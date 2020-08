Presidente de Barcelona reconoce que es inviable el fichaje de Neymar

El sueño del fichaje de Neymar a Barcelona parece apagarse y más aún con las últimas declaraciones del presidente Josep Maria Bartomeu al asegurar que la vuelta del brasileño es inviable y no harán mayores esfuerzos por su contratación.

"En esta situación, es inviable. Tampoco el PSG lo quiere vender, es normal porque es uno de los mejores jugadores del mundo. El verano pasado lo intentamos con muchas ganas, pero este verano no habrá ningún intento. La situación es la que es: el club ha dejado de ingresar 200 millones de euros entre marzo y junio", dijo el presidente de Barcelona en una entrevista exclusiva para el medio SPORT.

En seguida, Bartomeu reveló los motivos por el cual ya no habrán fichajes millonarios. El presidente de Barcelona explica que el club dejará de percibir al menos un 30% de los 1.1000 millones de euros que tenían pensado ingresar.

"Y la temporada 2020-21 preveíamos ingresar 1.100 millones, pero seguramente tendremos un 30 por ciento menos. Si no mejora la situación de la pandemia, no habrá público ni museo ni tiendas y se seguirá perdiendo dinero. Nos obliga a un gran rigor en la gestión: hay que revisar qué inversiones son imprescindibles y cuáles pueden esperar. Hay que adaptarse", explitó al medio mencionado.

Bartomeu señaló que si no hay fichajes millonarios, existe una posibilidad que aún se den las contrataciones, pero eso sería únicamente intercambio de jugadores más un adicional.

"Yo creo que sí (fichajes millonarios). A menos que se hagan intercambios de jugadores. Todos los grandes clubes europeos están afectados. Todos trabajan para adaptarse. Y esto no va a durar un año, sino tres o cuatro", enfatizó Bartomeu.

Finalmente, Josep Maria Bartomeu habló del reciente fichaje hecho para la próxima temporada, tal cual es el caso de Miralem Pjanic, quien llegó gracias al intercambio con la Juventus que se llevó al brasileño Arthur.

"Ya lo seguimos desde hacía tiempo. Pero hace años no pudo ser, porque el club no lo quería vender. Él siempre estuvo encantado con la posibilidad de venir al Barça. No ha sido un fichaje sorpresa. Se va a consolidar fácilmente como un jugador importante", finalizó.