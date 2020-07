Lo asegura: Bartomeu indicó que Messi acabará su carrera en Barcelona

El presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu, decidió acabar con las especulaciones que sitúan a Lionel Messi fuera del Camp Nou: reveló que el jugador argentino acabará su carrera con los colores 'blaugranas' y que todavía le quedan muchos años.

"Messi ha dicho muchas veces que acabará su vida futbolística en el Barça, aún le quedan muchos años y le vamos a disfrutar mucho más tiempo", exclamó el mandamás de Barcelona tras la aplastante victoria por 4-1 sobre Villarreal.

Como se recuerda, Lionel Messi fue vinculado con Manchester City. El periodista Christian Martín, reconocido por la amplia cobertura que le dio al caso de Emiliano Sala, indicó que existe una opción real para que la 'Pulga' pueda dar el salto a la Premier League.

La cantidad de problemas que ha atravesado Barcelona en los últimos meses habría sido el detonante para que evalúe su eventual salida. No obstante, en Barcelona confían que esto no ocurra y de ello está totalmente convencido Bartomeu.

"Merecíamos después de tantos días una victoria plácida, felicito al equipo porque es una victoria de mucho valor", agregó Bartomeu quien aseguró la permanencia de Quique Setién. "Esta victoria no ha salvado a Setién, el entrenador tiene toda nuestra confianza".

"Vamos a seguir luchando la Liga. Este es el camino del equipo, hoy los jugadores se han divertido y nos han divertido [...] "Me sabe mal que en la mejor liga del mundo el VAR no esté a la altura, no ha sido equitativo, parece que siempre se favorece al mismo", exclamó.