Real Madrid venció 1-0 a Espanyol y quedó a tiro de alcanzar el titulo de la liga española

Real Madrid se impuso por 1-0 ante Espanyol de visita y de esta manera alarga la diferencia que mantiene sobre Barcelona a poco de que la liga española llegue a su fin.

Este resultado sabe muy gratificante para el plantel de Zinedine Zidane quienes prácticamente se pusieron a tiro de coronarse campeones de LaLiga: los azulgranas igualaron 2-2 ante Celta de Vigo y dejaron en el camino la diferencia que mantenían sobre los 'blancos'.

El gol que terminó siendo decisivo para que obtengan 3 puntos fuera de casa fue de Casemiro tras una importante jugada asociativa. Espanyol, quien prácticamente está condenado al descenso, intentó igualar la contienda, sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano.

La seguridad de Thibaut Courtois en la portería de Real Madrid invalidó toda ocasión de gol de parte de Wu Lei, delantero chino de los locales y que intentó por todos los medios para convertir.

No obstante, lo que ha quedado un pendiente para Zinedine Zidane ha sido el hecho de recuperar futbolísticamente a Eden Hazard. El volante belga continúa sin demostrar su mejor ritmo futbolístico: las lesiones le han pasado una mala jugada.

MINUTO X MINUTO | Real Madrid vs. Espanyol en directo vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido entre Real Madrid y Espanyol por la fecha 32 de LaLiga Santander.

SEGUNDO TIEMPO

42' Tarjeta amarilla para Vinicius Junior por una dura entrada.

40' Vinicius Junior intenta desmarcarse, pero su control no es bueno y pierde el balón.

38' El juez de línea alza su banderín para señalar la posición adelantada de Rodrygo.

36' Rodrygo recibe un pase y hace un disparo desde el borde del área que es bloqueado.

34' Jonathan Calleri intenta driblar a un adversario, pero el balón es despejado.

31' Óscar Melendo manda un pase peligroso desde el borde del área. Un defensor reacciona en el último momento y evita el peligro.

29' Gran pase que recibe David López al borde del área y remata a puerta. El portero hace una buena parada.

28' Marcelo envía un pase dentro del área, pero es bloqueado y no consigue conectar con ningún compañero.

28' Daniel Carvajal intenta enviar un pase, pero es bloqueado.

26' La defensa logra hacerse con el balón y evitar el peligro tras un centro bombeado de Federico Valverde.

24' Llega un cambio. Se retirará del terreno de juego Sergi Darder. Francisco Rufete da las últimas instrucciones a Nico Melamed.

24' Cambio. Sale del campo Adri Embarba y entra Jonathan Calleri.

23' ¡Falta merecedora de tarjeta! Y Antonio Mateu Lahoz le saca tarjeta amarilla a Adrià Pedrosa.

21' Raúl de Tomás ejecuta un gran tiro libre desde una distancia peligrosa. El balón, dirigido a la esquina inferior izquierda, es detenido por Thibaut Courtois, que hace una excelente parada.

20' Antonio Mateu Lahoz detiene el juego. Falta táctica de Vinicius Junior. Tiro libre. Espanyol intentará probablemente enviar el balón hacia la portería.

19' Se ha realizado un cambio. Sale Isco y entra Rodrygo.

18' Sustitución. Eden Hazard sale del terreno de juego por Vinicius Junior.

18' Marcelo intenta deshacerse de la defensa con demasiada agresividad y el árbitro pita falta en ataque.

17' Daniel Carvajal no logra enviar un pase al hueco y la jugada termina.

15' Adri Embarba centra al área, pero un defensor aborta el peligro.

14' Toni Kroos decide acelerar el juego con un saque de córner en corto.

13' Eden Hazard envía un centro peligroso al área, pero la defensa está atenta y aborta el peligro con un buen despeje. Real Madrid dispone de un córner.

