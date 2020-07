Real Madrid vs. Leganés HOY EN VIVO: canales y horarios de transmisión [GUIA TV]

Real Madrid vs. Leganés EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports este domingo 19 de julio desde las 2.00 p. m. por la fecha 38 de LaLiga Santander de España. También podrás seguir este compromiso GRATIS POR INTERNET | LIVE STREAMING mediante Líbero.pe

Con la firme intención de sacarle lustre al título, Real Madrid visita esta tarde al Leganés en el Estadio Municipal de Butarque.

Los 'merengues', recientemente coronados como nuevos campeones, no se guardan nada para el desenlace liguero y van con lo mejor que tienen incluyendo a Sergio Ramos, Toni Kroos y Karim Benzema. Este último, con 21 goles en el torneo, buscará anotar dos o más tantos para arrebatarle el “Pichichi” a Lionel Messi, que cuenta con 23 celebraciones.

Asimismo, los pupilos de Zinedine Zidane tratarán de conseguir su onceava victoria consecutiva desde que volvieron a la actividad post coronavirus para cerrar la temporada con broche de oro, aunque no la tendrán nada fácil contra el rival de turno.

Resulta que el 'Lega', actualmente antepenúltimo en la clasificación, necesita sumar sí o sí los tres puntos y esperar que Celta de Vigo no gane su respectivo cotejo para mantenerse en la máxima categoría del fútbol ibérico. Es decir, se juegan la vida. ¡Imperdible!

James Rodríguez se despide sin jugar

Por sexta ocasión al hilo, James Rodríguez quedó afuera de la convocatoria del Real Madrid. El colombiano se despedirá de LaLiga sin poder jugar o siquiera estar en el banquillo de suplentes. Los otros futbolistas que quedaron fuera son Gareth Bale, Marcelo y Eden Hazard.

Historial de enfrentamientos entre Real Madrid vs. Leganés

Real Madrid vs. Leganés se han enfrentado 13 veces con un balance a favor de los 'blancos' de 10 triunfos, 1 empate y solo 2 derrotas.

Real Madrid vs. Leganés | Horarios alrededor del mundo

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

Real Madrid vs. Leganés | Canales de transmisión

Perú: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: ESPN

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Francia: beIN Sports

Alemania e Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

España: Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga

Inglaterra: Premier Player HD

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT, VidGo, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Real Madrid vs. Leganés | Alineaciones probables

Real Madrid: Aréola; Lucas, Militao, Ramos, Nacho; Valverde, Casemiro, Isco; Vinicius, Benzema, Asensio.

Leganés: Cuéllar; Rosales, Bustinza, Tarín, Siovas, Silva; Amadou, Roque Mesa; Ruibal, Bryan Gil; Guerrero.