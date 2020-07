► Ver Barcelona vs Alavés [ESPN 2 EN VIVO] Con gol de Messi: 5-0 EN DIRECTO por LaLiga

Ver Barcelona vs Alavés EN VIVO vía ESPN 2 ONLINE EN DIRECTO última fecha de LaLiga desde las 10:00 a.m hora de Perú. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias de esta jornada y la tabla de posiciones, el cual quedará definido los clasificados a la próxima Champions League, Europa League y los que pierden la categoría.

MINUTO X MINUTO | Barcelona vs Alavés vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del Barcelona vs Alavés por la última fecha de la Liga Española.

SEGUNDO TIEMPO

¡GOOOL1

74' Centro al área y Lionel Messi conecta para el quinto del partido.

¡GOOOL!

57' Fierrazo cruzado de Semedo, imposible de atajar para Jiménez.

50' Cambio: entra Semedo por Lenglet

¡Insólito!

46' Pere Pons (A) solo ante Neto y se olvida de la pelota.

46' Cambio: entra Pons por Pérez (A)

46' Cambio: Rioja entra por Burke (A)

46' Cambio: Rodríguez entra por Laguardia (A)

Arranca el complemento en el estadio Mendizorroza, Barcelona 3-0 Alavés.

PRIMER TIEMPO

Final del primer tiempo.

¡GOOOL!

43' Luis Suárez de cabeza anota tras centro de Alba.

¡GOOOL!

33' Lionel Messi anota tras una exquisita definición.

32' se reinicia el partido tras el momento de rehidratación.

¡Abusivo!

27' Luis Suárez (N9, mano a mano no puede definir ante la salida de Jiménez. ¡Solo!

¡GOOOL!

23' Ansu Fati abre la cuenta tras pase de Messi.

16' Remate de Luis Suárez (B). Zurdazo fue a las manos de Jiménez.

15' ¡Palo! Messi sacó el zurdazo (B) que hace sonar el arco de Jiménez.

9' ¡Uff! Ansu Fati (B) remató con curva con la derecha. Muy cerca.

3' Fierrazo al travesaño de Puig (B). Golero Jiménez solo la vio.

0' Ya se juega el partido en el Estadio de Mendizorroza (Vitoria-Gasteiz) Alavés 0-0 Barcelona | Liga española |

En minutos arranca el partido desde el estadio Mendizorroza, Barcelona vs Alavés.

Barcelona vs Alavés | Alineaciones formaciones confirmadas

Barcelona: Neto; Jordi Alba, Sergi Roberto, Lenglet, Araujo, Vidal, Busquets, Riqui Puig, Messi, Suárez, Ansu Fati

Entrenador: Setién

Alavés: Jiménez; Laguardia, Magallán, Marín, Aguirregabiria, García, Méndez, Camarasa, Burke, Joselu, Pérez

Entrenador: Muñiz

¿Qué canal transmite EN VIVO Barcelona vs Alavés última fecha LaLiga?

Barcelona vs Alavés en Perú: ESPN 2

Barcelona vs Alavés en Argentina: ESPN 2

Barcelona vs Alavés en Bolivia: ESPN 2

Barcelona vs Alavés en Canadá: BeIN Sports

Barcelona vs Alavés en Chile: ESPN 2

Barcelona vs Alavés en Colombia: ESPN Play

Barcelona vs Alavés en Costa Rica: Sky HD

Barcelona vs Alavés en Dinamarca: TV2 play Denmark

Barcelona vs Alavés en Ecuador: ESPN Play

Barcelona vs Alavés en Francia: BeIN Sports 2

Barcelona vs Alavés en México: Sky HD

Barcelona vs Alavés en España: Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga

Barcelona vs Alavés - Previa

Para este partido calificado como intrascendente, pues Real Madrid se coronó campeón en la fecha pasada, Barcelona llega en medio de fuertes críticas, entre las de Messi al comando técnico. El argentino dejó claro su posición de que, si siguen siendo tan irregulares, lo más probable es que Napoli los elimine de la Champions League.

“Un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y nos hacen gol. Durante el año fuimos muy irregulares, perdimos muchos puntos donde no deberíamos haber perdido. Este partido indica un poco lo que fue el año nuestro”, dijo un Messi muy molesto tras la derrota de local ante Osasuna.

La respuesta de Quique Setién llegó este sábado. "Hay cosas en las que estoy de acuerdo con Messi y otras no. Tiene razón que si jugamos como lo hemos hecho en algunos partidos como el de Osasuna, no nos dará para ganar nada, pero también hemos tenido muy buenos partidos como el de Villarreal y aquí sí creo que hay nivel para ganar la Champions".

Pero, esta no es la única vez que Setién tiene un enfrentamiento con uno de sus jugadores. Hace unas semanas atrás, Luis Suárez criticó a su comando técnico. Incluso, antes también hubo un cruce de entre el asistente del técnico y los jugadores, que para nada pasó desapercibido, aquel episodio fue tras el empate contra el Atlético.

Último partido probablemente de Ivan Rakitic

Uno de los jugadores que podría disputar su último partido con camiseta del Barcelona es Ivan Rakitic. El croata ya no es titular indiscutible en el equipo culé y su salida viene sonando desde hace algun tiempo atrás. Incluso, el propio jugador dijo en su momento que no tendría problemas en abandonar al equipo y que le gustaría volver a Sevilla. A final de temporada - tras la Champions League - el club dará a conocer su lista negra de jugadores que no continuarán.

Lista de convocados del Barcelona para enfrentar a Alavés

Ter Stegen

Semedo

Sergio Busquets

Luis Suárez

Neto

Lenglet

Jordi Alba

Braithwaite

Sergi Roberto

De Jong

Arturo Vidal

Rique Puig

Ansu Fati

Araujo

Arnau

Barcelona vs. Alavés: alineaciones y formaciones probables

Barcelona: Neto, Roberto, Araujo, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Vidal, Messi, Braithwaite, Suárez.

Alavés: Roberto, Martín, Magallán, Laguardia, Marin, Pina, Manu Garcia, Rioja, Édgar, Joselu, Lucas

A qué hora juega EN VIVO Barcelona vs. Alavés LaLiga

8:00 a.m. Los Ángeles, Vancouver

10:00 a.m. Colombia, Perú, México

11:00 a.m. Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia

12:00 m. Brasil, Argentina, Uruguay

4:00 p.m. Londres

5:00 p.m. España – Barcelona, París

6: p.m. Estambul, Nueva Delhi, Moscú

Qué canal transmite EN VIVO Barcelona vs Alavés última fecha LaLiga

Barcelona vs Alavés en Argentina: ESPN 2

Barcelona vs Alavés en Bolivia: ESPN 2

Barcelona vs Alavés en Canadá: BeIN Sports

Barcelona vs Alavés en Chile: ESPN 2

Barcelona vs Alavés en Colombia: ESPN Play

Barcelona vs Alavés en Costa Rica: Sky HD

Barcelona vs Alavés en Dinamarca: TV2 play Denmark

Barcelona vs Alavés en Ecuador: ESPN Play

Barcelona vs Alavés en Francia: BeIN Sports 2

Barcelona vs Alavés en México: Sky HD

Barcelona vs Alavés en Perú: ESPN 2

Barcelona vs Alavés en España: Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga

Cómo VER GRATIS EPSN 2 EN VIVO Barcelona vs. Alavés

Barcelona vs. Alavés será transmitido en señal de cable. En Perú lo puedes encontrar en los 504 de Movistar: ESPN 2.

ESPN 1 EN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)