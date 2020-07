¿Barcelona campeón de LaLiga? la respuesta de Zidane que sorprendió a todos

Quedan tres fechas para el final de LaLiga. Real Madrid es líder y mantiene su diferencia (de un punto pero con un partido menos) sobre Barcelona. Este lunes 13 de julio, los blancos deben ganar al para dar un paso importante en su pelea por el título. Zinedine Zidane decidió no dejar nada al azar y pondrá lo mejor de su plantel.

En conferencia de prensa, el estratega volvió a respaldar a sus dirigidos y pidió respeto a la historia del Real Madrid. El estratega sabe que quedan nueve puntos por jugar y en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Ante la pregunta de si el Barcelona merece ser campeón de la Liga Española, el entrenador de los blancos sorprendió con su respuesta.

“Ganará el que tenga más puntos a final de temporada. Es la última semana y hay tres partidos. Es la más difícil, pero la más importante. Todos los equipos se juegan cosas y queremos meter toda nuestra energía en el partido de mañana”, sostuvo el entrenador del Real Madrid.

Jugar en un torneo de alto nivel no te permite especular con los resultados. Zidane indicó que su mentalidad está en conseguir su octava victoria consecutiva en Granada y sus dirigidos trabajan para eso. A pesar de la ventaja sobre el Barcelona, no se puede permitir jugar con el esfuerzo que viene realizando para cumplir con el objetivo.

"Aquí no se hacen cuentas ni cuentos, sino de ganar los partidos. Y sólo hay que focalizarse en el de mañana", el estratega también aprovechó la ocasión para responder a sus críticos. "Todo el mundo puede opinar y no me meto con la gente que habla. Nosotros trabajamos en el campo y me quedo con el esfuerzo de los jugadores cada día".

Finalmente, 'Zizou' se refirió al desempeño de sus jugadores en las últimas semanas. "Un equipo es un equilibrio constante. Luego sabemos que somos buenos. Me alegro por Courtois y por el equipo. Y eso es lo importante, que el equipo lucha y pelea”, finalizó.