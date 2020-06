Barcelona vs. Atlético Madrid [ESPN 2 EN VIVO]: horarios del mundo para ver hoy LaLiga [GUÍA TV]

Click y Play, ESPN 2 Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO vía ONLINE este martes desde las 3:00 p.m. hora peruana en el Camp Nou por la fecha 33 de LaLiga. Además, Libero.pe te traerá EN DIRECTO el Minuto a Minnuto con las mejores jugadas, los goles, las polémicas y el resumen completo al final del partido. También podrás revisar cómo se mueve la tabla de posiciones a falta de seis fechas para el final del fútbol español.

Para enfrentar al Atlético, Barcelona llega herido por los últimos resultados conseguidos, pues ello dejó como consecuencia que perdieran la punta, dejando el camino libre al Real Madrid. Sin embargo, el plantel sabe que es momento para reaccionar y que mejor que hacerlo ante un rival de peso como lo es el plantel del Cholo Simeone, caso contrario, se irán despidiento de su sueño de conseguir LaLiga, pues fuera de este partido, solo quedarán cinco jornadas para el final del campeonato.

Setién aclara polémica con el plantel

"En la vida cada uno tiene su manera de ver las cosas. Es normal que haya controversias. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento. Hay que convencer que la idea común es la que vale. Es algo natural. La comunicación es buena y son cuestiones puntuales a las que no le doy ninguna importancia", dijo el conferencia de prensa en la previa de enfrentar al Atlético.

Arthur ficha por Juventus

Este lunes, Juventus anunció de forma oficial el fichaje del brasileño Arthur para los próximos cuatros años, sin embargo, el brasileño se quedará en Barcelona hasta fial de temporada. Tras ello se unirá al club italiano. En la operación estuvo el bosnio Miralem Pjanic.

¿Y el Atlético Madrid?

A su vez, el Atlético Madrid buscará alargar su buena racha. El equipo del Cholo Simeone viene de cinco victorias consecutivas y un triunfo sobre Barcelona, lo acercará al segundo lugar que es ocupado por los azulgranas. Sin embargo, este resultado estará jugando a favor del Real Madrid que alargará más su ventaja sobre ambos clubes.

“Cada partido que nos toca jugar contra cualquier equipo importante nos genera ilusión y entusiasmo", señaló en la previa del duelo contra Barcelona. En el Atlético exista una máxima confianza por sacar el resultado adelante y meterse en la pelea por el título nacional.

Barcelona vs Atlético Madrid: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Griezmann, Luis Suárez.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Giménez, Lodi; Llorente, Thomas, Herrera, Saúl; Joao Félix y Diego Costa

Hora: 3:00 p.m. / hora peruana

Estadio: Camp Nou

Canal: ESPN

Barcelona vs. Atlético Madrid: horarios en el mundo

Países Horarios Perú 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m.. Colombia 3:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Bolivia 3:45 p. m. Venezuela 3:45 p. m. Brasil 5:00 p.m. Chile 4:00 p.m.. Estados Unidos 4:00 p.m. España 9:45 p. m. Costa Rica 2:00 p.m. Honduras 2:00 p.m. Guatemala 2:00 p.m. México 2:00 p.m.. El Salvador 2:00 p.m. Panamá 3:00 p.m. Nicaragua 2:00 p.m.. Puerto Rico 2:00 p.m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Atlético Madrid?

Argentina: ESPN 2

Bélgica: Play Sports 1

Bolivia: ESPN 2

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: beIN Sports Canada, Radio Barca

Chile: ESPN Play, ESPN 2

China: iQiyi, PPTV Sport China

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Honduras: Sky HD

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos: Ziggo Sport 14

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: ESPN Play Caribbean, Sports Max 2

Qatar: beIN Sports HD 1

España: Movistar Laliga

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS

Reino Unido: LaLigaTV

Estados Unidos: Radio Barca, beIN

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Vanuatu: Sky Sport 7 beIN Sports

Venezuela: ESPN

ESPN Play

ESPN Play es una aplicación creada por la cadena ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo. Mirar los mejores programas de ESPN TV completos. Con ESPN Play tienes el control de la programación a través de una experiencia interactiva tan rica como fácil de usar.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs. Atlético Madrid?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Caro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

Tabla posiciones LaLiga Jornada 32

Revisa la tabla de posiciones de LaLiga