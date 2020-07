Real Madrid vs Getafe EN VIVO vía DirecTV: ¿a qué hora transmiten, canales TV y cómo ver por LaLiga?

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO vía DirecTV, Movistar LaLiga TV, Movistar Plus y Mitele Fútbol EN DIRECTO juegan este jueves 2 de julio, a partir de las 10:00 p. m. horario de Madrid, España, en el Estadio Alfredo Di Stefano por la jornada 34 de LaLiga. Sigue la programación completa de la transmisión del partido de fútbol español con los horarios, los canales y videos de los goles en el MINUTO x MINUTO vía LIVE STREAMING por INTERNET GRATIS a través del portal de la web del diario Libero.pe.

Asoma un juego clave por el título en el estadio Alfredo di Stéfano. El pleno de triunfos del Real Madrid frente a la reacción del equipo de José Bordalás. La firmeza en resultados del cuadro merengue ante la del bloque de un técnico que saca lo máximo del Getafe. Un partido con tintes de transcendental por la mala racha del Barcelona, que perdió la ventaja lograda en el último partido antes del parón y ve a su gran rival volar hacia el objetivo marcado por Zidane, la conquista del trono del fútbol español.

Real Madrid contra Getafe

Para ello retocará nuevamente Zidane su equipo titular del Real Madrid sin hacer rotaciones en masa. Raphael Varane es el hombre de campo que lo ha jugado todo y en algún momento le llegará el descanso. Sería Eder Militao el que entrase por el zaguero francés que exhibe firmeza ante Getafe. El intercambio de partidos en el wing izquierdo haría que le tocase a Ferland Mendy, que regresa tras sanción a LaLiga.

También vuelve Luka Modric, que refrescaría el centro del campo donde tanto desgaste están haciendo los medios de Zidane. Federico Valverde o Toni Kroos comenzarán en el banquillo. En cuanto al ataque, la inesperada ausencia de Eden Hazard con el tobillo operado tocado tras varias entradas, cambian los planes. Con la magia de Karim Benzema asegurada, todo apunta a tridente para buscar desequilibrio al orden del Getafe. Los favoritos para las dos plazas son Isco y Vinicius. La convocatoria del Real Madrid cuenta con los regresos tras lesión de Lucas Vázquez y Luka Jovic, mientras que Nacho Fernández sigue convaleciente.

El Getafe llega al derbi tras quitarse un peso de encima al ganar la pasada jornada a la Real Sociedad y sumar el primer triunfo tras el regreso de la competición. Antes cosechó tres empates y perdió en Granada. Los 52 puntos que tiene en la clasificación le permiten mirar al futuro con optimismo y tener un buen colchón con la séptima plaza para volver a Europa. La misión será complicada frente a un Real Madrid que parece imparable. Nos esperan muchas emociones en el coloso del Alfredo Di Stefano.

Real Madrid: últimos partidos en LaLiga de España

Juegos del Real Madrid Resultado Real Madrid vs. Real Valladolid 1-0 Real Madrid vs. Atlético Madrid 1-0 Real Madrid vs. Osasuna 4-1 Real Madrid vs. Celta de Vigo 2-2 Real Madrid vs. Levante 0-1 Real Madrid vs. Barcelona 2-0 Real Madrid vs. Real Betis 1-2 Real Madrid vs. Eibar 3-1 Real Madrid vs. Valencia 3-1 Real Madrid vs. Real Sociedad 2-1

Próximos partidos del Real Madrid

Calendario del Real Madrid Fecha Real Madrid vs. Getafe 02-07-2020 Athletic Club vs. Real Madrid 05-07-2020 Real Madrid vs. Alavés 07-07-2020 Granada vs. Real Madrid 11-07-2020 Real Madrid vs. Villarreal 14-07-2020 Leganés vs. Real Madrid 18-07-2020 Real Madrid vs. Manchester City 06-08-2020 Champions League Sin confirmar

Real Madrid vs. Getafe: historial

02-07-2020 | Getafe 0-3 Real Madrid

25-04-2019 | Getafe 0-0 Real Madrid

19-08-2018 | Real Madrid 2-0 Getafe

03-03-2018 | Real Madrid 3-1 Getafe

14-10-2017 | Getafe 1-2 Real Madrid

16-04-2016 | Getafe 1-5 Real Madrid

05-12-2015 | Real Madrid 4-1 Getafe

Real Madrid vs. Getafe: formaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Hazard, Vinicius y Benzema.

