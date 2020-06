HOY, Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO vía ESPN 2: horarios, TV y dónde ver hoy LaLiga Santander

HOY Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO vía ESPN 2 | este martes 30 de junio desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la Jornada 33 de LaLigaSantander. El encuentro también será transmitido por Movistar+, ESPN Play, DAZN y beIN Sports, además podrás seguir todas las incidencias a través del minuto a minuto en Líbero.pe.

El encuentro se disputará en el Camp Nou, mientras que el árbitro encargado de impartir justicia será Alejandro José Hernández Hernández. La crisis deportiva llegó al Barcelona en el reinicio del fútbol en España, circunstancias que han llevado al equipo a perder la punta de LaLiga y ponerse dos puntos abajo.

Real Madrid actualmente domina con 71 puntos y podría verse beneficiado por lo que haga su clásico rival ciudadano. Las circunstancias han hecho que Atlético Madrid pueda convertirse en el encargado de darle la estocada final al equipo de Quique Setién en el torneo doméstico, algo que no está tan lejos de la realidad.

Los dirigidos por Diego Simeone atraviesan por un gran momento en la reanudación del fútbol, manteniendo el invicto en cada uno de los últimos cinco juegos. Las victorias fueron en los cuatro últimos contra Osasuna (0-5), Real Valladolid (1-0), Levante (0-1) y Alavés (2-1). Buen momento de los ‘Colchoneros’.

En la Supercopa de España, el Atlético Madrid logró imponerse por 3-2 sobre el Barcelona, con una remontada sobre el final. Lionel Messi y Griezmann pusieron adelante a los azulgranas tras la anotación de Koke, pero Álvaro Morata y Ángel Correa lograron asegurar la victoria. Mal antecedente para la ‘Pulga’ y compañía.

Barcelona vs Atlético Madrid: Posibles alineaciones

XI Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Riqui Puig; Messi, Luis Suárez y Griezmann.

XI Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Antonio Moya, Lodi; Vitolo, Saúl, Thomas, Carrasco; Joao Félix y Diego Costa.

¿Qué día, a qué hora y cuándo se juega el Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga Santander?

PARTIDO Barcelona vs Atlético Madrid FECHA Martes 30 de junio ESTADIO Camp Nou, Barcelona HORARIO 3.00 p. m. (Perú)

¿En qué canales ver el Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga Santander?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China: iQiyi, QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Internacional: Bet365, Radio Barca, Facebook Live

Italia: DAZN

Japón: DAZN, WOWOW

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid?

Perú: 3:15 p. m.

España: 10:15 p. m.

Ecuador: 3:15 p. m.

Colombia: 3:15 p. m.

Uruguay: 5:15 p. m.

Brasil: 5:15 p. m.

Argentina: 5:15 p. m.

Venezuela: 6:15 p. m.

Chile: 7:15 p. m.

Paraguay: 7:15 p. m.

Bolivia: 6:15 p. m.

España: 11:15 p. m.

Alemania: 11:15 p. m.

Portugal: 11:15 p. m.

Reino Unido: 11:15 p. m.

Suecia: 11:15 p. m.

Rusia: 11:15 p. m.

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Barcelona vs Atlético Madrid, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.