Renato Tapia iniciará pretemporada con Celta de Vigo este miércoles [VIDEO]

El mediocampista Renato Tapia se convirtió en uno de los flamantes fichajes del Celta de Vigo para la temporada 2020-21, aunque todavía debía esperar un tiempo para disputar su primer partido en España. La etapa de descanso llegó a su final y ahora iniciará su acondicionamiento físico en al pretemporada.

Celta de Vigo ya había anunciado que los trabajos previos al inicio de LaLiga Santander iban a iniciar a mediados de agosto, luego de los exámenes médicos a todo el plantel y también tras las pruebas para la detección de coronavirus. Todos los protocolos se cumplieron y este miércoles vuelven las prácticas.

El entrenador Óscar García Junyent ha convocado a todos los jugadores que tiene a la mano y espera contar con ellos a pleno. El peruano Renato Tapia no será la única novedad en el centro de entrenamiento del Celta, dado que también se conoció la contratación de Álvaro Vadillo, proveniente del Granada.

Renato Tapia y compañía necesitan de un buen acondicionamiento personal y colectivo para que puedan mejorar lo hecho por el equipo en las últimas temporadas. Recordemos que Celta de Vigo se salvó del descenso en las dos últimas campañas, quedando solo un puesto por encima de esa zona. Tendrán que trabajar para mejorar.

Por ahora el calendario de entrenamientos del Celta de Vigo no se conoce, pero es un hecho que tendrán partidos amistosos para soltar las piernas y afinar el esquema de juego. Sporting de Gijón anunció hace unos días que sostendrían un amistoso el sábado 5 de septiembre, pero ‘Celestes’ aún no lo han confirmado.

¿De qué equipo viene Renato Tapia?

Renato Tapia es un mediocampista con cualidades defensivas y ofensivas, aunque en Feyenoord no explotó mucho esa habilidad. En este equipo permaneció desde la temporada 2015-16 y no logró consolidarse. Antes, en Twente (2014-15) fue figura, con 5 goles en una temporada, y en su cesión a Willem II (2019) volvió a ser protagonista, pero no mantuvo el nivel por falta de continuidad.