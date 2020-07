Pep Guardiola se pronunció sobre la posibilidad de que Manchester City fiche a Lionel Messi

El entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, se manifestó acerca de la posibilidad de que Lionel Messi sea fichado por el club inglés. Dichos rumores, nacidos en Inglaterra, se desarrollaron debido a los problemas internos que aquejan en Barcelona.

Según la información de Sport, la semana pasada una noticia terminó por remecer a toda Cataluña: Messi habría decidido detener las negociaciones con los dirigentes blaugranas para extender su contrato. Sucede que a la 'Pulga' no le ha agradado para nada las últimas decisiones que se han adoptado.

Fue esto lo que dio eco a las especulaciones acerca de una posible partida. Y habría que sumarle la información que entregó el reconocido periodista argentino, Christian Martín, a través de su cuenta de Twitter, en donde afirmaba que existe una opción real para que el delantero pueda llegar a la Premier League.

Bajo este panorama se manifestó Guardiola. “Como he dicho, sobre el mercado de fichajes vamos a hablar a final de temporada y no diré nada ahora. Pero mi deseo con Messi es que siga en Barcelona”, exclamó sobre el caso de Messi.

Guardiola también habló acerca de la eliminatoria de la Champions League contra Real Madrid y la posible influencia para que la vuelta por los octavos de final se juegue en Manchester. “No tengo tanta fuerza como para tener impacto en ese tipo de decisiones. No soy presidente. Nunca he hablado con la UEFA. He dicho muchas veces que queremos jugar en Manchester, pero vamos a aceptar la decisión que sea”, detalló.

Finalmente, espera ansioso la resolución del TAS que terminaría levantando la dura sanción que les ha impuesto UEFA: no participar de las próximas dos ediciones de la Champions League.

“El día 10 de julio se celebrará el sorteo sobre los cuartos de final, y el 13 de julio sabremos nuestro veredicto. Después, daré mi opinión. Vamos a esperar a la resolución, pero la preparación de esta temporada no va a cambiar. Lo que tenemos por delante es muy bonito”.