Getafe: Reina; Pozo, Raíllo, Valjent, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; ‘Cucho’ Hernández y Budimir.

¿A qué hora empieza, cuándo juegan y qué canal transmite Real Madrid vs. Getafe?

País Horario Canales TV Perú 15:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Perú Argentina 17:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Argentina España 22:00 horas Mitele Plus, Movistar Laliga y Partidazo México 15:00 horas Blue To Go y Sky Sports HD Chile 16:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Chile Bolivia 16:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Bolivia Colombia 15:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Colombia EE.UU. 15:00 horas beIN Sports y Fanatiz USA Uruguay 15:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Uruguay Ecuador 17:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Ecuador Brasil 18:00 horas FOX Premium Venezuela 16:00 horas DirecTV Go y DIRECTV Sports Venezuela Honduras 14:00 horas Sky Sports Costa Rica 14:00 horas Sky Sports HD Italia 22:00 horas DAZN Canadá 16:00 horas beIN Sports Guatemala 14:00 horas Sky Sports HD Francia 22:00 horas beIN sports

Real Madrid vs. Getafe: ¿Qué día, a qué hora y dónde juegan por LaLiga?

¿Cuál es el partido? Real Madrid vs Getafe ¿Cuándo juegan? Jueves 2 de julio ¿Dónde juega? Estadio Alfredo di Stéfano ¿A qué hora transmiten? 3:00 p. m. (Perú)

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Getafe en PERÚ?

Real Madrid vs. Getafe se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Lima, Perú. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs. Getafe en PERÚ?

El partido se televisa en Perú por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Getafe por LaLiga Santander.

DirecTV Sports Perú Canales TV DirecTV Play DirecTV Sports 1 - Canal 610 (SD, señales localizadas) - Canal 611 (SD, panregional) - Canal 1610 (HD, señales localizadas) - Canal 1611 (HD, panregional) - Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales) Web: https://www.directvgo.com/pe/ Dispositivos Compatibles: - AirPlay - Chromecast (2nd Generation para dispositivos Android) - Android (5.0 o más reciente para dispositivos/tabletas) - iOS (9.0 o más reciente para dispositivos y tabletas) - Web Browsers (para laptops) - Chrome (Mac y Windows) - Firefox (Windows) - Safari (Mac) - Smart TV - Samsung Smart TV Prueba Gratis: El precio incluye los primeros 7 días de prueba gratis de la programación de DIRECTV GO para clientes nuevos (“Prueba Gratis”). Para acceder a la Prueba Gratis se debe registrar e ingresar una tarjeta de crédito válida. Durante los 7 días de la Prueba Gratis el usuario podrá cancelar el servicio DIRECTV GO en cualquier momento. Al término de los primeros siete días, DIRECTV GO efectuará el cobro automático por el primer mes de servicio. DirecTV Sports 2 - Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD) DirecTV Sports + Canal 613 (SD) y Canal 1612 (HD).

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Getafe en MÉXICO?

Real Madrid vs. Getafe se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Ciudad de México, México. La transmisión estará a cargo por los canales de Sky Sports HD y Blue To Go.

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO Real Madrid vs. Getafe en MÉXICO?

El partido se televisa en México por los canales Sky Sports. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Getafe por LaLiga Santander.

Sky Sports en México Canales TV Sky Sports 1 Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD) Sky Sports 2 Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD) Sky Sports 3 Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD)

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Getafe en ARGENTINA?

Real Madrid vs. Getafe se jugará desde las 5:00 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs. Getafe en ARGENTINA?

El partido se televisa en Argentina por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Getafe por LaLiga Santander.

DirecTV Sports Argentina Canales TV DirecTV Play DirecTV Sports 1 - Canal 610 (SD, señales localizadas) - Canal 611 (SD, panregional) - Canal 1610 (HD, señales localizadas) - Canal 1611 (HD, panregional) - Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales) Web: https://www.directv.com.ar/ Dispositivos Compatibles: - AirPlay - Chromecast (2nd Generation para dispositivos Android) - Android (5.0 o más reciente para dispositivos/tabletas) - iOS (9.0 o más reciente para dispositivos y tabletas) - Web Browsers (para laptops) - Chrome (Mac y Windows) - Firefox (Windows) - Safari (Mac) - Smart TV - Samsung Smart TV Prueba Gratis: El precio incluye los primeros 7 días de prueba gratis de la programación de DIRECTV GO para clientes nuevos (“Prueba Gratis”). Para acceder a la Prueba Gratis se debe registrar e ingresar una tarjeta de crédito válida. Durante los 7 días de la Prueba Gratis el usuario podrá cancelar el servicio DIRECTV GO en cualquier momento. Al término de los primeros siete días, DIRECTV GO efectuará el cobro automático por el primer mes de servicio. DirecTV Sports 2 - Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD) DirecTV Sports + Canal 613 (SD) y Canal 1612 (HD).

