Real Madrid a un partido de conquistar el título ligero tras vencer a Granada

El Real Madrid ganó 2-1 en el campo del Granada (10º) este lunes en la 36ª jornada de LaLiga dando un paso más hacia el título, mientras la Real Sociedad (7º) venció 2-1 al Villarreal (5º) para meterse en la zona europea.

El francés Ferland Mendy abrió el marcador casi sin ángulo (10), su compatriota Karim Benzema puso el 2-0 (16) y el venezolano Darwin Machís recortó distancias (49) en un partido que mantiene al Real Madrid en la punta de la tabla, con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, el Barcelona.

A falta de dos jornadas y seis puntos por disputarse, al equipo merengue le bastaría con hacer el jueves en la penúltima fecha liguera lo mismo que los azulgrana para garantizarse su 34º título de Liga.

El equipo blanco dominó con holgura en la primera parte, pero a la vuelta del descanso el tanto de Machís hizo mucho daño a los blancos, que multiplicaron las imprecisiones ante un Granada crecido que luchó hasta el final.

Antes, la Real ganó 2-1 al Villarreal para meterse en zona de Europa League.

El brasileño Willian José abrió el marcador de cabeza al saque de un córner (61) y Diego Llorente repitió de la misma forma (74), antes de que Santi Cazorla recortara distancia de disparo pegado al palo (84).

La victoria aúpa a la Real al último puesto de acceso a la Europa League, desbancando al Athletic de Bilbao (8º), mientras el 'Submarino Amarillo' se mantiene en la quinta posición con solo tres puntos de ventaja sobre la Real Sociedad, que ahora marca la zona europea, a falta de dos jornadas y seis puntos por disputarse.

De paso, la derrota de los locales garantizan al Sevilla (4º) una plaza en la próxima Liga de Campeones.

AFP.

Real Madrid vs Granada EN VIVO Minuto a Minuto

Real Madrid vs Granada EN VIVO vía DirecTV Sports

SEGUNDO TIEMPO

90' ¡¡¡CINCO MINUTOS MÁS!!!

80' ¡Diez minutos para el final! El encuentro entra en 'zona roja', con el Granada viviendo en campo contrario.

75' Refresca el equipo Diego Martínez. Apuesta por el físico de Yan Eteki. Se marcha Fede Vico. Y también hay cabida para el talento del joven Antoñín. Se va Yangel Herrera.

65' Machís pide falta, pero el árbitro dice que no pasó nada. El venezolano se molesta

64' El segundo cambio será Rodrygo Goes en reemplazo de Isco

64' El primer cambio de Zidane es Marco Asensio en reemplazo de Fede Valverde

49' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL del GRANADA! Machís anota el descuento

46' Cambio en Granada. Diego Martínez deja a Víctor Díaz en vestuarios para que inicie el segundo acto Antonio Puertas

Emipeza los últimos 45 minutos. Real Madrid gana de visita 2-0 a Granada

PRIMER TIEMPO

45+2' FINAL DEL PRIMER TIEMPO. REAL MADRID 2-0 GRANADA

15' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL del REAL MADRID! KARIM BENZEMA estira la cuenta

10' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL del REAL MADRID! ¡¡GOLAZO de MENDY!!

- Desde las 15:00 hrs arranca el Real Madrid vs Granada EN VIVO vía DirecTV Sports

Real Madrid vs Granada: alineaciones

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Fede Valverde, Modric, Isco; Benzema.

GRANADA: Rui Silva; Foulquier, Germán, Duarte, Víctor Díaz; Azeez, Herrera; Gil Dias, Fede Vico, Machís; Carlos Fernández.

Real Madrid vs. Granada - Previa

Granada aseguró su regreso a La Liga para la temporada actual luego de haber terminado segundo en la B el último período. Por lo tanto, consolidarse a este nivel siempre sería su objetivo número uno. Actualmente se encuentra en la pelea para obtener un lugar entre los seis primeros, lo que sería un logro para el lado recién ascendido.

Tal como están las cosas, el equipo de Diego Martínez se encuentra décimo en la tabla, a solo tres puntos del Getafe, club que ocupa el sexto lugar: su intención es colarse en las posiciones que clasifican a la Europa League. Realmente ha luchado de una forma importante después del período de cierre a causa del coronavirus.

📷 Finaliza la sesión en Los Cármenes. El equipo se concentrará mañana por la mañana.



⏳ Comienza la cuenta atrás 🔜 #GranadaRealMadrid pic.twitter.com/Qe86H4DlHC — Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) July 12, 2020

Han recogido siete puntos de sus últimos tres partido: registraron una impresionante victoria por 3-2 en la Real Sociedad. Este buen momento busca ser ratificado ante Real Madrid quien también necesita ganar para estirar, nuevamente, la ventaja sobre Barcelona.

💥 Potentes al disparo

🥅 Fuertes en las paradas

✅ ¡Listos para el @GranadaCdeF!#GranadaRealMadrid pic.twitter.com/hhumkXI04F — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 12, 2020

Real Madrid ha logrado ocho victorias consecutivas en la Liga con un éxito de 2-0 sobre Alaves en la última fecha gracias a los goles de Karim Benzema y Marco Asensio, quienes se apuntaron en el marcador para el equipo de Zinedine Zidane.

Los gigantes de la capital ahora están a un punto de distancia del Barcelona, ​​que buscará mantenerse en contacto con ellos luego de haber vencido por la mínima diferencia al Real Valladolid, producto del tanto en solitario de Arturo Vidal.

Independientemente de lo que el Barça logre hacer en sus últimos dos partidos, dos victorias serán más que suficientes para que el equipo de Zidane le arrebate el título a los gigantes catalanes, lo que sería un logro, puesto que remaron desde atrás.

Real Madrid vs Granada | Posibles alineaciones | LaLiga

Granada: Silva; Foulquier, Diaz, Vallejo, Duarte, Neva; Machis, Herrera, Azeez, Puertas; Soldado.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Hazard, Benzema, Asensio.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Granada?

Perú: 3:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Venezuela: 4:00 p. m.

Chile: 4:00 p. m.

Paraguay: 4:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

España: 7:00 p. m.

Alemania: 6:00 p. m.

Portugal: 6:00 p. m.

Reino Unido: 6:00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Granada?

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

El Salvador: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: EDirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Puerto Rico: Sky HD

España: Movistar Laliga

Estados Unidos: Radio Barca, beIN

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports