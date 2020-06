Barcelona derrotó 1-0 al Athletic Club por la Liga Santander

Barcelona quebró su mala racha ante el Athletic Club (cuatro partidos sin ganar) y sigue firme en su pelea por LaLiga. Sin brillantez, pero el equipo de Quique Setién mantiene el pulso ante el Real Madrid, que debe ganar al Mallorca para no perder su liderato en España.

En un partido espeso para el Barcelona, un equipo alternativo del Athletic Club supo apenas ofrecer fisuras en defensa para neutralizar a un conjunto catalán dominador, pero falto de chispa en los últimos metros.

El partido lo iba a marcar los cambios y así fue. El Barza supo ganar frescura con los ingresos de Ansu Fati e Ivan Rakitic, justamente el autor del gol del triunfo.

Lionel Messi no se cansó de buscar su gol 700, pero le faltó precisión en el último disparo. Ahora bien, lo intentó cada vez que pudo y en una de ellas, el balón le quedó al volante croata que avanzó y fusiló a Unai Simón.

El Barcelona acabó con la muralla impuesta por Unai Simón y si bien pudo aumentar la cuenta a través de Ansu Fati, el gol de Rakitic fue suficiente para mantener el pulso con el Real Madrid.

El eterno rival del Barcelona, hoy tres puntos detrás, debe ganar al Mallorca para no comprometer su liderato y primera opción al título en base a los resultados a los duelos directos (triunfo y empate).

¿Qué se le viene al Barcelona? Un necesitado Celta de Vigo en Balaídos y un Atlético de Madrid en el Camp Nou. Dos duelos durísimos para ver la fortaleza mental de un equipo que no tiene margen de error en su camino hacia el título.

Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO minuto a minuto en directo vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias en directo del partido entre Barcelona vs. Athletic Club.

FINAL DEL PARTIDO

Minuto a minuto.

90'+5' El remate de Messi se estrella en la barrera y se acaba el partido.

90'+4' Falta contra Messi cerca del área. Opción muy favorable para el gol 700.

90' Cinco minutos de adición.

88' ¡Ocasión del Barcelona! Ansu Fati hace la diagonal de izquierda a derecha, visualiza a Messi y lo habilita en la frontal del área, el argentino saca el zurdazo al segundo palo, pero su disparo se va a apenas desviado.

87' Piqué se siente del aductor y pide su cambio. Al final, el español decide seguir.

85' Cambio en Barcelona: entra Martin Braithwaite, sale Luis Suárez.

83' ¡Se la pierde el Athletic! Salida en falso de Ter Stegen tras un centro lateral, pero Raúl García no logra definir de cabeza cuando tenía todo el arco a su disposicón.

80' ¡UFFFFFFF! Messi recibe a la espalda de Balenziaga, el argentino encara, se perfila y saca el zurdazo al otro palo, pero su disparo se va apenas desviado.

78' Cambio en Athletico Club: entra Raúl García, sale Sancet.

74' Minuto de rehidratación.

72' ¡Ocasión del Barcelona! Luis Suárez saca el potente disparo dentro del área, pero el balón se desvía en un rival.

71' Lionel Messi se saca un par de rivales, intenta el disparo, se lo bloquean, intenta avanzar, pero no puede, el rebote le queda a Ivan Rakitic y el croata sí puede: avanza un par de metros y saca el derechazo cruzado.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!

69' Doble cambio en Athletic Club: entran Capa y Villalibre, salen Williams y Lekue.

67' Contra del Athletic, pero Muniaín decide mal y asiste a un compañero mal perfilado cuando tenía a Williams totalmente solo por derecha.

65' ¡Ocasión de Ansu Fati! El juvenil llega desde atrás a un envío aéreo, pero no logra darle buena dirección a su cabezazo que se va desviado.

64' Doble cambio en Barcelona: entran Rakitic y Ansu Fati, salen Busquets y Griezmann.

61' Amarilla para Unai Núñez (Athletic) por falta contra Suárez.

59' Dani García se inventa una falta de Busquets y logra calmar las aguas cerca del área del Athletic.

56' Doble cambio en Athletic Club: entran Muniaín y Dani García, salen Unai López y Iñigo Córdoba.

55' Cambio en Barcelona: entra Riqui Puig, sale Arthur.

54' ¡Se la pierde Barcelona! Messi encuentra solo a Griezmann en sector izquierdo del área, pero Unai Simón sale rápido, achica bien los espacios al francés y evita el gol rival.

52' Athletic Club no ofrece fisuras en defensa y controla cada intento ofensivo de su rival.

48' Athletic Club intenta con una contra, pero Piqué se luce para evitar que Williams se escape.

47' Piqué se suma al ataque, pero Athletic Club cierra espacios y controla cada intento rival de profundizar a la espalda de la defensa.

