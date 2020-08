Óscar Ruggeri se retracta con Piqué tras minimizarlo: “Pido mil disculpas” [VIDEO]

Mientras que espera el duelo clave entre Barcelona y Napoli por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, Gerard Piqué recibió una dura crítica desde Argentina por parte de un ex campeón del mundo.

Y es que Óscar Ruggeri, actual comentarista del programa ’90 Minuto de Fútbol’ de Fox Sports y exfutbolista profesional, criticó duramente al central español calificándolo de defensor de ‘normalito y de medio pelo’ y qué 'si jugará en Valencia no lo conocería nadie'.

“Piqué es medio pelo, como yo, como varios. Es fachero, está con la cantante (Shakira)... tiene una onda bárbara, pero si juega en el Valencia no lo conocen. Piqué sale jugando por cómo juega el Barcelona, es como yo, normalito, buen defensa, tampoco tan arriba. No lo presionan, salvo los grandes equipos”, señaló el popular ‘Cabezón’.

Estas palabras calaron fuertemente en España generando una encarnizada polémica con los hinchas de Barcelona que defendían por todos los medios a Piqué. Por ello, Ruggeri volvió a tomar la palabra en el programa que conduce el ‘Pollo’ Vignolo para disculparse con el defensor español afirmando que no debió meterse con la familia.

“Pido mil disculpas, porque la familia en esta no. Nunca metí a la familia. Siempre fue de jugador a jugador. Ahí me equivoqué. Yo no lo conozco, pero le tuvo que haber molestado lo de la familia”, comenzó.

“Yo me puse con él. Los que jugamos en la Selección y salimos campeón del mundo somos buenos centrales. Por ahí lo dije medio rápido. El salió campeón del mundo y tengo que volver para atrás porque es lógico. Porque principalmente nombré a la familia y no no soy de esos. No tuve códigos”, sentenció.