Eden Hazard sorprende con declaración antes del inicio de la temporada: "No soy una máquina de hacer goles"

El mediocampista del Real Madrid, Eden Hazard, reveló que se viene preparando para ser tomado en cuenta por Zinedine Zidane para el duelo que sostendrán ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League edición 2019/20.

La llave se encuentra adversa para los 'Galácticos' debido a que perdieron por 2-1 en el Santiago Bernabéu, por lo que tendrán la necesidad de ir a buscar el resultado en tierras inglesas: eso podría ser aprovechado por Josep Guardiola, entrenador de los 'Ciudadanos'.

"No puede creer que vuelva la Champions. Creo que la gente necesita ver fútbol y te da felicidad para los que amamos el fútbol. Creo que ya han pasado meses sin Champions y sin fútbol a este nivel", indicó Eden Hazard.

Una de las principales variantes que tiene el 'Duque' es su habilidad para eludir rivales, dar pases de gol así como anotar. Esto le sirvió para ser uno de los más destacados en Chelsea y así pueda lograr su incorporación al Real Madrid.

No obstante, el mediocampista belga ha confesado que prefiere dar asistencias. "No solo pienso en marcar goles. Algunos ahora solo piensan en eso, pero yo no. Soy más bien el tipo de jugador que puede crear cosas y me gusta decir que soy más un asistente que una máquina de hacer goles. Sí, prefiero dar asistencias, aunque también me gusta la alegría y la sensación de hacer un bonito gol", afirmó

Finalmente, destacó los goles que convirtieron Cristiano Ronaldo (a Juventus hace dos años) y Zinedine Zidane en la final de la Champions de 2022 ante Bayer. "Estaba frente a la televisión y me dije: '¡Vaya! Qué gol", exclamó entorno a CR7. "Volea a la escuadra y adiós", acotó sobre 'Zizou'.