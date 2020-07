Presidente de Barcelona confirmó negociaciones por Lautaro, pero no con PSG por Neymar

A falta de solo dos fechas para el final de la Liga Santander, Barcelona ya trabaja en los que serán sus próximos mega fichajes. Según declaraciones del presidente 'culé', Josep Maria Bartomeu, por ahora no hay nada con Neymar por el simple hecho que PSG no quiere desprenderse del brasileño.

Sin embargo, el mandamás del Barcelona sí confirmó negociaciones con Inter de Milán por el fichaje de Lautaro Martínez. "En el caso de Lautaro la negociación está parada ahora mismo, hablamos con el Inter hace unas semanas. Estamos en una fase de análisis”, declaró en una entrevista concedida a TV3.

Sobre el brasileño, Bartomeu confesó que no hay nada, ya que existe un contrato que une al club parisino con el carioca hasta el 2022. “No creo que el PSG ponga ningún jugador en el mercado y Neymar es jugador del PSG", precisó. Sin embargo, también es cierto que los franceses meditan la venta de su estrella para evitar que se marche gratis una vez finalizado su vínculo.

Más allá de no querer soltar nombres de sus fichajes, el presidente de Barcelona anunció grandes movimientos. "El mercado que se viene este verano será muy distinto. Los grandes clubes se verán limitados por los problemas económicos, pero el Barça siempre es un agitador del mercado”, refirió.

El caso de Lautaro Martínez no es tan complejo como se cree, dado que ya existe un acuerdo de palabra entre el jugador y la entidad catalana, lo único que falta es ponerse de acuerdo club a club. 111 millones de euros es el precio de la cláusula de salida del argentino, pero esta podría bajar hasta 90 millones siempre y cuando se incluya a un jugador como parte de la operación.

Incluso, en los últimos días ha sonado el nombre del brasileño Philippe Coutinho, quien no seguirá en Bayern Munich y en Barcelona no tiene sitio. También está el nombre de Arturo Vidal. No obstante, esta operación deberá esperar un poco más, puesto que en Italia faltan varias fechas para el final del torneo.