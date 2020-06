Barcelona vs Sevilla EN VIVO vía Directv Sports: alineaciones, hora y canal por LaLiga Santander

Barcelona vs Sevilla EN VIVO vía Directv Sports | este viernes 19 de junio desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la fecha 30 de LaLiga Santander. El encuentro también será transmitido por Movistar+, ESPN, beIN Sports y Directv GO, además podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será José Luis González González y las acciones se desarrollarán en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La reanudación del fútbol se ha dado con buenos resultados para Barcelona y Sevilla, aunque la continuidad futbolística que no han tenido en estos meses se ha hecho notoria.

Barcelona regresó a la actividad goleando 4-0 al Mallorca, pero en el Camp Nou no mostró su mejor forma y dos jugadas puntuales fueron suficientes para vencer al Leganés (2-0). Lionel Messi está bien, Luis Suárez todavía saliendo de su lesión y Antoine Griezmann buscando ganar confianza para brillar. En tanto, Sevilla igualó 1-1 con el Levante.

El delantero francés no termina de explotar y sigue sin celebrar un gol, incluso en la última fecha le anularon uno. Esta vez buscará que Sevilla sea su víctima, pero de visita no será nada fácil y el entrenador Julen Lopetegui advirtió que estarán muy atentos en defensa, en especial por Lionel Messi.

Será una tarea dura, teniendo en cuenta los recientes antecedentes. Barcelona se ha caracterizado por llenar la canasta del Sevilla en los últimos tres duelos: 6-1 por Copa del Rey, mientras que fue 4-2 y 4-0 por LaLiga. Antes de esos tres choques, los sevillanos ganaron 2-0 en copa, pero lo negativo es que fue el único triunfo en los últimos 15 enfrentamientos directos.

Barcelona vs Sevilla: Probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Griezmann y Luis Suárez.

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Gudelj o Jordán, Óliver Torres; Ocampos, De Jong y Munir.

¿En qué canales ver el Barcelona vs Sevilla por LaLiga Santander?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Premium

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, Radio Barca, beIN SPORTS en Español

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Alemania: DAZN

Internacional: Bet365, Facebook Live, Radio Barca

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar+, Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Radio Barca, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Sevilla?

Perú: 3:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Venezuela: 6:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m.

Bolivia: 6:00 p. m.

España: 11:00 p. m.

Alemania: 11:00 p. m.

Portugal: 11:00 p. m.

Reino Unido: 11:00 p. m.

Suecia: 11:00 p. m.

Rusia: 11:00 p. m.

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs Sevilla? Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV

ArenaVision

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Barcelona vs Sevilla, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.