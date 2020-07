Ver Barcelona vs. Real Valladolid EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: A qué hora juega Lionel Messi hoy por LaLiga Santander

Ver Barcelona vs. Real Valladolid EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO. Con Lionel Messi, el conjunto blaugrana sale por los 3 puntos este sábado 11 de julio, a partir de las 12:30 p. m. (hora peruana), en el Estadio José Zorrilla por la jornada 36 de LaLiga Santander. Sigue la transmisión a través de los canales ESPN 2 (Latinoamérica), Sky Sports (México), beIN Sports (Estados Unidos), Movistar LaLiga (España), Movistar + (España), LaLiga TV Bar (España) y Mitele Plus (España). También puedes disfrutar del MINUTO x MINUTO con todos los canales, los horarios y los videos de los goles del partido de fútbol español en el portal del diario Libero.pe.

Formaciones confirmadas Barcelona vs. Real Valladolid

Barcelona

Real Valladolid

Real Valladolid contra Barcelona

Otro partido sin margen de error afronta el Barcelona en Valladolid en este final de temporada en el que necesita ganar sus partidos y esperar el error del Real Madrid para aspirar a un título en LaLiga que cada vez lo tiene más complicado. Los de Quique Setién ofrecen sensaciones encontradas en su juego. Son muy irregulares, capaces de firmar algunos buenos partidos, como ante el Villarreal (1-4) y después atascarse ante rivales inferiores como quedó demostrado ante el Espanyol (1-0), al que derrotó con muchísimos problemas.

Lo más positivo para los del Barcelona es que por fin parece que el técnico ha encontrado con el dibujo ideal, un 4-4-2 con rombo y Lionel Messi en el vértice como mediapunta.

Otra cosa muy diferente son las sensaciones de fragilidad que transmite el equipo. De hecho, ante el Espanyol las mejores ocasiones fueron de los blanquiazules, que remataron una vez al palo y en la otra, Marc André ter Stegen, realizó una gran intervención.

El Barcelona tiene las bajas para el partido de Ansu Fati, expulsado en el último partido, y la de los lesionados Frenkie de Jong y Umtiti. Arthur Melo, que no ha jugado ni un minuto desde que firmó por el Juventus, es baja ante los pucelanos por una amigdalitis.

La única alta es la de Junior Firpo, ya recuperado de sus problemas físicos. En la lista han entrado quince jugadores más tres del filial: Araujo, Riqui Puig y Arnau Tenas.

Para el once del Barcelona, Quique Setién podría volver a contar con Semedo de carrilero y a Sergi Roberto en la medular. Arturo Vidal podría ser de nuevo titular en lugar de Ivan Rakitic.

En la ofensiva (Lionel Messi, Suárez y Griezmann) son intocables. Las únicas variaciones que podría haber en el once están en función de los apercibidos, hasta siete (Messi, Suárez, Junior, Vidal, Brainthwaite, Rakitic y Piqué), tienen los del conjunto del Barcelona.

Barcelona vs Real Valladolid

El Real Valladolid, según lo visto en las últimas sesiones de trabajo, recuperará varios efectivos, puesto que tanto Matheus, como Miguel de la Fuente y Pedro Porro, han podido ejercitarse con el resto del grupo.

En el caso de Salisu y Míchel, continúan al margen, por lo que, a priori, no podrán estar en este encuentro, en el que sí podrá jugar Óscar Plano, tras haber cumplido con el ciclo de sanciones que le impidió viajar a Valencia.

Barcelona vs. Real Valladolid: formaciones probables

Real Valladolid: Masip; Moyano, Javi Sánchez, Kiko Olivas, Nacho; Óscar Plano, Fede San Emeterio, Joaquín, Hervías; Ünal y Guardiola.

Barcelona: Ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Arturo Vidal; Sergi Roberto, Lionel Messi; Luis Suárez y Antoine Griezmann.

Horario y Fecha: ¿A qué hora empieza y dónde pasan el partido Barcelona vs. Valladolid?

Día: 11 de julio del 2020.

Partido: Barcelona vs. Real Valladolid se juega por la fecha 36 de LaLiga Santander

Horario: 12:30 p. m. horario de Lima, Perú; 7:30 p. m. horario de Madrid, España.

Lugar: Estadio José Zorrilla.de Valladolid.

Canales: ESPN 2 (Latinoamérica), Sky Sports (México y Centroamérica), Estados Unidos (beIN Sports) y Movistar LaLiga (España).

Barcelona vs. Real Valladolid: horarios del mundo, país por país

País Hora Perú 12:30 Chile 13:30 España 19:30 Argentina 14:30 México 12:30 Colombia 12:30 Guatemala 11:30 Ecuador 12:30 Uruguay 14:30 Paraguay 14:30 Venezuela 13:30 Bolivia 13:30 Costa Rica 11:30

Barcelona vs. Real Valladolid: canales que transmiten el partido por LaLiga

España: Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar +, #Vamos y LaLiga TV Bar.

Argentina: ESPN 2 y ESPN Play.

Perú: ESPN 2 y ESPN Play.

México: Sky Sports y Blue To Go.

Estados Unidos: beIN Sports y Telemundo.

Ecuador: ESPN 2 y ESPN Play.

Italia: DAZN

Bolivia: Tigo y ESPN Play.

Chile: ESPN 2 y ESPN Play.

Guatemala: Sky Sports.

Brasil: FOX Premium.

Colombia: ESPN 2 y ESPN Play.

Paraguay: ESPN 2 y ESPN Play.

Uruguay: ESPN 2 y ESPN Play

Venezuela: ESPN 2 y ESPN Play.

Costa Rica: Sky Sports.

Guatemala: Sky Sports.

Honduras: Sky Sports.

Alemania: DAZN.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs. Real Valladolid?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

¿Cómo ver Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs. Real Valladolid? Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs. Real Valladolid en ESPAÑA?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs. Real Valladolid por LaLiga Santander.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

¿Dónde ver Mitele Plus y Mitele Fútbol EN VIVO?

Dispositivos para ver Mitele Plus y Mitele Fútbol Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido. Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO Barcelona vs. Real Valladolid en MÉXICO?

El partido se televisa en México por los canales Sky Sports. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs. Real Valladolid por LaLiga Santander.

Sky Sports en México Canales TV Sky Sports 1 Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD) Sky Sports 2 Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD) Sky Sports 3 Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD)

Clasificación de La Liga Santander 2020

