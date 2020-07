Pjanić y sus primeras palabras como jugador de Barcelona: “Lo daré todo por este club”

Barcelona confirmó el fichaje de Miralem Pjanić luego de traspasar de manera oficial a Arthur a la Juventus de Italia. El bosnio llega a un cuadro culé que no pasa por un buen momento futbolístico debido a que perdió la punta de LaLiga Santander a manos del Real Madrid.

Pero esto no parece motivo de molestia para el volante bosnio quien no oculto su alegría de llegar al Barza luego de dar su primera entrevista como jugador culé a la página web de la Federación de Fútbol de su país.

"El Barcelona es uno de los clubes más grandes del mundo, y ser parte de él es el peldaño más alto para cualquier futbolista. Para mí se ha cumplido un sueño. Estoy feliz, orgulloso, no sólo por mí sino también por mis padres y por toda Bosnia-Herzegovina. Nunca olvido de donde he partido", señaló.

