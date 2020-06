Barcelona 1-0 Athletic Bilbao: resultado final por LaLiga

Ver Barcelona vs. Ahtletic Bilbao ONLINE vía ESPN 2 EN VIVO y EN DIRECTO vía Movistar LaLiga y Sky Sports. Sigue la transmisión en directo del partido del fútbol con Lionel Messi en la formación del cuadro blaugrana este martes 23 de junio, a partir de las 3:00 p. m. (hora peruana y México), 5:00 p. m. (hora de Argentina) y 10:00 p. m. (hora de Madrid, España), por la jornada 31 de LaLiga Santander. Revisa el MINUTO x MINUTO con todos los horarios, los canales dónde televisan en el mundo, los videos de los goles por INTERNET en Libero.pe.

Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO minuto a minuto en directo vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias en directo del partido entre Barcelona vs. Athletic Club.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

90' ¡Fin del partido!

¡Gol del Barcelona!

71'. Ivan Rakitic (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Lionel Messi.

46' ¡Inicia el segundo tiempo!

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

45' ¡Fin del primer tiempo!

42' Jordi Alba (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

42' Falta de Íñigo Lekue (Athletic Club).

41' Fuera de juego, Barcelona. Nélson Semedo intentó un pase en profundidad pero Luis Suárez estaba en posición de fuera de juego.

40' Antoine Griezmann (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

34' Corner, Barcelona. Corner cometido por Mikel Balenziaga.

33' Remate rechazado de Unai López (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.

32' Sergio Busquets (Barcelona) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

32' Falta de Sergio Busquets (Barcelona).

21' Remate fallado por Yeray Álvarez (Athletic Club) remate de cabeza desde muy cerca que sale rozando el larguero. Asistencia de Unai López con un centro al área tras botar una falta.

20' Falta de Clément Lenglet (Barcelona).

20' Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.

19' Falta de Sergio Busquets (Barcelona).

19' Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

19' Antoine Griezmann (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

19' Falta de Unai López (Athletic Club).

18' Falta de Sergio Busquets (Barcelona).

18' Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

16' Arthur (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

16' Falta de Unai López (Athletic Club).

15' Remate fallado por Luis Suárez (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Lionel Messi.

5' Remate rechazado de Sergio Busquets (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

5' Remate rechazado de Luis Suárez (Barcelona) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.

4' Antoine Griezmann (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

4' Falta de Íñigo Lekue (Athletic Club).

3' Corner, Athletic Club. Corner cometido por Gerard Piqué.

1' ¡Comenzó el partido!

- Así fue la llegada de los jugadores del Barcelona al Camp Nou.

- ¡Atención! Alineación confirmada del Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Arthur, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba y Arturo Vidal.

- Barcelona se encuentra en la segunda posición con 65 puntos, mientras que el Athletic Club se encuentra en la novena casillas con 42 unidades.

- Messi aspirar a marcar su gol número 700 el día de hoy.

- El Barcelona esperar recuperar su fútbol después de las dudas mostradas en el reinicio de LaLiga.

- El Athletic Club no gana en el Camp Nou desde 2001 y el Barcelona tiene una racha importante en su campo.

- ¡Bienvenidos a la transmisión del partido entre Barcelona y Athletic Club Bilbao!

Formaciones confirmadas Barcelona vs. Athletic Club

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Arthur, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba y Arturo Vidal.

Athletic Club: Unai Simón, Balenziaga, Yeray, Núñez, De Marcos, Vesga, Unai López, Córdoba, Sancet, Lekue y Iñaki Williams.

Barcelona contra Athletic Club

Después de igualar sin goles ante el Sevilla, el Barcelona ya no debe cometer ni un solo error pues ya no depende de sí mismo para conquista LaLiga, por lo que hoy debe vencer sí o sí al Athletic Club, que quiere clasificar a la Europa League, luego del triunfo del Real Madrid sobre la Real Sociedad, resultado que le permitió emparejar a los blaugranas en la cima de LaLiga.

Aquel arbitraje del partido del Real Madrid causó reacciones dentro del equipo del Barcelona. Jugadores como Gerard Piqué y Arturo Vidal manifestaron su malestar en las redes sociales por las jugadas que se anularon a la Real Sociedad después de la intervención en el VAR. Sin embargo, el técnico del Barcelona Quiqué Setién afirmó que este tipo de errores son "inherentes" al mundo del fútbol: "Va a ser difícil ganar esta Liga, Al no depender de nosotros, haremos todo lo posible pero se va a perder pocos puntos. Viendo las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos".

El Barcelona necesita mantener su racha de resultados en el Camp Nou. De la mano de Lionel Messi, mejorar los números que el buen fútbol, como se demostró en el último duelo frente al Leganés cuando vencieron por 2-0. Las bajas para el juego contra Athletic Club son las de Frenkie De Jong, quien sufre una lesion en el sólero y comienza a preocupar de cara a los próximos juegos de LaLiga. La otra es Sergi Roberto al presentar una fisura costal.

