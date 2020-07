Zidane sobre su continuidad en Real Madrid: "En el fútbol se cambia de un día a otro"

La obtención de La Liga se celebró por todo lo alto en Real Madrid, pero Zinedine Zidane puso paños fríos y pidió mesura para afrontar la última jornada ante Leganés y posteriormente enfocarse en la Champions League.

“Faltan muchas cosas: el partido de mañana (domingo), la Champions... Todavía hay competición. No vamos a hablar del próximo año sin que este año esté terminado. Las cosas se hacen poco a poco. Mañana tenemos un partido y luego hay la Champions. Más adelante veremos la próxima temporada”, comenzó diciendo ‘Zizou’ en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre su continuidad, el francés dejó un enigmático mensaje. “Nadie sabe lo que va a pasar, por eso no hablo del próximo año. Tengo un contrato, me gusta estar aquí, disfruto lo que hago, pero uno nunca sabe lo que va a pasar en el fútbol. En el fútbol en general se cambia de un día a otro. No sé lo que va a pasar. Estoy aquí, disfrutando, y vamos a ver hasta cuándo”, precisó.

Asimismo, Zidane dejó en claro que le gustaría que Karim Benzema acabase siendo el máximo goleador de La Liga por delante de Lionel Messi.

“Claro que me gustaría por Karim. Pero eso no significa nada. No voy a decir quién va a jugar. Me hubiera gustado, porque es un jugador que lo ha hecho bien y que merece ser Pichichi de la Liga. Mañana veremos cómo va a acabar eso”, respondió.

Mira la conferencia de prensa completa de Zinedine Zidane

Su opinión sobre el bajón de Barcelona

El estratega también respondió a la sorpresiva caída azulgrana en la recta final del certamen liguero. “El Barcelona, si miras todos los partidos, sólo han perdido uno. Ganaron siete y dos empates. Nosotros hicimos un gran final de temporada, pero no hay que despreciar lo que ha hecho el Barcelona porque no es así”, sentenció.

¿Hasta cuándo tiene contrato Zinedine Zidane?

El exfutbolista y ahora entrenador firmó su nuevo vínculo con Real Madrid —a inicios de año— hasta junio del 2022, es decir, todavía le restan por cumplir dos temporadas más.