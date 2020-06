Real Madrid, único líder de LaLiga tras 1-0 ante Espanyol

Una genialidad de Benzema decidió un partido muy áspero. El "9" del Real Madrid, más decisivo que nunca, asistió de taco a Casemiro y el volante brasileño capitalizó de zurda para lograr un triunfazo ante el Espanyol en su lucha por LaLiga.

En un choque de realidades, ni el líder ni el colero de la Liga Santander se sacaron ventajas. Pese a sacar su once de gala, el Real Madrid no supo mostrar muchas diferencias a un rival que neutralizó, pero se quedó sin armas para doblegar a un rival que lo ha ganado todo desde el reinicio del torneo.

Pese a las arremetidas de Wu Lei -el más incisivo del local- por las bandas de Marcelo, el Real Madrid fue el que más se acercó al gol y solo una obra de arte de Karim Benzema acabó con la resistencia de Diego López.

En el epílogo de la primera parte, de un cambio de orientación devino un pivoteo de Ramos, un control magnífico de Benzema, taconazo y aparición de Casemiro como "9" para convertir el único gol del partido.

Pese a todo un tiempo de más, el Real Madrid no alcanzó tener la frescura necesaria con los cambios para aumentar la cuenta ni Espanyol la peligrosidad en momentos puntuales para poner en jaque el triunfo merengue.

Con el triunfo, el Real Madrid le sacó dos puntos de ventaja al Barcelona y tiene la mesa servida para celebrar el título de la Liga Santander luego de tres años.

El Espanyol, por su parte, se quedó a 10 puntos de la salvación y deberá realizar una epopeya en las seis fechas restantes para no decirle adiós a LaLiga.

Sigue todas las incidencias del partido entre Real Madrid y Espanyol por la fecha 32 de LaLiga Santander.

Minuto a minuto.

90'+2' El Real Madrid gestiona bien el balón por izquierda y encuentra solo a Carvajal por derecha, el lateral saca el centro rasante hacia el área, pero Diego López se queda con el balón.

90' Cuatro minutos de adición.

89' Ataque del Madrid que acaba en nada, el Espanyol reacciona con un balón largo para RDT, pero Varane detiene con falta el avance del "9" del Espanyol.

87' ¡Ocasión del Espanyol! Centro de Pedrosa al primer palo, Cabrera va, pero no alcanza a rematar cuando Varane ya no podía.

83' Cambio en Espanyol: entra Pol Lozano, entra David López.

81' Vinicius inicia la contra, Benzema temporiza y habilita a Rodrygo, el brasileño saca el disparo, pero un rival desvía el balón al córner.

76' Pausa de rehidratación.

73' ¡Ocasión del Madrid! Melamed encuentra a David López en zona de 3/4, el volante saca el disparo, pero Courtois ataja sin problemas.

71' Real Madrid domina y gestiona el balón ante un Espanyol replegado y que apenas se acerca al arco rival con insinuaciones.

69' Doble cambio en Espanyol: entran Calleri y Melamed, salen Embarba y Darder.

67' Amarilla para Pedrosa (Espanyol) por un pisotón contra Carvajal.

65' ¡Intento del Espanyol! RDT saca un violento disparo de tiro libre, el balón da un bote poco antes de llegar a Courtois y exige que el arquero desvíe el esférico al lateral.

64' Falta de Vinicius contra Melendo cuando el del Espanyol se escapaba en zona de 3/4.

62' Doble cambio en el Madrid: entran Vinicius y Rodrygo, salen Hazard e Isco.

59' Gran cierre de Varane cuando Gómez quería conectar con RDT en el área. El central se anticipó al disparo de su rival.

57' Cambio en Espanyol: entra Melendo, sale Wu Lei.

54' ¡Intento del Real Madrid! Kroos se anima con el disparo de media distancia, pero su disparo se va alto.

52' Ramos encuentra a Hazard cerca del área, pero Bernardo detiene con falta al belga.

50' ¡Ocasión del Real Madrid! Isco busca a Benzema con un centro al segundo palo, el francés remata entre dos marcadores, pero Diego López está bien plantado para atajar el disparo.

48' ¡Ocasión del Espanyol! Gómez pone un centro rasante al área desde la derecha, Wu Lei aparece y pone el pie, pero Courtois detiene el disparo con sobriedad.

46' Cambio en Espanyol: entra Pedrosa, sale Vila.

46' Arranca la segunda parte en el RCDE Stadium.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Tres minutos de adición.

45' Golazo del Real Madrid. Balón largo al área, pivoteo de Ramos, Benzema controla en el área y asiste con un monumental taco a Casemiro y el brasileño define de zurda para vencer a Diego López.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!

43' ¡Monumental Diego López! El 1 del Espanyol manotea un balón pasado, el rebote le queda a Casemiro, el arquero para el disparo, el rebote le queda a Hazard, pero nuevamente el veterano portero evita la caída de su arco.

41' Benzema se desmarca, Kroos lo ve solo, pero se demora en el envío y la defensa del Espanyol deja al francés en offside.

39' Minutos de imprecisión en el Real Madrid.

36' ¡La que se inventó Benzema! El francés recibe en el área, se hace el espacio y saca un derechazo al segundo palo que exige la respuesta de Diego López.

35' El Madrid gestiona el balón ante un Espanyol que cierra espacios por dentro y realiza una presión asfixiante cuando el balón llega al costado izquierdo.

31' Pausa de rehidratación.

30' ¡Ocasión del Madrid! Centro pasado de Kroos, Ramos gana de cabeza, pero su disparo lo detiene Diego López.

29' Kroos encuentra a Hazard por dentro, el belga la deja pasar, Benzema activa a Marcelo por izquierda, el brasileño vuelve a jugar con el belga, que intenta regatear, pero le cometen falta.

