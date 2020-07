"He pasado unos días fatal": el desgarrador testimonio del compañero de Jeisson Martínez en Fuenlabrada [VIDEO]

El lateral derecho del Fuenlabrada, José Manuel Flores, vivió un verdadero calvario tras ser diagnosticado con el virus del COVID-19. Recibió el alta médica luego de haber sido internado de emergencia hace cuatro días: sus compañeros celebraron su llegada.

"¡Vamos, Gordito!", fue el mensaje de aliento que envió uno de sus compañeros a 'Chico' Flores desde uno de los balcones de un hotel céntrico en A Coruña. El zaguero era ayudado por los médicos a descender a una silla de ruedas y así ser dirigido hacia el recinto.

En declaraciones, Flores indicó que la ha pasado verdaderamente mal tras haber dado positivo al coronavirus. Asimismo, pidió dejarlos jugar el partido que definirá el ascenso a la Primera División de España: este 'match' fue suspendido debido a la cantidad de contagiados (26) que se suscitó en el plantel del Fuenlabrada.

"He pasado unos días fatal, fatal, pero bueno, ahí estamos luchando todos. Lo hemos pasado bastante mal, nosotros y nuestra familia. Mejorarnos de la salud que es lo principal, lo prioritario. Queremos jugar y que no nos quiten lo que hemos ganado en el campo. Se ve perfectamente que no tenemos culpa de nada. Solo hemos venido a jugar", expresó.

Fuenlabrada, a través de sus redes sociales, publicó un comunicado oficial en referencia a la situación de 'Chico' Flores. "El jugador del CF Fuenlabrada que tuvo que ser hospitalizado el pasado viernes ha recibido el alta hoy y regresa al hotel junto a sus compañeros".

"Desde el Club mostramos nuestra satisfacción por su mejoría y queremos agradecer al hospital Quiron de A Coruña y a sus trabajadores por su esfuerzo y trabajo a lahora de tratar an nuestro futbolista", expresaron.

Fuenlabrada quedó con la primera opción para hacerse con los play-offs de ascenso hacia la Primera División de España. Está pendiente el partido ante Deportivo de La Coruña por la última jornada del SmartBank: las autoridades de LaLiga meditan su realización e incluso han barajado la opción de dejarlos fuera. Veremos.