Diego Simeone: "El fútbol debe adaptarse a lo que vive toda la sociedad"

El fútbol regresó, lo hizo con cambios y sin público en la tribuna. La sociedad también modificó su estilo de vida. El distanciamiento social se convirtió en uno de los pilares para ganar a la pandemia del coronavirus. Diego Simeone habló sobre las nuevas normas que deben cumplir y lo que esto significa para el rendimiento de su equipo, Atlético Madrid.

El 'Cholo' explicó que todo es una etapa y el fútbol no puede ser ajeno a estos cambios que viene sufriendo la sociedad. Para el estratega, los partidos no se pueden jugar a puertas cerradas, no es lo ideal, pero deben acatar las medidas por la emergencia sanitaria que viene atravesando el mundo.

"El fútbol no es esto, es lo que jugábamos anteriormente, pero ahora hay circunstancias a las que acomodarse. Así como en los restaurantes hay que mantener la distancia y sólo puede cenar el 50 por ciento de la gente, en el fútbol no somos la excepción y debemos adaptarnos a lo que vive toda la sociedad", explicó el entrenador.

FOTO: EFE

Atlético Madrid encuentra su fortaleza en el aliento de su gente. Cuando las cosas no salen a su favor, sus fanáticos permiten a los jugadores del cuadro 'colchonero' pelear hasta el final para lograr la victoria y puedan cumplir con los objetivos del club.

"Se atraviesa un momento especial y debemos acostumbrarnos, el fútbol forma parte de la sociedad y los cambios son a nivel general", agregó el estratega argentino, quien se encuentra tranquilo por el rendimiento de sus dirigidos en el regreso de LaLiga.