12' Se ha realizado un cambio. Lei Wu ha sido sustituido por Óscar Melendo (Espanyol).

9' Casemiro desaprovecha una ocasión para anotar en un libre directo desde 27 metros que pega en la barrera.

8' Daniel Carvajal centra al área, pero el defensor está atento y logra despejar.

6' Karim Benzema corre dentro del área para llegar a un centro preciso. Logra controlar el balón y disparar, pero el portero hace una excelente intervención.

5' Buen balón colgado al área desde la banda por Casemiro. No encuentra rematador.

3' Pase en profundidad que recibe en carrera Lei Wu dentro del área. Sin pensarlo, empalma un disparo dirigido a la esquina inferior izquierda, pero Thibaut Courtois interviene de manera brillante.

2' Francisco Rufete hace un cambio tras el primer tiempo. Adrià Pedrosa entra en sustitución de Didac Vila en Espanyol.

¡EMPEZÓ!

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

46' ¡Gol! ¡Casemiro (Real Madrid) muestra su habilidad en el disparo y manda el balón al fondo de la red!

45' Toni Kroos saca un córner, pero un defensa logra despejarlo.

45' ¡Eden Hazard (Real Madrid) falla una gran ocasión! El balón le llegó rechazado tras un tiro de un compañero e intentó colocarlo por debajo del larguero, pero Diego López estuvo atento y detuvo el disparo. El balón sale fuera y habrá córner. Real Madrid puede continuar su ataque.

44' Toni Kroos no logra enviar un buen centro desde un tiro libre de larga distancia. Intercepción de la defensa.

43' Marc Roca hace una entrada y logra arrebatar el balón, pero el árbitro pita falta. Real Madrid fuerza un tiro libre.

43' Didac Vila manda un pase en largo al área, pero Thibaut Courtois atrapa el balón con comodidad.

42' Raúl de Tomás manda un pase dentro del área, pero el balón es interceptado y despejado.

41' Eden Hazard intenta encontrar a un compañero con un centro que la defensa logra interceptar.

40' Toni Kroos intenta conectar con Marcelo, pero su envío en profundidad va con demasiada fuerza.

39' Falta en ataque de Marc Roca señalada por Antonio Mateu Lahoz. Marc Roca protesta, pero la decisión es inamovible.

37' Toni Kroos saca el córner y logra enviar el balón al área, pero un defensa salta y cabecea el balón fuera de peligro.

36' Karim Benzema recibe un pase preciso al borde del área y conecta un fuerte disparo a la parte superior de la meta, pero el portero lo repele en una gran intervención.

35' Los jugadores de Real Madrid intercambian pases cortos en un intento por crear una ocasión de disparo.

33' David López intenta conectar con Gomez Victor, pero hace un pase demasiado fuerte. El árbitro asistente señala saque de banda a favor de Real Madrid.

31' Sergio Ramos cayó en el fuera de juego.

30' Marc Roca zancadillea a un contrario y su acción no escapa a los ojos de Antonio Mateu Lahoz, que pita falta. Tiro libre concedido a Real Madrid.

28' Casemiro pasa a Marcelo, pero un defensa le arrebata el balón. El balón sale por la línea lateral y Real Madrid sacará de banda.

27' Sergio Ramos conexiona por alto con Marcelo, pero este no es capaz de crearse espacio para rematar.

25' Lei Wu está a punto de marcar tras recibir un pase al borde del área y disparar por encima del larguero por muy poco. El balón ha salido y habrá de saque de puerta para Real Madrid.

24' Casemiro envía un balón largo a Isco, pero va demasiado fuerte y la jugada termina en nada. El balón sale por la línea de fondo y Espanyol sacará de puerta.

23' Isco corre y cae en fuera de juego.

22' Eden Hazard evita la entrada de varios defensores hasta que uno logra despejar.

20' Marc Roca ejecuta un tiro libre desde una buena posición y hace un peligroso disparo al centro del marco. El balón es detenido por un atento Thibaut Courtois.

