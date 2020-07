Real Madrid venció 2-0 al Alavés y sigue como único líder de LaLiga Santander [RESUMEN]

A ritmo de campeón. Real Madrid vuelve a dar un paso importante en la obtención de una nueva liga luego de sumar un nuevo triunfo ante Alavés por 2-0. Los dirigidos por Zinedine Zidane ganaron gracias a los goles de Karim Benzema, tras otro polémico penal, y de Marco Asensio sobre la segunda parte.

Este resultado estira la distancia entre los merengues y Barcelona a siete puntos y la cual podría significarles el título de LaLiga este mismo lunes. Todo dependerá si Barcelona no gana su duelo de este sábado ante Valladolid.

Todo parece consumado en este torneo, pues así los culés igualen en puntaje a sus clásicos rivales, estos mantienen la ventaja deportiva de haber ganado los dos clásicos de España jugados en la temporada.

MINUTO x MINUTO | Real Madrid vs. Alavés en directo vía DirecTV

Sigue todas las incidencias sobre el partido entre Real Madrid y Alavés por LaLiga Santander.

Real Madrid vs Alavés EN VIVO: Minuto a minuto

Segundo tiempo

96' Final del partido.

94' Último cambio en el Madrid: deja la cancha Casemiro para el ingreso de Díaz.

90' Se añaden seis minutos a este encuentro.

84' Fuerte remate de Isco que prueba los reflejos del portero rival.

81' Cambio en Real Madrid: deja la cancha Benzema por Hazard e Isco ingresa por Rodrygo.

74' Minuto de rehidratación en el encuentro.

69' Doble cambio en Real Madrid: deja la cancha Modric y Asensio para los ingresos de Valverde y Vinicius Junior.

66' Nueva llegada de Real Madrid. Benzema llegó por el centro del área y sacó un remate que se desvió al lateral.

62' ¡UFFFFF! Nueva llegada clara del Madrid con Benzema que tocó por la derecha para la llegada de Toni Kroos quien pifió.

60' Tapadón de Courtois cuando Joselú estaba listo para pones el descuento en el partido. Se salva el Madrid.

57' Increíble el tanto que se pierde el Madrid. Asensio se mandó con una gran jugada, tocó con Benzema quien sacó un remate fuerte que el portero rival dejó rebotando. Lucas Vazquez llegó por la derecha y sacó un centro que ninguno de sus compañeros pudo conectar.

55' Doble cambio en Alavés.

51' ¡GOOOOOL DE REAL MADRID! El VAR revisó la jugada y convalida el tanto marcado por Marco Asensio.

49' Gol anulado a Real Madrid. Benzema partió adelantado tras el pase de Rodrygo y la jugada queda invalidada.

47' Real Madrid toca sin problemas en su campo esperando que Alavés salga a buscar la pelota.

- ¡Arranca la segunda parte!

Primer tiempo

45+6' ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Gana Real Madrid por 1-0 al descanso y, por ahora, da un paso importante hacia el título. Gol de Benzema de penal.

45+5' Benzema dispara, pero el remate es parado.

45+1' Tiro libre de Asensio que es despejado por la defensa visitante.

45' Luka Modric recibió una falta en la banda derecha. Balón parado para el Real Madrid

40' Recta final de la etapa inicial. Gana el Madrid por la mínima diferencia por el momento.

35' Joselu efectúa un disparo con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha.

32' Se reanuda el juego. Real Madrid posee el dominio de la posesión del balón y aguarda un hueco de Alavés, que no baja los brazos y ha insistido a nivel ofensivo, aunque sin efectividad por el momento. Partido dinámico por el momento.

30' El árbitro es atendido luego de un choque con Lucas Pérez. El juez principal se sintió y es atendido por el doctor del Real Madrid.

28' Tiempo de rehidratación en el campo.

23' Alavés, entra al campo Martín Aguirregabiria sustituyendo a Ximo Navarro debido a una lesión.

21' Ximo Navarro se lesiona y el juego paraliza. Al parecer se viene el primer cambio.

19' Modric conecta un disparo con la izquierda desde fuera del área que se va alto.

16' Joselu de Alavés conecta un cabezazo que causa alerta, pero no conecta con potencia.

13' Toni Kroos ejecuta un disparo con la derecha desde fuera del área y casi sorprende al portero rival.

Gol del Real Madrid

11' Benzema definió con un derechazo y anota el 1-0.

10' Falta a Mendy dentro del área y el árbitro cobra penal.

8' Modric intentó un pase en profundidad, pero Karim Benzema estaba en posición de fuera de juego.

2' Modric dispara con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado.

1' ¡Comenzó el partido entre Real Madrid y Alavés!

Alineación Real Madrid hoy

Thibaut Courtois, Eder Militao, Raphael Varane, Toni Kroos, Karim Benzema, Luka Modric, Casemiro, Lucas Vásquez, Marco Asensio, Mendy y Rodrygo.

RM TV

- Los jugadores del Real Madrid hacen los últimos trabajos de calentamiento previo al partido.

Formaciones confirmadas Real Madrid vs. Alavés

Real Madrid: Thibaut Courtois, Eder Militao, Raphael Varane, Toni Kroos, Karim Benzema, Luka Modric, Casemiro, Lucas Vásquez, Marco Asensio, Mendy y Rodrygo.

Alavés: Roberto, Adrián Marín, Ely, Laguardia, Navarro, Fejsa, Camarasa, Edgar, Burke, Lucas y Joselu.

Real Madrid contra Alavés

Depender de sí mismo en la recta final de la temporada es una ventaja que cualquier equipo del mundo quisiera tener. Sin embargo, no confiarse es una tarea difícil que requiere muchísima concentración.

Por ello, Real Madrid sabe que pese a estar envalentonado por el título de La Liga no puede ver a ningún rival por encima del hombro. En esa línea, alistan sus mejores armas para recibir esta tarde al modesto Alavés.

"Es complicado porque sabemos cuál es su situación, pero estamos preparados para seguir con lo que estamos haciendo. Es un partido muy difícil", dijo Zidane en la previa del encuentro.

El francés realizará algunas variantes en su oncena inicial, pero sostendrá su columna vertebral con Courtois, Varane, Casemiro y Karim Benzema. Los que no estarán, algunos por decisión técnica y otros por suspensión, son Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Carvajal y James Rodríguez.

Igualmente, la 'Casa Blanca' llega con el rótulo de amplio favorito con sus siete victorias al hilo desde que regresó el fútbol post coronavirus. Ganar significará dar un paso más hacia el campeonato.