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Getafe en ESPAÑA?

Real Madrid vs. Getafe se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Madrid, España. La transmisión estará a cargo por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga+.

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Real Madrid vs. Getafe en ESPAÑA?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

¿Dónde ver Mitele Plus y Mitele Fútbol EN VIVO?

Dispositivos para ver Mitele Plus y Mitele Fútbol Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido.

Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Getafe en COLOMBIA?

Real Madrid vs. Getafe se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Bogotá, Colombia. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe en COLOMBIA?

El partido se televisa en Colombia por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Getafe por LaLiga Santander.

DirecTV Sports Colombia Canales TV DirecTV Play DirecTV Sports 1 - Canal 610 (SD, señales localizadas) - Canal 611 (SD, panregional) - Canal 1610 (HD, señales localizadas) - Canal 1611 (HD, panregional) - Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales) Web: https://www.directv.com.co/ver/directvgo Dispositivos Compatibles: - AirPlay - Chromecast (2nd Generation para dispositivos Android) - Android (5.0 o más reciente para dispositivos/tabletas) - iOS (9.0 o más reciente para dispositivos y tabletas) - Web Browsers (para laptops) - Chrome (Mac y Windows) - Firefox (Windows) - Safari (Mac) - Smart TV - Samsung Smart TV Prueba Gratis: El precio incluye los primeros 7 días de prueba gratis de la programación de DIRECTV GO para clientes nuevos (“Prueba Gratis”). Para acceder a la Prueba Gratis se debe registrar e ingresar una tarjeta de crédito válida. Durante los 7 días de la Prueba Gratis el usuario podrá cancelar el servicio DIRECTV GO en cualquier momento. Al término de los primeros siete días, DIRECTV GO efectuará el cobro automático por el primer mes de servicio. DirecTV Sports 2 - Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD) DirecTV Sports + Canal 613 (SD) y Canal 1612 (HD).

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Getafe en URUGUAY?

Real Madrid vs. Getafe se jugará desde las 5:00 p. m. hora de Montevideo, Uruguay. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs. Getafe en URUGUAY?

El partido se televisa en Uruguay por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Getafe por LaLiga Santander.

DirecTV Sports Uruguay Canales TV DirecTV Play DirecTV Sports 1 - Canal 610 (SD, señales localizadas) - Canal 611 (SD, panregional) - Canal 1610 (HD, señales localizadas) - Canal 1611 (HD, panregional) - Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales) Web: https://www.directv.com.uy/ver/directvgo Dispositivos Compatibles: - AirPlay - Chromecast (2nd Generation para dispositivos Android) - Android (5.0 o más reciente para dispositivos/tabletas) - iOS (9.0 o más reciente para dispositivos y tabletas) - Web Browsers (para laptops) - Chrome (Mac y Windows) - Firefox (Windows) - Safari (Mac) - Smart TV - Samsung Smart TV Prueba Gratis: El precio incluye los primeros 7 días de prueba gratis de la programación de DIRECTV GO para clientes nuevos (“Prueba Gratis”). Para acceder a la Prueba Gratis se debe registrar e ingresar una tarjeta de crédito válida. Durante los 7 días de la Prueba Gratis el usuario podrá cancelar el servicio DIRECTV GO en cualquier momento. Al término de los primeros siete días, DIRECTV GO efectuará el cobro automático por el primer mes de servicio. DirecTV Sports 2 - Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD) DirecTV Sports + Canal 613 (SD) y Canal 1612 (HD).

¿A qué hora juega el Real Madrid hoy?

El Real Madrid juega hoy a partir de las 5:00 p. m. horario de Argentina.

Estadio Alfredo Di Stéfano

Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhé​, ​ más conocido como Alfredo Di Stéfano, fue un futbolista y entrenador argentino nacionalizado español, ​ y jugador histórico de los clubes River Plate, Millonarios y Real Madrid Club de Fútbol.​

Tabla de posiciones: LaLiga Santander

Así marcha la tabla de posiciones.

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Getafe, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.