Real Madrid vs Granada: Mendy anota 1-0 para los blancos con potente remate [VIDEO]

Real Madrid sueña con el título de LaLiga. En un encuentro importante para el equipo dirigido por Zidane, los blancos se pusieron adelante en el marcador gracias al tanto de Mendy. Un gol importante que permite controlar las acciones y mantener la diferencia con el Barcelona.

A los 10 minutos, el defensor del Real Madrid se estrenó como goleador y aprovechó la desconcentración de las defensa de Granada para anotar el 1-0. Abrazos de sus compañeros y palmas de Zidane, Mendy hace posible el sueño copero.

A base de potencia, Mendy superó la marca del defensor y disparó al primer palo del arquero Rui Silva. Si este marcador se mantiene, los blancos estarían manteniendo la diferencia de cuatro puntos con el Barcelona a falta de dos fechas para finalizar el torneo español.

Desde el reinicio de LaLiga, el Real Madrid sumó siete victorias consecutivas. A pesar de la buena racha, el equipo de Zidane es cuestionado por el pobre nivel que muestran en el ataque.

"Todo el mundo puede opinar y no me meto con la gente que habla. Nosotros trabajamos en el campo y me quedo con el esfuerzo de los jugadores cada día", expresó Zidane en conferencia de prensa.