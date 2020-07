EN VIVO Rayo Vallecano vs Real Zaragoza: con Luis Advincula por LaLiga Smartbank

Ver Partidos de HOY Gratis EN VIVO Rayo Vallecano vs Real Zaragoza ONLINE Movistar LaLiga Fecha 38 de LaLiga Smartbank 2:45 hora peruana de este lunes. Además, sigue el Minuto a Minuto vía Libero.pe con todas las incidencias del equipo de Luis Advíncula y también los videos y el resumen completo al término del partido.

Este partido será clave para ambos. Por un lado, está el Rayo Vallecano que complicó su ascenso directo desde hace unas fechas debido a malos resultados, mientras que, al frente estará la Real Zaragoza que tiene mejores chances de conseguir su vuelta a la Liga Santander para la próxima temporada.

En la previa del duelo contra Real Zarafoza, el técnico del Rayo Paco Jémez confesó que "Ahora sí que sí llega lo mejor, el momento en el que los buenos demuestran que son buenos y el resto hace lo que puede. Los resultados de ayer nos obligan a ganar si no queremos dejar una renta demasiado alta para los pocos partidos que quedan".

⚡️Lista de 23 jugadores convocados por Paco Jémez para el #RealZaragozaRayo. pic.twitter.com/cY51UkLvKQ — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 5, 2020

"Tenemos que aprovechar esos últimos resultados que no han sido todo lo bueno que ellos quisieran y sabemos que tienen esa presión. Tenemos que ser un equipo que no tenga temor a nada, porque no hay nada que perder. De momento, estamos fuera. Tenemos que demostrar valentía y que vamos a por el partido y si no se consigue que sea porque el Zaragoza demuestra que es mejor que nosotros", sentenció Paco Jémez.

Por ahora y a falta de pocas fechas para el final de la Segunda, la tabla anda de la siguiente manera, Cadiz de Rhyner es líder con 66 puntos, Huesca y Zaragoza son segundo y tercero, respectivamente, ambos con 61 puntos. A su vez, Razo Vallecano está un poco más lejos de los primeros lugares, pues se quedó con 50 pts. El equipo de Luis Advíncula necesita ganar todos sus partidos para lograr la clasificación al repechaje en busca del ascenso.

Rayo Vallecano vs Real Zaragoza: alineaciones y formaciones probables

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Advíncula, Catena, Saveljich, Saúl, Mario Suárez, Santi Comesaña, Trejo, Álvaro, Andrés y Qasmi

Rayo Vallecano vs Real Zaragoza: A qué hora juega el equipo de Luis Advíncula

2:45 p.m. Perú, México, Colombia, Ecuador

3:45 p.m. Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela

4:45 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay

Que canal transmite el Rayo Vallecano vs Real Zaragoza por la LaLiga Smartbank

Argentina: DIRECTV

Chile: DIRECTV

Colombia: DIRECTV

Ecuador: DIRECTV

Internacional: Bet365, YouTube

Perú: DIRECTV

Puerto Rico: DIRECTV

España Movistar+, #Vamos

Uruguay: DIRECTV

Venezuela: DIRECTV