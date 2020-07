LaLiga Santander [EN VIVO] programación, resultados y tabla de posiciones de la fecha 36 de España

La Liga Santander EN VIVO disputa este fin de semana la fecha 36 del torneo, en la recta final del torneo. Real Madrid parte con ventaja en la lucha por el título y Barcelona sigue al acecho, aunque cada vez con un panorama más complicado. A continuación, revisa todos los detalles, la programación, resultados y tabla de posiciones EN DIRECTO de esta jornada del fútbol español.

La definición por el título cada vez se acorta más. Por ahora solo un punto separa al primero del segundo tras la victoria de 1-0 de Barcelona sobre Valladolid jugado el último sábado. Mientras tanto, Real Madrid recién jugará el lunes contra Granada.

Es decir, el Real Madrid jugará sabiendo que el Barcelona ganó. Los madridistas también jugarán fuera de casa esta jornada, cuando visiten al complicado Granada el lunes. De ganar, dejarán todo listo para quedarse con el título en la penúltima fecha -a disputarse el miércoles 15 en simultáneo-.

Atlético Madrid y Sevilla luchan por el tercer lugar de LaLiga y no pueden pestañear. Igualados con 63 unidades, 'los colchoneros' reciben al Betis, mientras que los 'blanquirrojos' enfrentan a un Mallorca comprometido por evitar el descenso.

Programación Jornada 36 de LaLiga

A continuación puede revisar la programación, resultados EN VIVO y canales de transmisión de la fecha 36 de LaLiga Santander de España.

Sábado 11 de julio

10 a.m. Osasuna 2-1 Celta de Vigo

Estadio: El Sadar

12:30 p.m. Real Valladolid 1-0 Barcelona

Estadio: José Zorilla

Canal: ESPN 2

3:00 p.m. Atlético Madrid 1-0 Real Betis

Estadio: Wanda Metropolitano

Canal: ESPN 2

Domingo 12 de julio

7:00 a.m. Espanyol vs Eibar

Estadio: RCDE Estadium

Canal: DirecTV Sports

10:00 a.m. Levante vs Athletic Bilbao

Estadio: Camilo Cano

Canal: DirecTV Sports 2

12:30 p.m. Leganés vs Valencia

Estadio: Butarque

Canal: ESPN 2



3:00 p.m. Sevilla vs Mallorca

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán

Lunes 13 de julio

12:30 p.m. Deportivo Alavés vs Getafe

Estadio: Mendizorroza

Canal: ESPN 2



12:30 p.m. Villarreal vs Real Sociedad

Estadio de la Cerámica

Canal: DirecTV Sports



3:00 p.m. Granada vs Real Madrid

Estadio: Nuevo Los Cármenes

Canal: DirecTV Sports

Tabla posiciones Jornada 36 de LaLiga

A continuación puede revisar cómo marcha la tabla de posiciones EN DIRECTO en la fecha 36 de LaLiga Santander de España.