Simeone salta en defensa del Real Madrid: "El VAR es más justo con los que ganan" [VIDEO]

No solo en España se habla del VAR, sino en todo el mundo, esto luego que el Real Madrid ganara una vez más a través de un penal cobrado por el videoarbitraje. Tras ello, se encendió la polémica y todos hablan de ellos. Sin embargo, Simeone decidió ponerle paños fríos a la situación ante una lluvia de críticas al rival del frente.

"No voy a repetir cosas que ya dije y ahora no tiene sentido. Lo dije cuando lo pensé y lo comenté. El VAR expone todo. Antes no teníamos la posibilidad de ver algo que se ve. Se pueden equivocar. El VAR es más justo con todo, con los que ganan porque si les cobran más penales es porque atacan más como el Madrid. El VAR expone todo", fue la respuesta categórica de Diego Pablo Simeone al ser consultado sobre lo que pasó en San Mamés.

El mismo Zidane dejó un categórico mensaje el último domingo luego de ser consultado sobre la supuesta ayuda que recibe de los árbitros y polémico VAR. "Estoy cansado que se diga que ganamos por los árbitros. Esto no va a cambiar. Pero los jugadores merecen respeto. Nadie nos va a alejar de nuestro objetivo".

Incluso, el presidente de Barcelona mandó un misil sobre la polémica que se ha desatado. "El VAR no está dando la talla que todos queríamos. Desde que ha pasado el post confinamiento ha habido muchos partidos que no ha sido equitativo y ha favorecido al mismo, y muchos equipos se han visto desfavorecidos. El VAR debe ayudar al árbitro, durante los últimos partidos todo el mundo ha visto imágenes en las que no se ha utilizado bien el VAR", dijo Bartomeu en declaraciones para el canal oficial de LaLiga, Movistar+.

Eso sí, Josep María Bartomeu reconoció que el gol lado de Messi fue bien anulado por el claro offside del chileno, pero también reconoció que nada detendrá pelear estas últimas cuatro fechas que restan para darte pelea al Real Madrid por el título español. “El VAR aquí ha actuado bien, Vidal está en fuera de juego… A esperar que el líder tenga un mal resultado, que de momento ha ganado todos sus partidos, pero no hay que bajar los brazos".