¿El jale sorpresa de Barcelona? Xavi se alista para entrenar a los azulgranas

La irregular campaña de Barcelona preocupa a sus hinchas. Lejos del juego vistoso que conquistó el mundo, los azulgranas vienen deambulando en el recuerdo y polémicas decisiones administrativas. Quique Setién llegó con la bandera de recuperar la identidad y ganar títulos. El estratega lo intentó pero su relación con el plantel no es buena y eso se vio reflejado en LaLiga.

Salvo una catástrofe, la directiva presidida por Josep Maria Bartomeu no cambiará de entrenador. Consideran que el trabajo de Setién dará frutos y necesita un par de jugadores para refrescar el plantel. Los hinchas no comparten la decisión y piden a Xavi Hernández que tome la batuta de los azulgranas.

El exjugador no tiene miedo al reto y reconoció que se pondrá el buzo del Barcelona. Xavi dejó en claro que ahora no es el momento, quiere hacerlo con la nueva directiva y su única condición es tener total libertad en las decisiones técnicas.

FOTO: AFP

"La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barca y volver al Barca para triunfar. No yo, sino esos futbolistas y que el Barca triunfe. Y, como consecuencia, nuestro staff técnico, que se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión", indicó Xavi a Jordi Évole en una charla sobre racismo y regularización de personas sin papeles.

Sobre las próximas elecciones del Barcelona, Xavi comentó lo siguiente. "Soy una persona de club. Y lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Eso ya lo he dicho muchas veces, pero me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona".

Finalmente, El exjugador indicó que después de las elecciones podría asumir la dirección técnica de Barcelona. " Me vinieron a buscar en enero. Estuvimos hablando como tal. Les dije que no me cuadraban ni las circunstancias ni el timing. Pero espero que se den de nuevo".