Tabla LaLiga Santander [EN VIVO] programación, resultados y cómo van las posiciones de la fecha 31

Esta semana inició la fecha 31 de LaLiga de España y toda la programación, resultados y tabla de posiciones lo podrás seguir EN VIVO y EN DIRECTO aquí. La transmisión de los partidos estará a cargo de ESPN y DirecTV.

Para esta jornada, los ojos del mundo estarán puestos en dos partidos: Real Madrid vs Mallorca y Barcelona vs Athletic Club. Y es que, el último domingo, el equipo de Zidane recuperó la punta tras una polémica victoria sobre la Real Sociedad, mientras que los azulgranas no pudieron ganar su respectivo partido.

Barcelona derrotó hoy al Athletic Bilbao con un agónico gol de Rakitic, en un partido poco vistoso para el equipo de Setién. Sin un Messi determinante, los 'blaugranas' ganaron con las justas y meten presión al Real Madrid.

El equipo de Zidane recibe el miércoles al Mallorca con la mente puesta en ganar para seguir firme como líder de la tabla de posiciones de LaLiga. Un empate podría mandarlo nuevamente al segundo lugar.

Sobre el resto de partidos, la fecha 31 arrancó este lunes con dos partidos y terminará el jueves con el Betis vs Espanyol. En esta nota de jugamos la programación de la fecha y cómo se mueve la tabla de posiciones.

Programación LaLiga y resultados fecha 31

Lunes

Villarreal 2-2 Sevilla

Leganés 0-0 Granada

Martes

Valladolid 1-1 Getafe

Levante 0-1 Atlético Madrid

Barcelona 1-0 Athletic Club

Miércoles 24

12:30 p.m. Alavés vs Osasuna

12:30 p.m. Real Madrid vs Mallorca

Jueves 25

12:30 p.m. Eibar vs Valencia

3:00 p.m. Betis vs Espanyol

Tabla LaLiga de España