Fuerte y claro: Zidane le respondió a Piqué sobre los fallos arbitrales en LaLiga

LaLiga Santander se pone de cándela. Y es que el empate a cero entre Barcelona y Sevilla de este viernes le brinda una gran oportunidad a Real Madrid de alcanzar a sus eternos rivales en el primer lugar de la tabla de posiciones cuando enfrente al Real Osasuna.

Esta ardua batalla entre ambos equipos parece que no solo se peleará dentro del campo de juego, sino también fuera de ella tras las polémicas declaraciones de Piqué tras el empate de Barcelona contra Sevilla. El defensor español fue irónico en sus palabras dejando entrever que los árbitros vienen favoreciendo al cuadro madrileño.

"Creo que va a ser muy difícil ganar esta Liga, al no depender de nosotros... Vamos a hacer todo lo posible, pero supongo que se van a perder muy pocos puntos. Vistas las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos”, señaló el central culé.

Estas palabras no cayeron nada bien en Zinedine Zidane quien no se quedó tranquilo y salió al frente a responderle a Gerard Piqué tras sus últimas palabras. El entrenador de Real Madrid aseguró que los fallos arbitrales podrían favorecer a ambos equipos y que prefiere no referirse a este hecho.

"Lo que me interesa es el partido de mañana, tengo mi opinión pero no voy a responder a Piqué porque puede pasar lo mismo al revés. Cada uno puede expresar sus sentimientos y yo pienso en el partido porque es lo que nos anima a nosotros, a jugar mañana y nada más", empezó Zidane.

"No. No lo creo y nada más". Ojalá que no influya (en el arbitraje), yo no pienso en estas cosas. Si se puede jugar de otra manera fuera del campo nosotros desde luego no lo hacemos. Somos el Real Madrid, sabemos la fuerza que tenemos y lo que queremos es jugar en el campo con jugadores muy buenos. El resto no voy a decir nada. Cada uno puede opinar y decir lo que le interesa", sentenció.