Real Madrid vs Alavés: fecha, horarios y canal de transmisión del próximo duelo de 'merengues' en LaLiga

Real Madrid vs Alavés | El cuadro 'merengue' logró una nueva victoria este domingo en LaLiga Santander, lo cual le permite afianzarse como líder a falta de cuatro jornadas para el final del certamen. A continuación, puedes ver la fecha, horarios y canales del próximo duelo de los dirigidos por Zinedine Zidane.

Los 'merengues' preservaron hoy su invicto desde el reinicio de LaLiga Santander -registran 7 triunfos seguidos-, ello luego de derrotar por 1-0 al Athletic Bilbao en San Mamés. De esta manera, alcanzaron los 67 puntos en el fútbol español, alargando momentáneamente a 7 puntos de ventaja sobre el Barcelona.

El próximo reto es trascendente para los dirigidos por Zidane, ya que recibirán al Deportivo Alavés por la fecha 35 de España. Sin duda, un duelo que, en la antesala, pinta accesible para el equipo que tiene como goleador a Karim Benzema, dado que su rival de turno marcha en la casilla 15, con 35 unidades.

Será un encuentro clave para el Real Madrid, dado que si consigue un triunfo y el Barcelona una derrota, quedaría prácticamente con el camino libre para celebrar un nuevo título en España.

A continuación, conoce todos los detalles que debes saber sobre el Real Madrid vs Alavés, que podría ser un duelo clave para determinar

¿Dónde y cuándo se disputará el Real Madrid vs Alavés?

El Real Madrid vs Alavés está programado a jugarse el viernes 10 de julio en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Alavés?

Perú: 3:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Venezuela: 4:00 p. m.

Chile: 4:00 p. m.

Paraguay: 4:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Alemania: 9:00 p. m.

Portugal: 9:00 p. m.

Reino Unido: 9:00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Alavés por LaLiga?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México : Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay : Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España : Movistar Laliga 2, Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus y Barca TV.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela : DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Deportivo Alavés? Guía TV

Conoce los canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV y ArenaVision.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).