19' Dura entrada de Sergio Ramos. El árbitro pita inmediatamente la falta. Tiro libre señalado a favor de Espanyol. Veamos sin consigue crear preligro.

18' Marcelo intenta conectar con Eden Hazard, pero hace un pase demasiado fuerte. El balón ha salido y habrá de saque de puerta para Espanyol.

17' Daniel Carvajal (Real Madrid) envía un buen centro al área, pero la defensa intercepta el balón.

14' Casemiro reacciona bien para rematar un córner cerca del punto de penalti, pero no consigue marcar de cabeza. El balón sale alto por encima del larguero. El balón sale por la línea de fondo y Espanyol sacará de puerta.

14' Córner señalado a favor de Real Madrid. El árbitro principal y uno de sus asistentes señalan el banderín de córner.

13' Marcelo aprovecha un buen pase y desde media distancia dispara a puerta, pero un defensor lo rechaza.

órner señalado a favor de Real Madrid. El árbitro principal y uno de sus asistentes señalan el banderín de córner.

13' Isco centra al área desde cerca de la línea de banda, pero su envío es interceptado por la organizada defensa.

11' Antonio Mateu Lahoz pita falta en ataque cometida por Marc Roca. Buena decisión del colegiado.

10' Sergio Ramos se tapa la cara con las manos tras desperdiciar una gran ocasión. Cabeceó un balón rechazado desde cerca y salió desviado del poste derecho. El balón ha salido y habrá de saque de puerta para Espanyol.

10' Buen centro de falta de Kroos al área, pero un defensa evita el peligro.

9' Casemiro recoge el balón y encuentra espacio para enganchar un trallazo desde lejos. El portero frustra su intento.

7' Dani Carvajal busca a un compañero con un pase desde fuera del área, pero la defensa reacciona rápido y corta su envío.

6' Lei Wu intenta colar el balón al área entre la defensa, pero uno de los defensores interviene de forma oportuna.

5' Marcelo envía un balón en largo, pero sin la fuerza suficiente para alcanzar a sus compañeros. La defensa logra interceptar el pase.

4' Darder desaprovecha una buena ocasión para marcar. Tras recibir un centro perfecto en el área, remató de cabeza bastante por encima del larguero.

2' Embarba ejecutó una falta de media distancia, pero el portero hace una buena intervención.

1' El partido inicia en breves minutos.

- Así se encuentra el césped del majestuoso RCDE Stadium, estadio del club Espanyol.

- Los jugadores del Real Madrid llegan al recinto del Espanyol.

- Los jugadores del Real Madrid se dirigen al RCDE Stadium para jugar contra el Espanyol.

Formaciones confirmadas Real Madrid vs. Espanyol

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Eden Hazard, Toni Kroos, Karim Benzema, Marcelo, Casemiro, Federico Valverde y Isco.

Espanyol: Diego López, Víctor Gómez, Bernardo, Cabrera, Didac, Embarba, David López, Marc Roca, Darder, Wu Lei y RDT.

Historial de partidos Real Madrid vs. Espanyol

2019/2020 | Real Madrid 2-0 Espanyol

2018/2019 | Espanyol 2-4 Real Madrid

2018/2019 | Real Madrid 1-0 Espanyol

2017/2018 | Real Madrid 2-0 Espanyol

2016/2017 | Real Madrid 2-0 Espanyol

2016/2017 | Espanyol 0-2 Real Madrid

2015/2016 | Real Madrid 6-0 Espanyol

2015/2016 | Espanyol 0-6 Real Madrid

2014/2015 | Espanyol 1-4 Real Madrid

2014/2015 | Real Madrid 3-0 Espanyol

RCDE Espanyol contra Real Madrid

Esta vez, el Real Madrid podría sacarle dos puntos al Barcelona en la lucha por La Liga y para conseguirlo debe vencer hoy, de visita, al colero del certamen, el Espanyol, cuadro que urge de una victoria para seguir batallando por quedarse en Primera.

