"¿Qué hago aquí?": la dura confesión y arrepentimiento de Nicolás Anelka tras recordar su paso por el Real Madrid

Nicolás Anelka es catalogado como uno de los delanteros franceses más letales en la década de los 90 y 2000. El 'Puma' supo sacar provecho de su excelente porte físico para embestir a los defensas y arqueros rivales.

Su debut profesional lo realizó en el Paris Saint-Germain, un modesto club por aquel entonces que buscaba ganarse un nombre a nivel mundial. En dicha institución, 'Tony completó dos temporadas interesantes, lo que loe permitió ser fichado por el Arsenal de Arsène Wegner.

Bajo el mando de su compatriota, Anelka completaría una de sus temporadas más importantes en su carrera. Con los 'Gunners', anotó 28 goles 89 partidos, siendo la última campaña (1998/99) la más provechosa (19 goles en 46 duelos).

Este detalle fue determinante para que Real Madrid decida ficharlo con miras a la temporada 1999/2000. El elenco español adoptó la capacidad goleadora del 'galo', pero más allá de establecerse como jugador (tenía 20 años), terminó siendo todo lo contrario: Anelka lo catalogó como una pesadilla el haber arribado al Santiago Bernabéu.

"Comprendí que significa ser una estrella cuando llegué al Madrid y lo odié. Tras la rueda de prensa (de su presentación), llegué al vestuario y me senté. Cada jugador que llegaba me decía: 'Ese es mi sitio'. 'Ah, perdona, ¿puedo sentarme ahí?' 'Si, claro, ahí si', y llegaba otro y me decía: 'Ese es mi sitio'. Así, como 20 veces", exclamó Nicolás Anelka en su serie de Netflix.

"Pensé: '¿Qué hago aquí? Este va a ser un entorno hostil y duro'. Aquel día no fue más que el principio de una pesadilla", agregó para luego decir que el ambiente que vivía en Real Madrid no era el adecuado.

"La presión fue enorme desde el principio. Me daba cuenta de ello porque en la prensa, cada día hablaban de mí o salía una foto mía. No estaba dando la talla en el campo, en parte, porque no tenía vida privada. No podía hacer nada. Tenía 20 años y no podía salir. Hablaban de todo lo que hacía. Sí compraba algo, salía en los periódicos", detalla.

Anelka confesó que a pesar de haber anotado con camiseta de Real Madrid, ello no evitó que fuera relegado al banco de suplentes. "Metí un gol y estaba super feliz. No jugué bien el siguente partido y después, dejé de ser titular. Así que fui un día a entrenar y dije: 'Tenemos que hablar'. Me dijeron: 'Después de entrenar'. Y me negué, quería que fuera antes del entreno".

"Insistieron en que no, que luego. Me sentó mal su reacción y pensé que si ellos eran bordes, yo también lo sería. Tenía una mentalidad de calle y no era nada dócil", mencionó.

La relevancia del hecho llegó hasta los oídos del presidente de Real Madrid en aquel momento, Lorenzo Sanz, quien le indicó que fuera a entrenar. "Más te vale ir mañana". Le contesté: 'Ya veremos qué pasa mañana'. Me culparon de todo a mi, pese a que solo quería que me dejaran tranquilo para centrarme en el fútbol y demostrar que tenía talento y podía jugar en el Madrid".

Nicolás Anelka y su exclusión del Mundial Francia 1998

El buen juego mostrado por Nicolás Anelka en Arsenal llegó la atención de Aimé Jacquet. El entonces seleccionador de Francia preparaba a su plantel con miras al Mundial que ellos organizaban en 1998: el ex delantero de Chelsea indicó que la forma de cómo se le comunicó que estaría fuera de la lista pudo arruinar su carrera.

"Sentía que algo no iba bien. Estaba con Henry en la habitación y me pidieron que bajara. Fui a la habitación del entrenador. Era el segundo o el tercero en llegar. A cada uno nos explicaba el porqué de la exclusión definitiva de la lista. '¿Tú? Es normal', me dijo y pasó al siguiente. No se si era consciente. Eso puede destruir la carrera de un chaval de esa edad que no fuera fuerte mentalmente", conjeturó.

Años más después, Robert Pires también se refirió al hecho. "Estábamos jugando al ping pong y vimos que se iba con las maletas. Estaba tranquilo, muy relajado y me dijo: 'Da igual, así tendré tiempo de sacarme el carnet de conducir. Este tío está loco', pensé. Me dejó de piedra y me di cuenta de que era alguien totalmente diferente", contó.

Francia finalmente se alzó con la Copa del Mundo 1998 de la mano de Thierry Henry, David Trezeguet y el liderazgo de Zinedine Zidane. Curiosamente, 8 años después, Nicolás Anelka volvería a protagonizar un hecho extrafutbolístico en la selección del 'Gallito': tuvo diferencias con Raymond Domenech y fue excluido del campeonato mundial de Alemania 2006.