EN VIVO Barcelona vs Alavés [GUÍA TV]: Lionel Messi y compañía ganan 5-0 por la última fecha

Barcelona vs Alavés EN VIVO por ESPN | Conoce por dónde ver el último partido de la temporada del Barcelona, cuando el cuadro catalán se enfrente al Alavés en el Estadio Mendizorroza. El equipo de Lionel Messi llega sin opciones al final de la Liga Santander, debido a que el Real Madrid se coronó campeón la fecha pasada, pero aún así los dirigidos por Quique Setién buscarán despedirse con el pie derecho de la temporada.

MINUTO X MINUTO Barcelona vs Alavés

Vive todas las incidencias del duelo entre Barcelona vs Alavés por la última fecha de la Liga Española.

SEGUNDO TIEMPO

¡GOOOL1

74' Lionel Messi pone el quinto del partido. Centro al área y conectó el argentino.

¡GOOOL!

57' Fierrazo cruzado de Semedo, imposible de atajar para Jiménez.

50' Cambio: entra Semedo por Lenglet

¡Insólito!

46' Pere Pons (A) solo ante Neto y se olvida de la pelota.

46' Cambio: entra Pons por Pérez (A)

46' Cambio: Rioja entra por Burke (A)

46' Cambio: Rodríguez entra por Laguardia (A)

Arranca el complemento en el estadio Mendizorroza, Barcelona 3-0 Alavés.

PRIMER TIEMPO

Final del primer tiempo.

¡GOOOL!

43' Luis Suárez de cabeza anota tras centro de Alba.

¡GOOOL!

33' Lionel Messi anota tras una exquisita definición.

32' se reinicia el partido tras el momento de rehidratación.

¡Abusivo!

27' Luis Suárez (N9, mano a mano no puede definir ante la salida de Jiménez. ¡Solo!

¡GOOOL!

23' Ansu Fati abre la cuenta tras pase de Messi.

16' Remate de Luis Suárez (B). Zurdazo fue a las manos de Jiménez.

15' ¡Palo! Messi sacó el zurdazo (B) que hace sonar el arco de Jiménez.

9' ¡Uff! Ansu Fati (B) remató con curva con la derecha. Muy cerca.

3' Fierrazo al travesaño de Puig (B). Golero Jiménez solo la vio.

0' Ya se juega el partido en el Estadio de Mendizorroza (Vitoria-Gasteiz) Alavés 0-0 Barcelona | Liga española |

En pocos minutos se inicia el partido desde el estadio Mendizorroza, Barcelona vs Alavés. Última fecha.

Barcelona vs Alavés | Alineaciones formaciones confirmadas

Barcelona: Neto; Jordi Alba, Sergi Roberto, Lenglet, Araujo, Vidal, Busquets, Riqui Puig, Messi, Suárez, Ansu Fati

Entrenador: Setién

Alavés: Jiménez; Laguardia, Magallán, Marín, Aguirregabiria, García, Méndez, Camarasa, Burke, Joselu, Pérez

Entrenador: Muñiz

¿Qué canal transmite EN VIVO Barcelona vs Alavés última fecha LaLiga?

Barcelona vs Alavés en Perú: ESPN 2

Barcelona vs Alavés en Argentina: ESPN 2

Barcelona vs Alavés en Bolivia: ESPN 2

Barcelona vs Alavés en Canadá: BeIN Sports

Barcelona vs Alavés en Chile: ESPN 2

Barcelona vs Alavés en Colombia: ESPN Play

Barcelona vs Alavés en Costa Rica: Sky HD

Barcelona vs Alavés en Dinamarca: TV2 play Denmark

Barcelona vs Alavés en Ecuador: ESPN Play

Barcelona vs Alavés en Francia: BeIN Sports 2

Barcelona vs Alavés en México: Sky HD

Barcelona vs Alavés en España: Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga

Barcelona vs Alavés - Previa

No te pierdas el desarrollo del emocionante encuentro en el que el cuadro local intentará buscar la hazaña y repetir lo hecho por el Osasuna la semana pasada en el Camp Nou, cuando le ganó al cuadro azulgrana por 2-1 y enmudeció a su hinchada.

Cabe recordar que, el último encuentro entre estos dos equipos se llevó a cabe en diciembre del 2019, y en aquella oportunidad el cuadro dirigido, en aquel entonces, por Ernesto Valverde logró arrasar con por 4-1 a un Alavés que poco o nada pudo hacer contra el poderío ofensivo del Barcelona. En aquella ocasión los goles fueron de Antoine Griezmann, Lionel Messi, Arturo Vidal y Luis Suárez, descontó Pere Pons para la visita.

Barcelona vs. Alavés: posibles formaciones

Barcelona: Neto, Roberto, Araujo, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Vidal, Messi, Braithwaite, Suárez.

Alavés: Roberto, Martín, Magallán, Laguardia, Marin, Pina, Manu Garcia, Rioja, Édgar, Joselu, Lucas

¿En qué canal ver el Barcelona vs Alavés?

El encuentro será transmitido por ESPN vía DirecTV para todo Sudamérica, por Movistar Plus para España y por Sky Sports para México.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Alavés EN VIVO?

- 8:00 a. m. Los Ángeles, Vancouver

- 10:00 a. m. Colombia, Perú, México

- 11:00 a. m. Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia

- 12:00 p. m. Brasil, Argentina, Uruguay

- 5:00 p .m. España – Barcelona, París