26' El Espanyol está buscando la espalda de Marcelo con Wu Lei. En la última, el chino se fue del brasileño, pero luego buscó la falta ante Ramos, pero el árbitro no compró.

24' ¡Ocasión del Espanyol! Wu Lei recibe un pase filtrado de Embarba, el chino se planta ante Courtois, pero su disparo se va apenas por encima del arco del Real Madrid.

23' En un momento de desconcierto, Casemiro encuentra solo a Isco por banda derecha, pero el malagueño calcula mal y no logra controlar aquel balón en el área.

22' Kroos conecta con Isco a la espalda de la defensa y este con Hazard, pero la jugada queda invalidada por offside del malagueño.

20' Agarrón de Embarba contra Isco en un ataque prometedor del Real Madrid, pero el árbitro le perdona la tarjeta al del Espanyol.

19' Tiro libre cerca del área, centro al primer palo, RDT logra peinar el balón, pero Courtois logra desviar aquel remate peligroso.

18' Falta de Ramos contra Gómez cuando el lateral ya lo había superado por banda derecha.

16' Real Madrid vuelca su ataque por izquierda, Eden Hazard esconde el balón a sus rivales, pero Marcelo se equivoca en la pared.

14' ¡Se la pierde el Madrid! Centro al primer palo, Varane pivotea, el balón le queda a Casemiro que no puede darle buena dirección a su cabezazo.

13' ¡Ocasión del Madrid! Un rebote cerca del área le queda a Marcelo, el brasileño saca el bombazo de zurda, pero el balón se desvía en Bernardo y acaba en el córner.

11' Real Madrid intenta progresar por dentro, pero Víctor Gómez detiene con falta a Hazard.

9' ¡Ocasión del Madrid! Centro pasado, el balón le queda a Casemiro, el brasileño saca un bombazo de zurda, pero el balón no va al arco, sino a la cabeza de Sergio Ramos y deja grogui a su compañero.

8' Falta de David López contra Isco cuando Valverde quería conectar con el malagueño.

7' ¡UFFF! Casemiro se anima con el disparo desde el círculo central, pero Diego López da unos pasos atrás y evita que llegue el primero del partido.

6' Minutos frenéticos en el RCDE: error de Marcelo en ataque, contra del Espanyol, pero el Real Madrid realizó una buena cobertura para evitar que su rival tenga tiempo y espacios para rematar al arco de Courtois.

4' Eden Hazard recibe de espaldas, pero Víctor Gómez lo detiene con falta.

3' ¡Se salva el Madrid! Wu Lei se escapa por derecha y suelta el pase rasante, Darder define, pero Carvajal se barre para bloquear, el balón le choca a su rival y casi de carambola se cuela en el arco de Courtois.

2' Presión alta del Real Madrid para impedir una salida cómoda del Espanyol.

1' Arranca el partido en el RCDE Stadium.

- Así se encuentra el césped del majestuoso RCDE Stadium, estadio del club Espanyol.

- Los jugadores del Real Madrid llegan al recinto del Espanyol.

- Los jugadores del Real Madrid se dirigen al RCDE Stadium para jugar contra el Espanyol.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Eden Hazard, Toni Kroos, Karim Benzema, Marcelo, Casemiro, Federico Valverde y Isco.

Espanyol: Diego López, Víctor Gómez, Bernardo, Cabrera, Didac, Embarba, David López, Marc Roca, Darder, Wu Lei y RDT.

Para enfrentar al Espanyol, Real Madrid llega con la presión de ganar, pero sobre todo, porque sabe que si consigue los tres puntos, trepará a la cima de LaLiga en solitario. Zidane y compañía debe aprovechar el tropiezo que sufrió Barcelona este sábado tras empatar 2-2 con el Celta de Vigo.

Sin embargo, Zidane ve mermado su equipo pues llega con dos bajas: Modric y Mendy por sanción. A ellos se suman Nacho, Lucas Vazquez y Luka Jovic, quienes aún no superaron sus lesiones. Pero, la buena noticia es la vuelta de los jugadores Casemiro y Marcelo que entraron la lista de convocados.

Zidane advierte que no será eterno en el Real Madrid

"Yo no voy a entrenar 20 años, me voy a retirar antes. Como soy un entrenador atípico, puede pasar de todo. Va a pasar así conmigo, no voy a entrenar siempre. No sé los años que puedo entrenar porque no planeo nada en mi cabeza. A mi me mola el día a día, es lo que me anima. No sé hasta cuándo, luego haré otra cosa. En mi cabeza siempre he sido futbolista, he hecho 19 años de jugador y cuando me preguntaban si voy a ser entrenador decía que no y al final lo soy, pero desgasta mucho. Veremos lo que duro, pero 20 años seguro que no”.

Espanyol llega complicado

A su vez, Espanyol trastocado por los malos resultados en las últimas fechas, la directiva anunció la destitución del técnico Abelardo Fernández. Ante el Real Madrid, el colero de la tabla de posiciones tendrá a Rufete como estratega interino. "El club agradece a Abelardo y a su cuerpo técnico su implicación durante estos meses de trabajo y les desea todos los éxitos personales y profesionales", anunció el comunicado.

La lista de convocados del Real Madrid

Courtois, Areola, Diego Altube, Dani Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Javi Hernández, Miguel Gutiérrez, Casemiro, Valverde, Kroos, James, Isco, Hazard, Marco Asensio, Brahim, Vinicius, Bale, Rodrygo, Benzema y Mariano.

Real Madrid vs Espanyol: alineaciones probables

Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo Espinosa, Cabrera, Pedrosa; David López, Marc Roca, Darder, Embarba; Calleri y Raúl de Tomás.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Isco o Vinicius, Hazard y Benzema.