46' Arranca la segunda parte sin cambios en Barcelona ni Athletic.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Dos minutos de adición.

44' Messi recibe cerca del mediocampo, intenta abrir el campo con Griezmann, pero Vesga lo detiene con falta.

43' ¡Ocasión del Barcelona! Messi prueba desde fuera del área, pero su disparo se va alto.

40' ¡Intento del Barcelona! Semedo habilita a Suárez con un pase filtrado, pero todo acaba en nada porque el uruguayo estaba un paso adelantado.

37' Gran barrida de Lenglet cuando Vesga recibía por banda derecha y quería profundizar.

33' Gran cobertura de Balenziaga para desviar el balón cuando Messi ya había superado a Núñez en el área.

32' Messi intenta buscar a Suárez con un centro, pero Yeray despeja el peligro lejos de su área.

28' Minuto de rehidratación.

22' ¡Magnífico cierre de Busquets! Sancet llega hasta la línea de fondo y saca el pase hacia atrás para Williams, pero el volante del Barcelona se barre para evitar que su rival dispare.

19' ¡Ocasión del Barcelona! Suárez juega con Messi, el argentino se la devuelve adelantado, pero el arquero del Athletic sale bien y evita que el uruguayo dispare.

15' ¡Se la pierde Barcelona! Messi engaña a la defensa rival y encuentra solo a Suárez, pero el uruguayo no le pega bien y su derechazo se abre mucho.

13' ¡Ocasión del Athletic! La visita progresa por derecha, juega al espacio para Iñaki Williams, el atacante prefiere el disparo antes que regatear a Piqué y su disparo se termina yendo por el lateral de la red.

11' ¡Intento del Athletic! Balenziaga se anima con el disparo desde fuera del área, pero su zurdazo se termina yendo desviado.

9' ¡Intento de Messi! El argentino recibe en la frontal, se saca un par de rivales y luego intenta colgar al arquero rival, pero este lee bien la jugada y atrapa sin problemas.

4' ¡Se salva Athletic! Suárez intenta un taconazo, no logra rematar cómodo, el rebote le queda a un compañero que fusila, pero Yeray desvía con la cabeza.

3' Manotazo salvador de Ter Stegen tras un centro lateral con una comba peligrosa.

1' El partido inicia a partir de las 3:00 p. m. (hora peruana).

- Así fue la llegada de los jugadores del Barcelona al Camp Nou.

- ¡Atención! Alineación confirmada del Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Arthur, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba y Arturo Vidal.

- Barcelona se encuentra en la segunda posición con 65 puntos, mientras que el Athletic Club se encuentra en la novena casillas con 42 unidades.

- Messi aspirar a marcar su gol número 700 el día de hoy.

- El Barcelona esperar recuperar su fútbol después de las dudas mostradas en el reinicio de LaLiga.

- El Athletic Club no gana en el Camp Nou desde 2001 y el Barcelona tiene una racha importante en su campo.

- ¡Bienvenidos a la transmisión del partido entre Barcelona y Athletic Club Bilbao!

Formaciones confirmadas Barcelona vs. Athletic Club

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Arthur, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba y Arturo Vidal.

Athletic Club: Unai Simón, Balenziaga, Yeray, Núñez, De Marcos, Vesga, Unai López, Córdoba, Sancet, Lekue y Iñaki Williams.

Barcelona contra Athletic Club

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Arthur, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba y Arturo Vidal.

Athletic Club:

Barcelona contra Athletic Club

A este partido, Barcelona llega con la sangre en el ojo tras haber perdido la punta luego del último empate contra Sevilla. El equipo de Quique Setién urge de una victoria para no dejar el camino libre al Real Madrid que recién jugará el miércoles.

Y, en la previa del duelo ante Athletic Club, el técnico azulgrana Quique Setién hizo pública su molestia contra el VAR, que supuestamente está favoreciendo al Real Madrd.

"Todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciones que crea oportunas. Es una herramienta que tenemos que nos puede hacer mejores", precisó el técnico para luego asegurar: “Estamos convencidos de que podemos ganar el campeonato, vamos a seguir haciendo todo lo posible, mejorando todos los aspectos que sean necesarios y manteniendo lo que estamos haciendo bien, que son muchas cosas".

Al frente estará el Athletic Club que llega en una buena racha, pues desde que se reinició LaLiga aún no sabe lo que es perder. En la última fecha venció al Betis. En la tabla de posiciones se ubica en la novena posición al sumar 42 puntos, y de ganar los ocho encuentros que restan para finalizar el torneo, podría hasta conseguir la clasificación a la próxima Europa Leaque.

