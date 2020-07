Florentino Pérez: “Pasé miedo durante la pandemia, se fueron buenos amigos” [VIDEO]

El último jueves el Real Madrid se coronó campeón de la Liga Santander 2019-20 tras vencer 2-1 al Villarreal en Valdebebas. Uno de los que no dudó en ingresar al campo de juego y vestuarios fue el presidente del club.

Florentino Pérez saludó al comando técnico y jugadores tras haber logrado un nuevo título en España. Además, el mandamás merengue se animó a hablar con la prensa y recordó que se vive un momento duro por el coronavirus.

“Yo he pasado miedo. Se fue un vicepresidente de ACS, se fue Lorenzo... Claro que pasas miedo y una sensación de pánico colectivo. Se fue mucha gente a la que no tocaba. Es uno de los años más duros que he vivido, porque que se vaya gente a la que no tocaba produce un shock. Y económicamente también estamos sufriendo”, declaró Pérez.

Segundos después, el presidente del Real Madrid agregó lo siguiente: “La vida será diferente para todos. Nunca imaginamos vivir algo igual. Hemos sufrido y todavía nos va a tocar sufrir. Nunca olvidaré que murió Lorenzo Sanz y un vicepresidente de ACS. Esto me ha dejado marcado. Esta Liga nos ayuda porque en los valores del Madrid está no rendirse nunca. Los jugadores han salido y han dicho que iban a ganar. Estoy muy orgulloso de los jugadores y del entrenador”.

Además, Florentino Pérez confesó uno de sus secretos. “Tengo una réplica a tamaño natural de todos los trofeos que hemos ganado. Las tengo guardadas en el garaje, todas las copas de fútbol, que con ésta serán 26, y las 20 de baloncesto”, declaró el presidente del nuevo campeón de la Liga Santander.

Cabe mencionar que Pérez también tocó el tema del partido de vuelta ante el Manchester City por los octavos de Champions League y expresó su entera confianza al equipo ya que mencionó que están convencidos de que pueden dar el golpe en Inglaterra.