Setién cedió a la presión: Antoine Griezmann vuelve al titularato en el Barcelona ante Villarreal

Antoine Griezmann sonríe. El delantero francés volverá a ser considerado en el once titular de Barcelona en LaLiga Santander, esta vez ante Villarreal, ello luego de una semana cargada de tensión con el técnico 'culé' Quique Setién.

Tras dos fechas en el que tuvo que ver el inicio del partido del Barcelona desde el banquillo, Griezmann volverá a iniciar las acciones, en un duelo en el cual deberá estar en su mejor nivel ya que los 'blaugranas' se juegan gran parte de sus opciones para seguir en la pelea por el título.

De esta manera, el estratega decidió utilizar al artillero galo y dejar en el banco al joven Riqui Puig, pese a que este tuvo buenas actuaciones ante el Celta de Vigo y el Atlético.

Alineación titular del Barcelona vs Villarreal

Setién apuesta por un once formado por Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Sergi Roberto, Vidal, Messi, Griezmann y Luis Suárez.

Cabe recordar que Setién venía siendo criticado por la afición ante la suplencia de Griezmann. Además, familiares del delantero arremetieron por su decisión de darle apenas unos minutos ante el Atlético Madrid.

“Yo he hablado de jerarquías, pero nunca de ser indiscutibles. Evidentemente Griezmann es un gran jugador para el club y el equipo. Cuando ha jugado Griezmann me habéis preguntado por Ansu, y al revés. Todos no pueden jugar", señaló el técnico al respecto sobre la polémica.

¿Cuántos goles tienes Griezmann con Barcelona en LaLiga?

Antoine Griezmann fichó esta temporada por el Barcelona procedente del Atlético Madrid y conforma regularmente una ofensiva de terror junto a Messi y Suárez. Hasta el momento, el 'Principito' registra 8 anotaciones.