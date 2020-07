Simeone sobre la actualidad de Griezmann en Barcelona: "Sin palabras"

Barcelona empató 2-2 con el Atlético Madrid y dejó escapar una gran oportunidad para escalar a lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga. En los minutos finales del encuentro, Quique Setién decidió apostar por Antoine Griezmann. Una decisión que fue cuestionada por los fanáticos azulgranas, quienes calificaron que el estratega faltó el respeto al jugador francés.

Al finalizar el partido, Diego Simeone habló sobre el resultado y fue consultado por el desempeño de su exjugador en Barcelona. El 'cholo' no quiso emitir una opinión y solo atinó a responder: "Sin palabras". Como se recuerda, Griezmann dejó Atlético Madrid por la oferta de los azulgranas.

En la rueda de prensa, Diego Simeone también fue consultado por el desempeño de Griezmann y la decisión de Sietién, hacerlo jugar menos de cuatro minutos. El estratega 'colchonero' volvió a repetir su frase: "Sin palabras". El 'cholo' evitó la polémica sobre su exdirigido y prefirió la mesura.

FOTO: EFE

Setién también fue consultado sobre las declaraciones de Simeone y resaltó la sensatez del estratega argentino. "Me parece muy bien", expresó el DT del Barcelona. El entrenador también señaló que hablará con Griezmann y le explicará porque decidió ponerlo en los últimos minutos del encuentro.

"Le veo bien, pero no pueden jugar todos. Hay que decidirse por uno. Quizás no es lógico sacarlo en el 90, pero siempre piensas que puedes hacer algo. Lo estaban haciendo muy bien. Estaban haciendo muy buen partido. No es fácil", indicó el entrenador del Barcelona en la rueda de prensa.