Al elenco “merengue” le viene bien jugar en casa del conjunto catalán, debido a que de sus últimas 12 presentaciones siendo forastero ante los blanquiazules (11 en el RCDE Stadium y una en el Olímpico), el Real Madrid ganó 10 partidos, empató uno y solo perdió uno.

Recordemos que el conjunto blanco ha ganado los cuatro partidos que disputó después del parón por el coronavirus.

Además, los dirigidos por Zinedine Zidane tienen a su favor el “goal average”, que no es otra cosa que un mejor saldo en los enfrenamientos directos con su clásico rival (0-0 en el Camp Nou y 2-0 en el Bernabéu) en caso de igualdad de puntos.

Para el duelo de este domingo, Zizou no podrá alinear a Luka Modric ni Ferland Mendy, ambos suspendidos. Por su parte, Espanyol destituyó este sábado a su DT, Abelardo, por malos resultados.

El Real Madrid busca su título 34 en la Liga Santander y una victoria en Barcelona podría acercarlos al objetivo. La última vez que salió campeón fue en la temporada 2016-2017.

Alineaciones probables Real Madrid vs Espanyol

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Isco o Vinicius, Hazard, Benzema.

Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo Espinosa, Cabrera, Pedrosa; David López, Marc Roca, Darder, Embarba; Calleri, Raúl de Tomás.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Espanyol?

Países A qué hora juegan Canales TV Perú 3:00 p. m. ESPN 2 y ESPN Play Ecuador 3:00 p. m. ESPN 2 y ESPN Play Colombia 3:00 p. m. ESPN 2 y ESPN Play Argentina 5:00 p. m. ESPN 2 y ESPN Play Paraguay 5:00 p. m. ESPN 2 y ESPN Play Uruguay 5:00 p. m. ESPN 2 y ESPN Play Bolivia 4:00 p. m. ESPN 2 y ESPN Play Venezuela 4:00 p. m. ESPN 2 y ESPN Play Brasil 6:00 p. m. ESPN 2 y ESPN Play Chile 4:00 p. m. ESPN 2 y ESPN Play Estados Unidos 3:00 p. m. beIN Sports España 10:00 p. m. Movistar LaLiga y Mitele Plus Costa Rica 2:00 p. m. Sky Sports y Blue To Go Honduras 2:00 p. m. Sky Sports y Blue To Go Guatemala 2:00 p. m. Sky Sports y Blue To Go México 3:00 p. m. Sky Sports y Blue To Go El Salvador 2:00 p. m. Sky Sports y Blue To Go Panamá 3:00 p. m. Sky Sports y Blue To Go Guatemala 2:00 p. m. Sky Sports y Blue To Go Nicaragua 2:00 p. m. Sky Sports y Blue To Go

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Real Madrid vs. Espanyol?

Perú: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Argentina: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Uruguay: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Ecuador: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Bolivia: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Brasil: ESPN Brasil.

Chile: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Colombia: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Paraguay: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Costa Rica: Sky Sports HD.

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD y SportsMax 2.

El Salvador: Sky Sports HD.

Guatemala: Sky Sports HD.

Honduras: Sky Sports HD.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Puerto Rico: SportsMax 2 y SportsMax App.

España: Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar Laliga 1 y Movistar+.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO por INTERNET GRATIS?

ESPN Play: Es una aplicación gratuita para usuarios de ESPN en Latinoamérica, con lo cual podrás disfrutar de tus deportes favoritos en vivo, en directo y online desde cualquier dispositivo móvil, tablet y PC.

Bein Sports: Es una cadena de televisión de pago presente varios países de Europa, África, Asia y los Estados Unidos. Se dedica a la transmisión de eventos deportivos como LaLiga, la Copa Libertadores, Ligue 1 de Francia, Superliga de Turquía, entre otros.

