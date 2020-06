Sergio Ramos anotó golazo de tiro libre para el 2-0 en el Real Madrid vs Mallorca [VIDEO]

Sergio Ramos no solo es aguerrido para la marca, sino que también cuenta con mucha calidad para manejar el balón y lo demostró en el Real Madrid vs Mallorca. El defensor se encargó de colocar el 2-0 parcial en la fecha 31 de LaLiga Santander con un brillante tiro libre.

El encuentro entraba a los 56 minutos de juego y la gran superioridad del equipo de Zinedine Zidane todavía no se trasladaba al marcador. No obstante, si no se podía encontrar los goles por jugadas colectivas, las ocasiones a balón parado debían aprovecharse al máximo.

Y el Mallorca cometió el error de hacer una falta cerca a su área, casi en la media luna del área. Toni Kroos, Luka Modric y Eden Hazard se perfilaban como los ejecutores para el tiro libre del Real Madrid, pero finalmente ninguno de ellos tomó el balón. Ahí apareció Sergio Ramos.

El defensa español y capitán del equipo blanco atraviesa por una gran racha goleadora esta temporada, teniendo como principal fortaleza los disparos de penal. Teniendo gran confianza en sus habilidades de disparo, el defensa se dispuso a ejecutar, no con potencia, sino con efecto.

Manolo Reina, portero del Mallorca, acomodó su barrera para evitar un fuerte disparo, pero Sergio Ramos lo sorprendió. El defensa remató directo al ángulo derecho del guardameta, dejándolo solo parado en la línea de meta. No pudo reaccionar ante la ejecución perfecta.

De esta forma, Sergio Ramos logra 8 goles en la presente liga, la que se convierte en su temporada más efectiva en lo que va de su carrera. En la reanudación del fútbol en España, anotó en tres de los cuatro partidos que disputó el Real Madrid. Su presencia siempre se hace notar.