Barcelona vs. Athletic Club: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Arthur, Busquets, Vidal; Messi, Suárez y Griezmann

Athletic: Simón; Capa, Yeray, Núñez, Iñigo, Balenziaga; Dani García, Sancet, Vesga; Villalibre y Williams.

¿A qué hora y cuándo juegan Barcelona vs Athletic Club?

El partido entre Barcelona y Athletic Club se disputará desde las 3:00 p. m. (horario de Lima, Perú) hoy, martes 23 de junio, por LaLiga. Mira toda la información de los horarios del mundo por Libero.pe.

Barcelona vs. Athletic Club: horarios en el mundo

Países Horarios en el mundo Perú 3:00 p. m. Ecuador 3:00 p. m. Colombia 3:00 p. m. México 3:00 p. m. Chile 4:00 p. m. Estados Unidos 3:00 p. m. Venezuela 4:00 p. m. Bolivia 4:00 p m. Argentina 5:00 p. m. Brasil 6:00 p. m. Uruguay 6:00 p. m. Paraguay 6:00 p. m.

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Athletic Club?

Países Canales TV Perú ESPN 2 y ESPN Play Ecuador ESPN 2 y ESPN Play Colombia ESPN 2 y ESPN Play México Sky Sports Chile ESPN 2 y ESPN Play Estados Unidos beIN Sports Venezuela ESPN 2 y ESPN Play Bolivia ESPN 2 y ESPN Play Argentina ESPN 2 y ESPN Play Brasil ESPN. Uruguay ESPN 2 y ESPN Play Paraguay ESPN 2 y ESPN Play

¿Cómo ver EN DIRECTO Barcelona vs. Athletic Club?

Países Canal España Movistar LaLiga Mitele Plus Movistar LaLiga HD LaLiga TV Bar Sudamérica ESPN 2 México Sky Sports

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs. Athletic Club?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, Radio Barca, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China: QQ Sports Live, PPTV Sport China, iQiyi

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

Dinamarca: TV2 Sport X, TV2 Play Denmark

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Internacional: Radio Barca, Facebook Live, Bet365

Italia: DAZN

Japón: WOWOW, DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Ver Movistar Plus

Transmisión del partido del Barcelona y Athletic Club por LaLiga Santander.

¿A qué hora juega el Barcelona?

El Barcelona juega hoy a partir de las 5:00 p. m. horario de Buenos Aires, Argentina.

Ver ESPN EN VIVO

Barcelona y Athletic Club de Bilbao se enfrentarán por LaLiga Santander a través del canal ESPN 2.

Blue To Go Sky

Es un beneficio con el que podrás disfrutar en línea de las mejores exclusiva de SKY Spors y los podrás hacer donde quiera que estés en tus dispositivos móviles: iPad o iPod (iOS versión 6 o superior), en tu PC o MAC (laptop o de escritorio) y en Android (versión 4 o superior).

Barcelona vs. Athletic Bilbao: canal Perú

El partido se transmite en Perú por el canal de ESPN 2 y ESPN Play.

Barsa Atleti

Partido por LaLiga de España en el Camp Nou.

Fútbol Libre TV

Partido entre Barcelona y Athletic Club.

Barcelona FC Athletic de Bilbao

Partido por el fútbol español se juega en el Camp Nou.

¿Dónde ver el Barcelona Athletic?

Vía Movistar LaLiga, Movistar Plus y Mitele Plus.

Resultado del Barcelona

El juego se desarrolla en directo por LaLiga Santander.

Alineación Barcelona hoy

Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Arthur, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba y Arturo Vidal.

Barcelona contra Ath. Bilbao

Partido de la liga española.

Alineación Athletic hoy

Unai Simón, Balenziaga, Yeray, Núñez, De Marcos, Vesga, Unai López, Córdoba, Sancet, Lekue y Iñaki Williams.

Apurogol

Revisa todos los goles del fútbol mundial.

A puro gol

Resumen del partido del fútbol español

Apurogol Barcelona vs. Athletic Club

Transmisión del Barcelona vs. Athletic Bilbao por la Liga Santander.

Lionel Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Leo Messi, ​ es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista.​​ Ha desarrollado toda su carrera en el F. C. Barcelona de la Primera División de España y en la selección de Argentina, equipos de los que es capitán.

Iñalki Williams

Iñaki Williams Arthuer es un futbolista español. Juega como delantero o extremo en el Athletic Club de la La Liga de España.​

Barcelona hoy televisación Argentina

Por el canal ESPN 2 y ESPN Play.

Fútbol Libres

Programa de fútbol en Argentina.

Roja Directa

En la mayoría de los campeonatos nacionales, una tarjeta roja directa (es decir, no recibida como consecuencia de dos amarillas sucesivas) da lugar a la descalificación del jugador infractor por un número determinado de partidos.