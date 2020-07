Sergio Ramos: "Soy el idóneo para disparar los penales en Real Madrid" [VIDEO]

El partido entre Real Madrid vs Athletic Bilbao, por LaLiga, generó una gran polémica debido al resultado y desempeño de la misma: tuvo como protagonista a Sergio Ramos quien fue el encargado de brindarle la victoria a los 'Galácticos'.

Lo curioso es que los últimos seis puntos capitalizados por los pupilos por Zinedine Zidane llegaron gracias a los penales disparados por el central. Asimismo, el campeón del mundo ha sido objeto de críticas debido a su juego.

"En el momento de chutar el penalti solo pienso en que puede ser un triunfo importante para nosotros. En esos momentos de incertidumbre me encuentro cómodo, por ello pienso que soy el más idóneo para lanzarlo", indicó Ramos al término del duelo ante Athletic Bilbao.

"Estoy muy contento de meter goles y, si sirven para ayudar los tres puntos, mucho mejor. Este año estoy atravesando un momento muy bueno a nivel anímico y se ve reflejado en el punto de penalti. Ojalá pueda seguir con esa eficacia", agregó.

Sergio Ramos aprovechó la falta que le cometieron a Marcelo en área de Athletic Bilbao, sin embargo, el zaguero protagonizó una jugada junto a Raúl García: el sevillano pisó la pierna izquierda del futbolista vasco y ello generó el reclamo para ser pitado como penal.

Para los intereses del Athletic Bilbao esto no fue así. José González, árbitro de la contienda, decidió no pitar la misma y que el juego continúe. Del mismo modo ocurrió en un choque en el área de los locales: Sergio Ramos impactó con ambas manos en el rostro de Dani García, pero el juez tampoco determinó alguna sanción.

"Los premios individuales son gratificantes, pero si me gustaran me habría dedicado al tenis. El fútbol es para disfrutarlo colectivamente y estoy muy contento. Es cierto que piso un poco la bota de Raúl, pero está detrás de mí y no lo veo. No es una jugada determinante, no está el balón en la jugada", exclamó.

"Es muy importante, ya lo hablamos después del confinamiento, que el que cometiera menos errores marcaría la diferencia. Dar ese equilibrio es muy motivante", concluyó.