilón, más no por el sector derecho.

2' ¡Ocasión del Barcelona! Balón largo para Semedo, el portugués llega antes que el balón traspase la línea de fondo y suelta el pase hacia atrás para Suárez, el uruguayo se acomoda para la izquierda y saca un potente disparo que atrapa Vaclik.

1' Arranca el partido en el Sánchez Pizjuán.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del juego Barcelona vs. Sevilla!

Formaciones confirmadas del Barcelona vs. Sevilla

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Jordi Alba, Braithwaite y Arturo Vidal.

Sevilla: Vaclik, Jesús, Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón, Fernando, Jordán, Óliver, Ocampos, Munir y De Jong.

Barcelona vs. Sevilla

El cuadro de Quique Setién ha logrado empezar con el pie derecho su andar en LaLiga tras su reinicio: una goleada al Mallorca (4-0) y un 2-0 sobre el Leganés. Con ello, los 'blaugranas' han logrado mantener su liderato en la tabla de posiciones.

No obstante, esta vez el reto será ante el siempre complicado Sevilla que solo ha caído dos veces jugando en su fortín del Sanchez Pizjuán. Por lo cual, el Barcelona pondrá toda la carne en el asador para no ver sorpresas en su visita.

De antemano, Setién apostará por una ofensiva compuesta por Lionel Messi, Griezmann y Braithwaite -salvo un desencanto por Luis Suárez de último momento-. El gol podría estar asegurado para los 'blaugranas', sobre todo porque podría ser un partido especial para la 'Pulga'.

Lionel Messi registra 699 goles (629 con el Barcelona y 70 con la selección de Argentina) en lo que va de su carrera y, de anotar ante Sevilla, entraría al selecto grupo de los 700. No sería descabellado dado que viene en racha en LaLiga: celebró en los dos últimos partidos.

Al frente está un corajudo Sevilla, tercero en LaLiga con 51 puntos y que viene de igualar 1-1 contra el Levante. El cuadro de Julen Lopetegui buscará el triunfo en su recinto, aunque cuenta con una que otra baja para el partido.

Sin duda, la mayor baja sensible es la del extremo Nolito, quien se despidió del Sevilla para regresar al Celta de Vigo, dado que su contrato concluye este mes. Él decidió salir del equipo a falta de 8 jornadas para el final para reforzar a los 'celtas', lo cual no ha calado del todo bien dado que otros jugadores Banega, Reguilón y Bono sí decidieron permanecer hasta el cierre de esta temporada.

"Es un jugador que nos ha dado mucho durante el año. Ha sido titular en grandes fases de LaLiga. Ha manifestado su deseo de salir. Queda libre el 30 de junio. Está en su derecho. Su cabeza estaba ya en otra alternativa. Primero le agradecemos el esfuerzo y ahora deseare la mejor de las suertes", dijo el estratega en su última rueda de prensa respecto a la partida de Nolito.

Tras ello, Lopetegui se refirió al bárbaro nivel de Lionel Messi tras este reinicio. "El Barcelona es un grandísimo equipo y además tiene a Messi. Trataremos de hacer frente a eso. Trataremos de ser un equipo reconocible, somos bastante previsibles en algunas cosas, pero trataremos de llevar todo al límite. Necesitaremos una versión colectiva muy buena en todos los sentidos”, sentenció.

A continuación, conoce más detalles del Barcelona vs Sevilla por la jornada 30 de LaLiga Santander.

Barcelona vs Sevilla: alineaciones probables

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Gudelj o Jordán, Óliver Torres; Ocampos, De Jong, Munir.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Griezmann, Braithwaite .

Barcelona vs Sevilla: horarios en el mundo, país por país

Perú: 3:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Venezuela: 6:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m.

Bolivia: 6:00 p. m.

España: 11:00 p. m.

Alemania: 11:00 p. m.

Portugal: 11:00 p. m.

Reino Unido: 11:00 p. m.

Suecia: 11:00 p. m.

Rusia: 11:00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Leganés por LaLiga?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México : Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay : Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España : Movistar Laliga 2, Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus y Barca TV.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela : DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs Leganés? Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV

ArenaVision

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

Resultados Liga Santander 2020 hoy EN VIVO

Sigue todos los detalles de cómo va la tabla de posiciones en LaLiga Santander.

Horario del partido del Barcelona hoy

El partido del Barcelona se jugará a partir de las 5:00 p. m. horario de Argentina.

Tarjeta Roja

Un jugador que ha sido amonestado puede seguir jugando, sin embargo, un jugador que recibe una segunda amonestación en un partido es expulsado (amonestado con tarjeta amarilla una vez más, y luego una tarjeta roja), lo que significa que debe abandonar el campo inmediatamente y no participa más en el juego.

iCARS Barcelona

Ventas de autos en la ciudad de Barcelona.

DirecTV Go App

Aplicación para ver el canal de DirecTV Go.

DirecTV Sports

Transmisión del partido Barcelona vs. Sevilla.

Fútbol Libre

Famoso programa de televisión en argentina para ver fútbol en directo.

Mr Blue Sky

Ver partido Barcelona - Sevilla en directo.

Sevilla contra Barcelona

Partido en directo del Barcelona y Sevilla.

Fútbol para todos

Toda la información del partido entre Barcelona y Sevilla.

Alineación Barça Sevilla

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Jordi Alba, Braithwaite y Arturo Vidal.

Sevilla: Vaclik, Jesús, Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón, Fernando, Jordán, Óliver, Ocampos, Munir y De Jong.

Dónde ver el Barça hoy

Vía Movistar +, Movistar LaLiga y Mitele Plus.

Dónde ver el Barça Sevilla

En Movistar LaLiga TV de España.

Alineación Barça

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Jordi Alba, Braithwaite y Arturo Vidal.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong es un futbolista neerlandés. Juega como centrocampista y su equipo actual es el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España.​

Arturo Vidal

Arturo Erasmo Vidal Pardo, conocido deportivamente como Arturo Vidal, es un futbolista profesional chileno que se desempeña como mediocentro mixto y actualmente milita en el Fútbol Club Barcelona de Primera División de España.

Luis Suárez

Luis Alberto Suárez Díaz, más conocido como Luis Suárez, es un científico muy reconocido de uruguayo que consiguió muchos premios de niño ahora creció y juega como delantero en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España.

Lionel Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Leo Messi, ​ es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista.​​ Ha desarrollado toda su carrera en el F. C. Barcelona de la Primera División de España y en la selección de Argentina, equipos de los que es capitán.

Transmisión del Barcelona EN VIVO

Partido entre Barcelona y Sevilla se transmite por DirecTV Sports.

Sin Televisor

Mira toda la información deportiva por internet.

DirecTV Sports ONLINE

Transmisión del juego entre Barcelona y Sevilla.

Ver Barcelona vs Sevilla EN VIVO ONLINE GRATIS

Puedes seguir el partido por el canal oficial del Barcelona.

Apurogol

Los goles del Barcelona vs. Sevilla en directo a todo gol.

Apurogol Barcelona vs Sevilla

Revisa tdos los goles del partido Barca-Sevilla, gol a gol.