Fanatiz USA: Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos vía online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos, sin banners ni ads molestos y sin cortes ni interrupciones.

ESPN: transmite miles de horas juego en vivo desde fútbol, boxeo, golf, baloncesto, tenis, rugby, fórmula 1, beisbol, entre otros desportes. Se encuentra disponible en Latinoamérica y los Estados Unidos con diferentes canales. ESPN televisa los partidos de LaLiga Santander, Premier League, Ligue 1, Serie A y otras ligas importantes.

ESPN 2: Es un canal de televisión por suscripción de Latinoamérica, de origen estadounidense que emite contenido deportivo desde fútbol, tenis, baloncesto, rugby, entre otros. Aquí podrás ver los partidos favoritos de los clubes más importantes del mundo como el Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, PSG, Chelsea, entre otros.

ESPN 3: Canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense, lanzado el 14 de noviembre de 2011.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Espanyol en PERÚ?

Real Madrid vs. Espanyol se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Lima, Perú. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver Real Real Madrid vs. Espanyol en PERÚ?

El partido se televisa en Perú por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga Santander.

ESPN 2 en Perú Canales TV DirecTV (Satélite) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) Movistar TV (Satélite) Canal 486 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar TV (Cable) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Claro TV (Cable) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Espanyol en ESPAÑA?

Real Madrid vs. Espanyol se jugará desde las 10:00 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver Real Real Madrid vs. Espanyol en ESPAÑA?

El partido se televisa en Argentina por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga Santander.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

¿A qué hora ver Real Real Madrid vs. Espanyol en ARGENTINA?

Real Madrid vs. Espanyol se jugará desde las 5:00 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Espanyol en ARGENTINA?

El partido se televisa en Argentina por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga Santander.

ESPN 2 en Argentina Canales TV DirecTV (Satélite) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) Telecentro (Cable) Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Cable) Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Dig) Supercanal (Cable) Canal 15 (Analófico), 103 (Dig) y 1003 (HD) Dibox (IPTV) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (IPTV) Canal 103 (HD) Claro TV (IPTV) Canal 107 (HD) Movistar TV (IPTV) Canal 201 (HD)

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Espanyol en MÉXICO?

Real Madrid vs. Espanyol se jugará desde las 4:00 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Qué es y cómo ver Sky Sports EN VIVO Real Madrid vs. Espanyol en MÉXICO?

El partido se televisa en Argentina por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga Santander.

Sky Sports en México Canales TV Sky Sports 1 Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD) Sky Sports 2 Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD) Sky Sports 3 Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD)

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Espanyol en COLOMBIA?

Real Madrid vs. Espanyol se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Bogotá, Colombia. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Espanyol en COLOMBIA?

El partido se televisa en Colombia por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga Santander.

ESPN 2 en Colombia Canales TV DirecTV (Satélite) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) Movistar TV (Satélite) Canal 486 (SD) y Canal 886 (HD) Claro TV (Cable) Cable 511 (SD) y Canal 1511 (HD) Claro TV (IPTV) Canal 1511 (HD) Movistar TV (IPTV) Canal 202 (HD)

¿Dónde ver el Real Madrid - Espanyol?

El partido se puede ver por el canal Movistar LaLiga y Movistar Plus para toda España, mientras que en Latinoamérica será por la señal de ESPN 2. También puedes seguir el juego en directo vía Internet por la web del diario Libero.pe.

¿Cuándo se juega el Real Sociedad - Espanyol?

Se juega hoy, domingo 28 de junio, desde las 15:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y México; 17:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay; y 22:00 horas de España.

¿A qué juega el Real Madrid hoy?

El Real Madrid juega hoy ante el Espanyol a las 5:00 p. m. horario de Buenos Aires, Argentina.

Próximo partido del Real Madrid

Frente al Espanyol de Barcelona.

