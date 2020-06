James y su dardo a Zidane: "Me gustaría saber por qué no juego"

Real Madrid deberá enfrentar al Mallorca con la consigna de sumar los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga. Zinedine Zidane decidió dar oportunidades a todo su plantel ante la seguidilla de partidos. Esta medida favorece a James Rodríguez, quien regresó a la 'Casa Blanca' con la ilusión de ganarse un lugar en el equipo titular.

En una entrevista para un medio colombiano, Caracol, James analizó su actualidad en el Real Madrid y mencionó que desconoce los motivos porque no es titular. El volante explicó que su relación con Zidane es buena y ante los rumores de indisciplina, el jugador agregó que es un buen profesional.

"Es una buena pregunta, también lo quisiera saber (¿Por qué no juega?).Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que hablo", indicó James.

FOTO: EFE

Sobre su futuro, el volante de la Selección de Colombia señaló que no lo analizó, pero si se da la oportunidad, quiere ir a un club donde pueda tener minutos para demostrar su capacidad.Se siente contento en el Real Madrid, pero para él es importante jugar.

"En el futuro no se sabe lo que va a pasar, pero si me dan a elegir escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones. Mi rol no es protagonista, está claro. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar", expresó.

Finalmente, James rechazó las versiones que señalan que su relación con Zidane es mala. "No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal de trabajo. Siempre es incómodo escuchar tantas mentiras que se hablan sobre uno, lo importante es la opinión de mi familia y de los que me conocen".