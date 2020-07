Ex futbolista de Barcelona desata la polémica: ¿Griezmann tiene miedo a un chaval que mide 1,50?

¡Palo a las estrellas del Barcelona! El exfutbolista francés que militó en su momento en el equipo culé, salió al frente para hablar de la polémica relación entre Messi – Griezmann, y aunque ninguno ha dicho que se llevan mal, se especula que ambos no se pasan. Ante esta situación, Christophe Dugarry tuvo controversiales comentarios sobre el argentino.

"¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento", dijo a RMC Sport, Christophe Dugarry al ser consultado sobre la tensa relación del francés con el argentino en Barcelona.

Pero, eso no fue todo, sino que el Dugarry llamó a que ambos deben reunirse en privado y solucionar sus problemas de una vez por todas, con el fin de tener un buen vestuario, para intentar remontar en estas cinco fechas que restan por jugarse de LaLiga Santander.

“Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tartazo en la cara... Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema”, sentenció sobre las estrellas del Barcelona.

Lo cierto es que el ex futbolista azulgrana no solo habló de Messi – Antoine, también dio con palo al comando técnico. “Es un entrenador que patina totalmente. Setién es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90. No era algo contra Griezmann. Es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado. Estoy convencido de que no tiene nada contra Griezmann, lo único es que está superado".