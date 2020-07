Barcelona confirma lesión de Griezmann y se perderá lo que resta de LaLiga

Malas noticias para la hinchada catalana y a falta de solo dos fechas para el final del fútbol español. Y es que, Barcelona confirmó la lesión del francés Antoine Griezmann duante los 45 minutos que jugó el último sábado en la victoria contra el Real Valladolid. El francés no estará contra Osasuna y Alavés, las dos únicas fechas que faltan para el final de LaLiga.

“Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que Antoine Griezmann tiene una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad”, señala el comunicado emitido por el Barcelona en sus distintas redes sociales, en este caso Twitter.

Si bien es cierto Barcelona no especificó una fecha exacta para su regreso al asegurar que “Es baja y la evolución marcará su disponibilidad”, Griezmann no estará disponible para Quique Setién para los dos últimos encuentros que son clave, pues el objetivo es no arriesgarse para así llegar listo para la Champions League.

Son casi cuatro semanas las que faltan para que Barcelona juegue el partido pendiente de Champions League correspondiente a los octavos de final. Este es un tiempo perfecto para marcar el regreso de Antoine Griezmann ante el Napoli en el Camp Nou.