Alineación de hoy del Barcelona

En la práctica, Quiqué Setién alineó de esta forma en el Barcelona: ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Griezmann.

Al estadio Camp Nou irá el Athletic Club, además, sin una de sus piezas capitales, Yuri Berchiche, quizás su jugador más destacado esta temporada. Su sustituto es una de las muchas incógnitas de cara a un once inicial siempre desconocido en un Garitano que nunca adelanta nada. Al de Derio, no obstante, le gusta mantener un equipo y dibujo reconocible, sin demasiados cambios en la alineación a pesar del desgaste que acumulan sus jugadores. Que juegan mañana su cuarto encuentro en menos de diez días.

Otra jugador fundamental, Iñaki Williams, ya descansó de inicio en Eibar y se espera en el arranque del choque a jugadores como De Marcos, Mikel Vesga o el 'Búfalo' Asier Villalibre, quien marcó nada más salir al final en Ipurua y a punto estuvo de hacerlo también en las mismas circunstancias ante el Betis

Próximos partidos del Barcelona

Fecha 31 | vs. Athletic Bilbao (L) | Mar. 23/6 - 3:00 p.m.

Fecha 32 | vs. Celta (V) | Sab. 27/6 - 3:00 p.m.

Fecha 33 | vs. At. Madrid (L)

Fecha 34 | vs. Villarreal (V)

Fecha 35 | vs. Espanyol (L)

Fecha 36 | vs. Real Valladolid (V)

Fecha 37 | vs. Osasuna (L)

Fecha 38 | vs. D. Alavés (V)

Barcelona vs. Athletic Club: formaciones probables

Barcelona: Marc André ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Iván Rakitic, Arturo Vidal, Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.

Athletic Club: Unai Simón, Ander Capa, Yeray Álvarez, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Óscar De Marcos, Dani García, Mikel Vesga, Raúl García, Iñalo Williams y Asier Villalibre.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club?

Países Horarios en el mundo Perú 3:00 p. m. Ecuador 3:00 p. m. Colombia 3:00 p. m. México 3:00 p. m. Chile 4:00 p. m. Estados Unidos 3:00 p. m. Venezuela 4:00 p. m. Bolivia 4:00 p m. Argentina 5:00 p. m. Brasil 6:00 p. m. Uruguay 6:00 p. m. Paraguay 6:00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Athletic Club?

Países Canales TV Perú ESPN 2 y ESPN Play Ecuador ESPN 2 y ESPN Play Colombia ESPN 2 y ESPN Play México Sky Sports Chile ESPN 2 y ESPN Play Estados Unidos beIN Sports Venezuela ESPN 2 y ESPN Play Bolivia ESPN 2 y ESPN Play Argentina ESPN 2 y ESPN Play Brasil ESPN. Uruguay ESPN 2 y ESPN Play Paraguay ESPN 2 y ESPN Play

¿Dónde televisan Barcelona - Athletic Club?

Países Canal España Movistar LaLiga Mitele Plus Movistar LaLiga HD LaLiga TV Bar Sudamérica ESPN 2 México Sky Sports

¿Qué es el FC Barcelona?

El Fútbol Club Barcelona, conocido popularmente como Barça, ​ es una entidad polideportiva de Barcelona, España. Fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899 y registrado oficialmente el 5 de enero de 1903.​​​

¿Qué es el Athletic Club?

El Athletic Club, popularmente conocido también como el Athletic de Bilbao, es un club de fútbol de la Villa de Bilbaco, ubicado en el corazón del País Vasco en España. Compite en la Primera División de LaLiga Santander.

¿Qué es LaLiga Santander?

La Primera División de España (conocida como LaLiga Santander por motivos de patrocinio, ​ y oficialmente como Campeonato Nacional de Liga de Primera División—) es la máxima categoría masculina del sistema de ligas de España y la principal competición a nivel de clubes del país.

Camp Nou

El Camp Nou es un estadio deportivo de propiedad del Fútbol Club Barcelona, que se encuentra ubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, España. El conjunto blaugrana disputa todos sus partidos de local en LaLiga.

Tabla de posiciones LaLiga fecha 31

Así va la tabla de posiciones de LaLiga Española en la fecha 31.

Lionel Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Leo Messi, ​ es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista.​​ Ha desarrollado toda su carrera en el F. C. Barcelona de la Primera División de España y en la selección de Argentina, equipos de los que es capitán.

Iñalki Williams

Iñaki Williams Arthuer es un futbolista español. Juega como delantero o extremo en el Athletic Club de la La Liga de España.​

