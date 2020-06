Barcelona vs. Athletic Bilbao: mira el golazo de Ivan Rakitić para el triunfo 'culé' [VIDEO]

Barcelona y Athletic Bilbao se enfrentaron por la jornada 31 de LaLiga. Si bien el encuentro "pintaba" para empate, Ivan Rakitić apareció en el área contraria para anotar el único tanto y así otorgar calma a los 'culés', que estaban obligados a conseguir los tres puntos para continuar en la pelea por el título español.

Transcurrían los 70 minutos de juego y Barcelona no encontraba la fórmula para abrir el marcador. Sin embargo, Ivan Rakitić, quien acababa de ingresar al campo, se encontró con el balón tras un rebote generado por Lionel Messi y no lo pensó dos veces: sacó un derechazo para mandar el esférico al fondo del arco defendido por Unai Simón.

De esta manera, Barcelona logró una victoria para recuperar, momentáneamente, la punta del campeonato con 68 unidades. Los dirigidos por Quique Setién visitarán la próxima fecha a Celta de Vigo, escuadra que lucha por no descender.

¿Ivan Rakitić se queda en Barcelona?

Ivan Rakitić decidió terminar con las especulaciones vinculadas a su futuro en Barcelona. El futbolista de 32 años sostuvo que cumplirá su contrato con los catalanes que vence en junio del 2021.

"No tengo por qué pensar en otras cosas. He entrenado bien estos días, me siento bien y estoy convencido de que estaré todavía un tiempo en el Barcelona (...) Esto quiere decir ganar todavía muchos trofeos con el Barca", manifestó Rakitić al medio Tportal.

Calendario del Barcelona en LaLiga

28/6 Celta vs. Barcelona

1/7 Barcelona vs. Atlético Madrid

5/7 Villarreal vs. Barcelona

8/7 Barcelona vs. Espanyol

12/7 Valladolid vs. Barcelona

17/7 Barcelona vs. Osasuna

19/7 Alavés vs. Barcelona