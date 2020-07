Josep Bartomeu: "La negociación por Lautaro Martínez está parada"

El presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, informó que el fichaje por Lautaro Martínez ha dejado de ser una prioridad debido a la delicada situación financiera que atraviesa el cuadro catalán debido a la pandemia del coronavirus, que detuvo el campeonato español durante un importante tiempo así como la no asistencia del público a los estadios.

"El mercado que se viene este verano será muy distinto. Los grandes clubes se verán limitados por los problemas económicos, pero el Barça siempre es un agitador del mercado. En el caso de Lautaro la negociación está parada ahora mismo, hablamos con el Inter hace unas semanas. Estamos en una fase de análisis", indicó el mandamás 'azulgrana'.

Barcelona no solo pasa por un delicado momento financiero sino que también a nivel futbolístico. El cuadro de Quique Setién perdió la ventaja que ostentaba sobre Barcelona y puso en serio riesgo el título de LaLiga: esperan que Real Madrid no gane su partido de visita al Granada, cotejo que se desarrollará este lunes 13.

Bajo este panorama, se puso en discusión la continuidad de Quique Setién. Bartomeu aseguró que el entrenador continuará al mando. "Quique Setién dirigirá al equipo en la Champions y en estos dos partidos que quedan de Liga. Tenemos una temporada muy atípica, jugaremos en agosto y él será el entrenador. Si superamos al Nápoles estaremos en Lisboa", detalló.

"La voluntad es de acabar los contratos y Setién lo tiene. Fuimos a casa de Setién a hablar del futuro, de la planificación de la próxima temporada. Probablemente estará él y me interesa mucho saber qué piensa él. Cuenta mucho con Riqui Puig y Ansu. Hemos visto a Pedri y a Trincao en forma, hay esperanzas", agregó.

Finalmente, lamentó que Philippe Coutinho no haya rendido luego de haber sido fichado procedente de Liverpool. "El resultado de los fichajes no ha sido el que queríamos. Coutinho no ha tenido una suerte de una gran estrella, no ha terminado de funcionar”.

"El tema de la auditoría esta prácticamente finiquitado. Fue una de las acusaciones y la auditoría ha confirmado que no hubo corrupción, que nadie metió la mano en la caja. El seguimiento de las redes lo hacemos de forma global, solo había una cuenta que difamaba relacionada con el Barça", concluyó.