Barcelona vs Espanyol, duelo de vida o muerte: derbi de Cataluña por lucha por el título o el descenso

Barcelona vs Espanyol disputarán el miércoles una nueva edición del derbi catalán en LaLiga Santander, aunque esta vez habrá un ingrediente adicional. Será un partido en el que cada equipo se juega una última chance: uno en su pelea por el título de España y el otro en su lid por evitar el descenso.

Será un duelo de vida o muerte. El equipo de Quique Setién está obligado a ganar a su rival de turno si no quiere despedirse del último halo de esperanza para la gran remontada al Real Madrid en la tabla de posiciones. 12 puntos faltan por jugarse y no puede ceder más unidades si es que quiere luchar hasta el final.



Del otro lado está el Espanyol, que tiene prácticamente todos los boletos comprados para disputar la próxima temporada en la Segunda División. El equipo de Abelardo Fernández marcha colero con 24 puntos y, de perder, confirmará su descenso. En ese sentido, está obligado a ganar a su tradicional rival en Cataluña.

A continuación, revisa todos los detalles sobre el próximo derbi de Cataluña que disputarán Barcelona vs Espanyol por la fecha 35 de LaLiga de España.

¿Dónde y cuándo se disputará el Barcelona vs Espanyol?

El derbi de Cataluña, protagonizado por el Barcelona vs Espanyol, se jugará el miércoles 8 de julio en el Estadio Camp Nou, en Barcelona.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Espanyol?

Perú: 3:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Venezuela: 4:00 p. m.

Chile: 4:00 p. m.

Paraguay: 4:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Alemania: 9:00 p. m.

Portugal: 9:00 p. m.

Reino Unido: 9:00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Espanyol por LaLiga?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China: iQiyi, QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Internacional: Bet365, Radio Barca, Facebook Live

Italia: DAZN

Japón: DAZN, WOWOW

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur